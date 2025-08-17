मर्दों के साथ-साथ महिलाओं के शरीर में भी जान फूंक देगी ये चमत्कारी बदबूदार चीज, हर रोज बस एक बार कर लें इसका सेवन…जड़ से खत्म हो जाएगी सारी बीमारियां!

Health Benefits of Garlic: लहसुन एलियम वंश से संबंधित है और इसका प्याज, राक्यो (जो एशिया का एक प्याज है), स्कैलियन, चाइव, लीक और शैलॉट से गहरा संबंध है। इंसान हज़ारों सालों से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और प्राचीन मिस्र में यह किचन के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य और चिकित्सीय लाभों के लिए भी लोकप्रिय रहा है। लहसुन में शक्तिशाली औषधीय गुणों वाले यौगिक होते हैं। प्राचीन काल से ही, लोग लहसुन का व्यापक रूप से इसके स्वास्थ्य और औषधीय गुणों के लिए उपयोग करते रहे हैं।

रोग प्रतिरोधक क्षमता

आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही उसे बीमार होने से बचाती है, और ज़रूरत पड़ने पर बीमारी से लड़ने में भी मदद करती है। लहसुन सर्दी-ज़ुकाम और फ्लू के वायरस से बचाव के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत बनाता है।

दिल के लिए बेहतर

स्ट्रोक और दिल का दौरा दुनिया भर में दो सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से हैं। उच्च रक्तचाप हृदय रोग का एक बड़ा जोखिम कारक है।

कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण

कोलेस्ट्रॉल रक्त में एक वसायुक्त और महत्वपूर्ण घटक है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है: “खराब” एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और “अच्छा” एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। अत्यधिक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और अपर्याप्त एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के असंतुलन से कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। लहसुन के स्वास्थ्य लाभ केवल हृदय तक ही सीमित नहीं हैं। यंहा एक और कारण बताया गया है कि प्याज परिवार के इस सदस्य की एक अतिरिक्त खुराक से आपके शरीर को क्या लाभ हो सकता है।

बैक्टीरिया से लड़ने में मददगार

लहसुन में एलिसिन होता है, जो एक बायोएक्टिव एंटीबायोटिक है जो लहसुन की कलियों को काटने, कुचलने या टुकड़ों में काटने पर संक्रमण और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद कर सकता है। लहसुन के ये स्वास्थ्य लाभ संभावित रूप से हानिकारक पदार्थों के विकास को रोकने तक फैले हुए हैं।

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर

लहसुन, अपने उच्च एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण, आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव क्षति को रोकने में मदद कर सकता है। ये एंटीऑक्सीडेंट गुण मनोभ्रंश और अल्जाइमर जैसी कुछ संज्ञानात्मक बीमारियों को रोकने में मदद कर सकते हैं।