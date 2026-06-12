प्रेग्नेंसी नहीं हो पा रही थी कंसीव, दंपति ने IVF से 2 बच्चों को दिया जन्म, लेकिन DNA रिपोर्ट देख उड़े होश

Gurugram IVF Case: प्रेग्नेंसी कंसीव न कर पाने के कारण अक्सर महिलाएं चिंतित रहने लगती हैं. हालांकि, ऐसा तब होता है जब उन्हें गर्भधारण करने में कोई समस्या होती है. ऐसे कपल्स को इन विट्रो फर्टिलिटी या आईवीएफ (IVF) तकनीक की मदद लेनी पड़ती है. आजकल, आईवीएफ टेक्नीक काफी कारगर साबित हो रही है. इसको पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है. लेकिन, हाल में आए एक मामले ने न सिर्फ एक नामी हॉस्पिटल पर, बल्कि आईवीएफ सेंटर पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इन दोनों पर ही, एक दंपति ने बच्चे बदलने का आरोप लगाया है. इसके लिए उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री, पीएमओ, राष्ट्रीय महिला आयोग से लेकर कई संबंधित विभाग के अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई है.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि, मोहन गार्डन की एक महिला ने द्वारका के एक नामी प्राइवेट अस्पताल में दो बच्चों को जन्म दिया. पिता समेत परिवार के कई सदस्यों ने बच्चियों के फेस को देखा तो शक हुआ. इसके बाद दंपति ने डीएनए टेस्ट कराया, लेकिन बेटियों का डीएनए मैच नहीं हुआ. इसका खुलासा होते हुए पूरा परिवार गहरा सदमा लगा. दंपति का आरोप है कि जब इसकी शिकायत नामी अस्पतालों से की तो उल्टा नामी अस्पताल ने दंपती पर ही कई आरोप लगा दिए. दंपती की मांग है कि इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए.

IVF इलाज से शुरू हुआ मामला

शिकायतकर्ता के अनुसार, ग्रेटर कैलाश के एक नामी आईवीएफ सेंटर से दिसंबर 2024 में उन्होंने और उनकी पत्नी का IVF इलाज शुरू कराया था. अस्पताल की ओर से भरोसा दिलाया गया कि पूरी प्रक्रिया में केवल उनके ही स्पर्म का इस्तेमाल किया जाएगा. पूरी प्रक्रिया होने के बाद जब डिलिवरी का समय आया तो उन्हें डिलिवरी के लिए द्वारका के एक नामी प्राइवेट अस्पताल में डिलिवरी की सलाह दी गई. इसके बाद महिला को नामी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया. पीड़ित ने बताया ने बताया कि सब कुछ सामान्य लग रहा था.

DNA रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा

शिकायतकर्ता के अनुसार, जनवरी 2026 में जुड़वां बेटियों का जन्म हुआ. इसके बाद परिवार में खुशियां छा गईं. लेकिन, जन्मी बेटियों का चेहरे देख दंपति को कुछ शक हुआ. फिर दोनों की अलग-अलग DNA जांच हुई. इसके बाद कथित तौर पर ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को चौंका दिया. बता दें कि, रिपोर्ट में बच्चों का न तो पिता और न ही मां से बायोलॉजिकल मैच हुआ. इसके राहुल ने बताया कि इसकी शिकायत जहां आईवीएफ का इलाज और जहां डिलिवरी हुई, दोनों ही अस्पताल से इसकी शिकायत की गई.