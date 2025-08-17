Home > हेल्थ > मर्दों के साथ-साथ महिलाओं के शरीर में भी जान फूंक देगी ये चमत्कारी बदबूदार चीज, हर रोज बस एक बार कर लें इसका सेवन…जड़ से खत्म हो जाएगी सारी बीमारियां!

मर्दों के साथ-साथ महिलाओं के शरीर में भी जान फूंक देगी ये चमत्कारी बदबूदार चीज, हर रोज बस एक बार कर लें इसका सेवन…जड़ से खत्म हो जाएगी सारी बीमारियां!

Health Benefits of Garlic : लहसुन खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला एक आम घटक है जिसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। इसके उदाहरणों में कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करना, हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत बनाना, सर्दी-ज़ुकाम से बचाव, आदि शामिल हैं।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 17, 2025 13:26:00 IST

Health Benefits of Garlic
Health Benefits of Garlic

Health Benefits of Garlic: लहसुन एलियम वंश से संबंधित है और इसका प्याज, राक्यो (जो एशिया का एक प्याज है), स्कैलियन, चाइव, लीक और शैलॉट से गहरा संबंध है। इंसान हज़ारों सालों से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और प्राचीन मिस्र में यह किचन के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य और चिकित्सीय लाभों के लिए भी लोकप्रिय रहा है। लहसुन में शक्तिशाली औषधीय गुणों वाले यौगिक होते हैं। प्राचीन काल से ही, लोग लहसुन का व्यापक रूप से इसके स्वास्थ्य और औषधीय गुणों के लिए उपयोग करते रहे हैं।

रोग प्रतिरोधक क्षमता

आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही उसे बीमार होने से बचाती है, और ज़रूरत पड़ने पर बीमारी से लड़ने में भी मदद करती है। लहसुन सर्दी-ज़ुकाम और फ्लू के वायरस से बचाव के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत बनाता है।

दिल के लिए बेहतर

स्ट्रोक और दिल का दौरा दुनिया भर में दो सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से हैं। उच्च रक्तचाप हृदय रोग का एक बड़ा जोखिम कारक है।

कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण

कोलेस्ट्रॉल रक्त में एक वसायुक्त और महत्वपूर्ण घटक है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है: “खराब” एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और “अच्छा” एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। अत्यधिक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और अपर्याप्त एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के असंतुलन से कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। लहसुन के स्वास्थ्य लाभ केवल हृदय तक ही सीमित नहीं हैं। यंहा एक और कारण बताया गया है कि प्याज परिवार के इस सदस्य की एक अतिरिक्त खुराक से आपके शरीर को क्या लाभ हो सकता है।

आपके किचन में ही रखा है आपके लंबे बालों का राज, इस मसाले का पानी है बाल के लिए वरदान, बस जान लें इस्तेमाल का…

बैक्टीरिया से लड़ने में मददगार

लहसुन में एलिसिन होता है, जो एक बायोएक्टिव एंटीबायोटिक है जो लहसुन की कलियों को काटने, कुचलने या टुकड़ों में काटने पर संक्रमण और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद कर सकता है। लहसुन के ये स्वास्थ्य लाभ संभावित रूप से हानिकारक पदार्थों के विकास को रोकने तक फैले हुए हैं।

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर

लहसुन, अपने उच्च एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण, आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव क्षति को रोकने में मदद कर सकता है। ये एंटीऑक्सीडेंट गुण मनोभ्रंश और अल्जाइमर जैसी कुछ संज्ञानात्मक बीमारियों को रोकने में मदद कर सकते हैं।

Tags: Garlic
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शहद खाने के 5 बड़े नुकसान

August 17, 2025

इन 5 लोगों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है...

August 17, 2025

सावधान!क्या मुंह से बदबू आना किसी बड़ी बीमारी का हो...

August 17, 2025

बढ़ाना चाहते है आंखों की रोशनी तो खाना शुरू कर...

August 17, 2025

साबुत या फिर कुचलकर कैसे खाना चाहिए लहसुन?

August 17, 2025

आपके किचन में छिपा है दांतों के कीड़ों को खत्म...

August 16, 2025
मर्दों के साथ-साथ महिलाओं के शरीर में भी जान फूंक देगी ये चमत्कारी बदबूदार चीज, हर रोज बस एक बार कर लें इसका सेवन…जड़ से खत्म हो जाएगी सारी बीमारियां!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

मर्दों के साथ-साथ महिलाओं के शरीर में भी जान फूंक देगी ये चमत्कारी बदबूदार चीज, हर रोज बस एक बार कर लें इसका सेवन…जड़ से खत्म हो जाएगी सारी बीमारियां!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मर्दों के साथ-साथ महिलाओं के शरीर में भी जान फूंक देगी ये चमत्कारी बदबूदार चीज, हर रोज बस एक बार कर लें इसका सेवन…जड़ से खत्म हो जाएगी सारी बीमारियां!
मर्दों के साथ-साथ महिलाओं के शरीर में भी जान फूंक देगी ये चमत्कारी बदबूदार चीज, हर रोज बस एक बार कर लें इसका सेवन…जड़ से खत्म हो जाएगी सारी बीमारियां!
मर्दों के साथ-साथ महिलाओं के शरीर में भी जान फूंक देगी ये चमत्कारी बदबूदार चीज, हर रोज बस एक बार कर लें इसका सेवन…जड़ से खत्म हो जाएगी सारी बीमारियां!
मर्दों के साथ-साथ महिलाओं के शरीर में भी जान फूंक देगी ये चमत्कारी बदबूदार चीज, हर रोज बस एक बार कर लें इसका सेवन…जड़ से खत्म हो जाएगी सारी बीमारियां!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?