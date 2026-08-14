दिमाग में मिला ‘क्रेविंग सेंटर’! वजन घटाने वाली दवाएं शराब की तलब को भी कर सकती हैं कम, वैज्ञानिकों ने किया बड़ा दावा

Brain Craving Center: जिस तरह कुछ लोगों को बार-बार कुछ खाने की तेज इच्छा होती है, उसी तरह नशे की लत से जूझ रहे लोगों में भी क्रेविंग यानी तलब दिमाग पर हावी हो सकती है. अब वैज्ञानिकों को ऐसे संकेत मिले हैं कि, वजन घटाने और डायबिटीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली GLP-1 दवाएं सिर्फ भूख कम करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दिमाग के उन सर्किट्स को भी प्रभावित कर सकती हैं जो इच्छा और लत से जुड़े हैं. हाल की रिसर्च में खासतौर पर एक सेप्टल ब्रेन सर्किट शराब के सेवन और GLP-1 दवाओं के असर से जुड़ा मिला है. अब सवाल है कि आखिर, भूख से लेकर नशे की तलब तक कैसे पहुंची रिसर्च? क्या हर तरह की लत का इलाज बन जाएंगी ये दवाएं? पढ़िए वैज्ञानिकों का बड़ा दावा-

भूख से लेकर नशे की तलब तक कैसे पहुंची रिसर्च?

Semaglutide और liraglutide जैसी GLP-1 receptor agonist दवाएं मूल रूप से टाइप-2 डायबिटीज और मोटापे के इलाज के लिए विकसित की गई थीं. ये शरीर में GLP-1 नाम के हार्मोन की तरह काम करती हैं, जो भूख और भोजन से जुड़े संकेतों को प्रभावित करता है. लेकिन, वैज्ञानिकों ने पाया कि GLP-1 receptors दिमाग के उन हिस्सों में भी मौजूद हैं जो reward और addiction से जुड़े हैं. इनमें nucleus accumbens, ventral tegmental area और lateral septum जैसे क्षेत्र शामिल हैं. यही कड़ी अब वैज्ञानिकों के लिए दिलचस्प बन गई है.

सेप्टल सर्किट पर मिली अहम जानकारी

2026 में प्रकाशित एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने चूहों के दिमाग में dorsal lateral septum (dLS) में मौजूद GLP-1 receptors से जुड़े न्यूरॉन्स का अध्ययन किया. रिसर्च में पाया गया कि liraglutide ने चूहों में शराब का सेवन और nucleus accumbens में शराब से जुड़ा dopamine release कम किया. वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया में dLS से जुड़े inhibitory circuit की भूमिका भी पहचानी. सरल भाषा में समझें तो यह सर्किट दिमाग में शराब से मिलने वाले ‘reward’ सिग्नल को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता दिखाई दिया. हालांकि, यह अध्ययन चूहों में हुआ है, इसलिए इसके नतीजों को सीधे इंसानों पर लागू नहीं किया जा सकता.

इंसानों में भी मिले शुरुआती संकेत

मानव अध्ययनों से भी कुछ उत्साहजनक संकेत मिले हैं. NIH के अनुसार, एक क्लिनिकल ट्रायल में GLP-1 दवा लेने वाले मोटापे और एल्कोहल से जुड़ी समस्या वाले लोगों में शराब की खपत कम होने के संकेत मिले. वहीं, 2026 में प्रकाशित एक छोटे randomized clinical trial में oral semaglutide लेने वाले प्रतिभागियों ने placebo समूह की तुलना में कम heavy-drinking days, कम कुल alcohol consumption और कमजोर craving रिपोर्ट की. हालांकि, अध्ययन में सिर्फ 50 लोगों को शामिल किया गया था और इसकी अवधि भी सीमित थी.

क्या हर तरह की लत का इलाज बन जाएंगी ये दवाएं?

फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी. वैज्ञानिकों को शराब के अलावा निकोटीन, opioids और दूसरी addictive substances पर भी GLP-1 drugs के संभावित प्रभाव के संकेत मिले हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में मानवों पर मजबूत clinical evidence अभी सीमित है. एक हालिया systematic review में भी preclinical नतीजे उत्साहजनक बताए गए, जबकि clinical evidence को अभी शुरुआती और असंगत माना गया है.