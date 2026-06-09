जेस्टेशनल डायबिटीज होने पर क्यों बढ़ जाता है एमनियोटिक फ्लूइड? जानें कारण, जोखिम और बचाव

Gestational Diabetes: गर्भावस्था के दौरान महिलाएं अक्सर अपना बहुत ध्यान रखती हैं ताकि उनके बच्चे को नुकसान न हो. हालांकि गर्भावस्था में महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इनमें से एक है जेस्टेशनल डायबिटीज में ब्लड शुगर बढ़ जाता है, जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता. हालांकि ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से भ्रूण के ब्लडमें भी ग्लूकोज का स्तर बढ़ सकता है. इससे जुड़ी एक और समस्या है, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाता है. इसे मेडिकल भाषा में पॉलीहाइड्राम्नियोस कहा जाता है.

एमनियोटिक फ्लूइड क्या है?

एमनियोटिक फ्लूइड एक ऐसा तरल पदार्थ होता है, जो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को गर्भ में हर तरफ से घेरे रहता है. डॉक्टर्स की मानें, तो ये शिशु को बाहरी झटकों से बचाने,, शरीर के तापमान को मेंटेन करने और शिशु के विकास में मदद करता है. गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का मेंटेन रहना बहुत जरूरी होता है. अगर ये फ्लूइड बढ़ जाता है, तो इसे पॉलीहाइड्राम्नियोस कहा जाता है.

क्या हैं एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ने के लक्षण?

ज्यादा फ्लूइड बढ़ने से पेट तेजी से बढ़ने लगता है.

पेट में खिंचाव ज्यादा महसूस होता है.

गर्भवती मिला की सांस फूलने लगती है.

महिलाओं के पेट और टखनों में सूजन महसूस होने लगती है.

पेट में ज्यादा भारीपन महसूस होता है.

कैसे करें एमनियोटिक फ्लूइड से बचाव?

अगर आप खुद को एमनियोटिक फ्लूइड के बढ़ने से बचाना चाहती हैं, तो जेस्टेशनल डायबिटीज को नियंत्रित रखना सबसे जरूरी है. इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह के मुताबिक इंसुलिन या डाइट प्लान का पालन करना होगा. साथ ही कम शुगर और पौष्टिकता वाला आहार भोजन में शामिल करें. ज्यादा मीठी चीजों और प्रोसेस्ड फूड से परहेज करना चाहिए. नियमित तौर पर अल्ट्रासाउंड और ब्लड शुगर की जांच कराएं. एक्सरसाइज करते रहें और डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है.