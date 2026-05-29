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आपको खुजली है या इंफेक्शन… कैसे पता करें? डॉक्टर ने बताया रैशेज फंगल इंफेक्शन और एलर्जी में अंतर

fungal vs allergic rash: गर्मियां आते ही स्किन से जुड़ी परेशानियां शुरू हो जाती हैं. अक्सर जब हम देखते हैं कि हाथ, पैर या गर्दन पर लाल रंग के अजीब से चकत्ते (Rashes) उभर आए हैं तो पहला ख्याल मन में यही आता है कि लगता है किसी साबुन को लगाने या खाने से एलर्जी हो गई है. कई बार लोग 'एलर्जी' और 'फंगल इंफेक्शन' के बीच के अंतर को भी नहीं समझ पाते. आखिर इन दोनों में अंतर क्या है?

By: Lalit Kumar | Published: May 29, 2026 7:29:54 PM IST

आपको खुजली है या इंफेक्शन... जानिए, कैसे पता करें? (Canva)
आपको खुजली है या इंफेक्शन... जानिए, कैसे पता करें? (Canva)


fungal vs allergic rash: गर्मियां आते ही स्किन से जुड़ी परेशानियां शुरू हो जाती हैं. इसलिए इस मौसम में त्वचा का खास ख्याल रखना चाहिए. दरअसल, स्किन किसी भी इंसान के शरीर का आईना होती है. अगर इस पर कोई दिक्कत हो जाए तो पर्सनॉलिटी तो खराब होती ही है. साथ ही, इंफेक्शन फैलने का भी जोखिम बढ़ता है. लेकिन आज के दौर में भागदौड़ भरी जिंदगी, गर्मी, बढ़ता प्रदूषण और पसीने से स्किन पर बुरा असर होता है. अक्सर जब हम देखते हैं कि हाथ, पैर या गर्दन पर लाल रंग के अजीब से चकत्ते (Rashes) उभर आए हैं तो पहला ख्याल मन में यही आता है कि लगता है किसी साबुन को लगाने या खाने से एलर्जी हो गई है. इस परेशानी से राहत पाने के लिए हम कोई भी क्रीम उठा कर लगा लेते हैं, लेकिन कई बार समस्या कम होने के बजाय और गंभीर हो जाती है. यही नहीं, कई बार लोग ‘एलर्जी’ और ‘फंगल इंफेक्शन’ के बीच के अंतर को भी नहीं समझ पाते. आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? इस बारे में बता रही हैं बेंगलुरू की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. प्रीती सिंह- 

डॉक्टर कहती हैं कि, एलर्जी शरीर के बाहरी तत्वों के प्रति एक रिएक्शन है, वहीं फंगल इंफेक्शन एक सूक्ष्मजीव (Fungi) से होता है जो नमी और गंदगी में पनपता है. दोनों ही स्थितियों में खुजली और लालिमा होती है, लेकिन इनका इलाज एक-दूसरे से बिल्कुल अलग होता है. 

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आपको रैशेज फंगल है या एलर्जी… कैसे जानें?

डॉक्टर के अनुसार, फंगल और एलर्जिक रैश के कारण, लक्षण और इलाज एक-दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं. इसलिए सही पहचान और समय पर इलाज बेहद जरूरी है.

एलर्जिक रैश क्या होता है?

डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं कि एलर्जिक रैश तब होता है जब स्किन किसी एलर्जन के संपर्क में आती है. यह एलर्जन धूल, केमिकल्स, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स या हेयर डाई में मौजूद पीपीडी (PPD) जैसे केमिकल हो सकते हैं. जब ये तत्व स्किन को छूते हैं, तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम रिएक्शन देता है. इसी रिएक्शन के कारण स्किन पर लाल, उभरे हुए दाने, खुजलीदार चकत्ते या एक्जिमा जैसे पैच बन जाते हैं. एलर्जिक रैश अचानक हो सकता है और कई बार एलर्जन के संपर्क में आने के कुछ घंटों के भीतर ही लक्षण दिखाई देने लगते हैं. प्रभावित जगह पर तेज खुजली, जलन, सूजन और कभी-कभी पानी जैसा रिसाव भी हो सकता है. यह स्थिति व्यक्ति-विशेष पर निर्भर करती है, किसी को हल्का रिएक्शन होता है, तो किसी को गंभीर सूजन तक हो सकती है.

फंगल रैश क्या होता है?

डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. पूनम सैनी बताती हैं कि फंगल रैश स्किन पर फंगस नामक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है. ये सूक्ष्म जीव गर्म और नमी वाले वातावरण में तेजी से पनपते हैं, इसलिए शरीर के वे हिस्से जहां पसीना ज्यादा आता है, जैसे जांघों के बीच, बगल, स्किन की सिलवटें और पैर, फंगल इंफेक्शन के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. फंगल रैश अक्सर गोल या रिंग जैसा दिखाई देता है, जिसकी किनारी लाल और उभरी हुई होती है तथा बीच का हिस्सा हल्का दिख सकता है. यह इंफेक्शन धीरे-धीरे फैलता है और समय के साथ बड़ा होता जाता है. फंगल रैश संक्रामक होता है और व्यक्ति से व्यक्ति या संक्रमित सतहों के माध्यम से फैल सकता है.

फंगल रैश और एलर्जिक रैश के इलाज में क्या अंतर?

ओएमएच की रिपोर्ट के मुताबिक, इलाज के मामले में दोनों स्थितियां बिल्कुल अलग हैं. एलर्जिक रैश का उपचार एंटीहिस्टामिन दवाओं, टॉपिकल स्टेरॉयड क्रीम और मॉइश्चराइजिंग इमोलिएंट्स से किया जाता है. इन दवाओं का काम सूजन कम करना और खुजली से राहत दिलाना होता है. दूसरी ओर, फंगल रैश के इलाज के लिए एंटीफंगल दवाएं दी जाती हैं. इसमें टॉपिकल एंटीफंगल क्रीम के साथ कुछ मामलों में ओरल एंटीफंगल मेडिकेशन भी दी जाती है. साथ ही मरीज को सफाई बनाए रखने, स्किन को सूखा रखने और चीजें आपस में शेयर न करने की सख्त सलाह दी जाती है. ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर फंगल इंफेक्शन पर गलती से स्टेरॉयड क्रीम लगा दी जाए, तो इंफेक्शन और ज्यादा फैल सकता है और स्थिति गंभीर हो सकती है. इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से दवा लेने से बचना चाहिए.

Tags: Health News Hindihealth tips
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