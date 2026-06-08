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FSSAI Warning: अगर आप भी अखबार में लपेटकर खिलाते हैं समोसा-वड़ा पाव, तो रुक जाइए! हो सकती है जेल

अखबार में लिपटा समोसा-वड़ा पाव खाने के शौकीन हैं तो संभल जाइए! FSSAI की इस नई चेतावनी को नजरअंदाज करना सेहत पर भारी पड़ सकता है. जानें क्या है पूरा मामला...

By: Shivani Singh | Published: June 8, 2026 3:31:18 PM IST

अखबार में लिपटा समोसा-वड़ा पाव खाने के शौकीन हैं तो संभल जाइए
अखबार में लिपटा समोसा-वड़ा पाव खाने के शौकीन हैं तो संभल जाइए


अखबार में लिपटकर आने वाले गर्मागर्म समोसे, पकोड़े या वड़ा पाव का स्वाद भले ही लोगों को लुभाता हो लेकिन अब यह तरीका जल्द ही बदलने वाला है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि खाने-पीने की चीजों को पैक करने, लपेटने या परोसने के लिए अखबार का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा. FSSAI ने इसके पीछे अखबार की स्याही से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य खतरों और साफ-सफाई की कमी का हवाला दिया है. 

मुंबई की घटना के बाद जागी अथॉरिटी

यह ताजा निर्देश मुंबई की एक घटना के बाद आया है, जहां एक मशहूर वड़ा पाव विक्रेता खाने को अखबार में लपेटकर ग्राहकों को दे रहा था. मामला सामने आते ही FSSAI की पश्चिमी क्षेत्र की टीम और बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के अधिकारियों ने तुरंत वहां छापा मारा और कार्रवाई शुरू की.

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इस बात की आशंका को देखते हुए कि यह लापरवाही हर जगह हो सकती है, FSSAI ने देश के सभी फूड बिजनेस ऑपरेटरों को तुरंत प्रभाव से अखबार या किसी भी छपे हुए कागज का इस्तेमाल बंद करने का आदेश दिया है. यह नियम सड़क किनारे रेहड़ी-पटरी लगाने वाले दुकानदारों से लेकर बड़े रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, कैटरर्स, क्विक-सर्विस रेस्टोरेंट (QSR), फूड स्टॉल और छोटे खुदरा विक्रेताओं पर भी लागू होगा.

सेहत के लिए कितना खतरनाक है अखबार?

FSSAI के मुताबिक, अखबार छापने वाली स्याही में कई तरह के हानिकारक केमिकल्स, पिगमेंट और कलर्स का इस्तेमाल होता है, जो खाने के संपर्क में आते ही उसमें मिल जाते हैं. स्याही में लेड (शीशा) और दूसरी भारी धातुएं (Heavy Metals) होती हैं. अगर ये खाने के जरिए शरीर में चली जाएं, तो लंबे समय में गंभीर बीमारियां पैदा कर सकती हैं. छपने के बाद बंटने और दुकानों तक पहुंचने के दौरान अखबार धूल, मिट्टी और न जाने कितने हाथों से होकर गुजरता है. ऐसे में इस पर कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस जमा हो जाते हैं, जो पेट की बीमारियों का कारण बनते हैं.

अक्सर लोग समोसे, पकोड़े या वड़ा पाव का एक्स्ट्रा तेल सुखाने के लिए भी अखबार का इस्तेमाल करते हैं. FSSAI ने इस पर भी पूरी तरह रोक लगाई है. पके हुए खाने को अखबार से ढकना या उसमें स्टोर करना भी पूरी तरह प्रतिबंधित है. इस नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और वेंडर्स पर कानूनी कार्रवाई, भारी जुर्माना और जेल की सजा तक हो सकती है.

2018 से ही लागू है नियम

फूड रेगुलेटर ने साफ किया कि खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2018 के तहत खाने-पीने की चीजों के लिए अखबार का इस्तेमाल पहले से ही गैरकानूनी है. अथॉरिटी इस बारे में पहले भी एडवाइजरी जारी कर चुकी है.

ग्राहक भी रहें सावधान

अथॉरिटी ने सभी दुकानदारों से केवल खाने के लिए सुरक्षित पैकेजिंग मटेरियल का ही इस्तेमाल करने को कहा है ताकि लोगों की सेहत से खिलवाड़ न हो. इसके साथ ही, FSSAI ने आम जनता और ग्राहकों से भी अपील की है कि वे खुद जागरूक बनें और अगर कोई दुकानदार अखबार में खाना देता है, तो उसे लेने से मना करें. 

फिलहाल, FSSAI राज्य सरकारों के साथ मिलकर इन नियमों को जमीनी स्तर पर लागू करने और बाजार में सुरक्षित व इको-फ्रेंडली पैकेजिंग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है, ताकि हर नागरिक तक सुरक्षित खाना पहुंच सके.

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