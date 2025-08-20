सेहत का खजाना है अमरूद के पत्ते, शुगर से स्किन तक हर परेशानी का इलाज

Guava Leaves for Skin glow: अमरूद का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मीठा और स्वादिष्ट फल तो सभी खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पत्ते भी सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं? अक्सर लोग इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन असल में ये कई बीमारियों से बचाने की ताकत रखते हैं। आज हम आपको इसी पत्ते के चौंका देने वाले फायदे के बारे में बताएंगे जिससे आप बिलकुल अंजान हैं।

1. शुगर कंट्रोल करने में मदद

अगर आपको डायबिटीज है तो अमरूद के पत्तों की चाय बहुत फायदेमंद हो सकती है। यह ब्लड शुगर को संतुलित करने में मदद करती है और इंसुलिन को बेहतर तरीके से काम करने देती है।

2. पेट की परेशानी से छुटकारा

गैस, कब्ज या अपच जैसी समस्या हो तो अमरूद के पत्ते कारगर हैं। इनके एंटी-बैक्टीरियल गुण पेट को साफ रखते हैं और पाचन शक्ति बढ़ाते हैं।

3. दिल को रखें स्वस्थ

अमरूद के पत्तों में पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो दिल को मजबूत बनाते हैं। ये खराब कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं।

4. सर्दी-जुकाम से बचाव

इनमें मौजूद विटामिन C और पौष्टिक तत्व शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। इससे मौसमी बीमारियों जैसे खांसी-जुकाम से बचाव होता है।

5. त्वचा के लिए वरदान

अगर चेहरे पर दाने या दाग-धब्बे हैं तो अमरूद के पत्तों का पेस्ट लगाना या इनकी चाय पीना फायदेमंद है। इससे स्किन साफ और ग्लोइंग बनती है।

कैसे करें इस्तेमाल?

• 4-5 पत्तों को पानी में उबालकर चाय की तरह पिएं

• पत्तों का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।