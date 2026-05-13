किचन में छुपा है एनर्जी का राज़, खाने से महिलाओं में भर जाता है जोश, शारीरिक संबंध बनाने से पहले करें ट्राई

Eating ginger make happy married life: अगर आपकी भी लव लाइफ में कुछ कमी है तो एक अच्छी ख़बर है. अदरक खाने से बेडरूम में चीज़ें और मज़ेदार हो सकती हैं. यह रिसर्च में सामने आया है कि अदरक खाने से शादीशुदा जिंदगी ज्यादा मजेदार होती है. इस खोज को करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिर्फ़ महिलाओं पर ही काम करता है. इसका मतलब पुरुष अगर अदरक का सेवन करते हैं तो महिलाओं की तुलना कम प्रभावी है.

चीनी शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन महिलाओं ने सबसे ज़्यादा अदरक खाया उन्हें अपने रोमांटिक पलों के दौरान सबसे ज़्यादा यौन इच्छा, उत्तेजना और संतुष्टि का अनुभव हुआ.इस रिसर्च में पुरुषों के लिए एक और बुरी ख़बर यह है कि पुरुषों में ऐसा कोई असर नहीं देखा गया. वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अदरक घिन या अरुचि की भावनाओं को कम कर सकता है. इससे उस हर पुरुष के अहम को चोट पहुंच सकती है, जो यह सोचता है कि यह सब उसके ज़बरदस्त यौन आकर्षण की वजह से हो रहा है.

रिसर्च टीम ने 2,000 से ज़्यादा लोगों की शादीशुदा जिंदगी का विश्लेषण किया. साथ ही यह भी देखा कि वे ड्रिंक्स, सप्लीमेंट्स और खाने में कितनी मात्रा में अदरक का सेवन करते थे. यहां पर बता दें कि चीन में अदरक लंबे समय से रोज़ाना के खाने का एक अहम हिस्सा रहा है. इसे सेहत और लंबी उम्र का प्रतीक माना जाता है. इसका इस्तेमाल सर्दी-ज़ुकाम और जी मिचलाने जैसी बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है, लेकिन इस रिसर्च ने नई बहस पैदा कर दी है, क्योंकि अदरक खाने का असर पुरुषों पर नहीं के बराबर पड़ता है. वैज्ञानिकों की मानें तो अदरक में मौजूद सक्रिय तत्वों में से एक है ‘6-जिंजरॉल’ यह जी मिचलाने की भावना को रोक सकता है.

कैसे किया शोध

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिसर्च की कड़ी में ऐसे रोमांटिक जोड़ों ने जिन्होंने एक महीने तक रोज़ाना एक बार अदरक का सप्लीमेंट लिया, उन जोड़ों के मुकाबले ज़्यादा बार पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाए. उन्हें सिर्फ़ एक ‘प्लेसिबो’ (नकली दवा) दी गई थी. इसमें पाया गया कि अदरक खाने से आपकी शादीशुदा लाइफ में जोश आ सकता है – लेकिन अगर आप पुरुष हैं तो नहीं.

अदरक में खूबियों को नहीं हुआ खुलासा

बावजूद इसके यह साफ़ नहीं है कि अदरक में ऐसी कामोत्तेजक (aphrodisiac) खूबियां क्यों होती हैं और यह सिर्फ़ महिलाओं के लिए ही क्यों काम कर सकता है. चीन के हांग्जो मेडिकल कॉलेज और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी शंघाई के शोधकर्ताओं ने कहा कि एक थ्योरी यह है कि अदरक घिन (disgust) के स्तर को कम करता है – यह एक ऐसी भावना है जो जी मिचलाने (nausea) से जुड़ी होती है – जिससे महिलाएं शारीरिक संबंंध के लिए ज़्यादा तैयार हो सकती हैं.

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सेक्शुअल हेल्थ में लिखा है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज़्यादा सावधान और चुनिंदा शारीरिक संबंधों के लिए रणनीतियां अपनाई हैं. इसका नतीजा अक्सर यह होता है कि उनमें घिन के प्रति संवेदनशीलता ज़्यादा होती है और उत्तेजना कम होती है. यह विकासवादी सावधानी एक मनोवैज्ञानिक ‘बाधा’ पैदा कर सकती है, जिसे अदरक जैसे उपाय ज़्यादा असरदार तरीके से बदल सकते हैं.

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