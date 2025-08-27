Home > हेल्थ > कब्ज की समस्या ने कर रखा है परेशान? इन फलों को बनाएं अपने डाइट का हिस्सा, पेट होगा साफ और स्वस्थ्य रहेंगे आप

constipation:ब्ज होने पर आपको पेट में ऐंठन, दर्द, पेट फूलना आदि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ चीज़ों का सेवन करके आप कब्ज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसे फलों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको कब्ज से तुरंत राहत दिला सकते हैं।

August 27, 2025

Fruits for constipation: कब्ज एक बहुत ही आम समस्या है। लेकिन कभी-कभी यह आम बात आपको परेशानी में डाल सकती है। कब्ज होने पर आपको पेट में ऐंठन, दर्द, पेट फूलना आदि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ चीज़ों का सेवन करके आप कब्ज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसे फलों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको कब्ज से तुरंत राहत दिला सकते हैं।

नाशपाती से पेट रहेगा नरम 

नाशपाती कब्ज के लिए बहुत फायदेमंद होती है। यह पेट को नरम रखती है और इसमें मौजूद फाइबर मल को नरम करके उसे आसानी से बाहर निकाल देता है। नाशपाती में सोर्बिटोल नामक एक प्राकृतिक शर्करा भी होती है जो आंतों में पानी खींचती है और मल को नरम बनाती है। कीवी भी कब्ज से राहत दिलाने वाला एक फल है। इसमें फाइबर और एक्टिनिडिन नामक एक एंजाइम होता है जो पाचन में मदद करता है। रोज़ाना एक या दो कीवी खाने से आंतों की कार्यक्षमता में सुधार होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आईबीएस से पीड़ित हैं।

स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी

सूखे आलूबुखारे कब्ज के लिए विशेष रूप से अच्छे माने जाते हैं। इनमें फाइबर और सोर्बिटोल दोनों होते हैं, जो शरीर के लिए एक प्राकृतिक रेचक के रूप में कार्य करते हैं। रोज़ाना कुछ आलूबुखारे खाने से मल को नियंत्रित करने और कब्ज को कम करने में मदद मिलती है। रसभरी, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी जैसे बेरीज़ स्वादिष्ट होने के साथ-साथ फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। रोज़ाना थोड़ी मात्रा में बेरीज़ खाने से कब्ज़ और पेट फूलने की समस्या कम होती है। इन्हें दही या ओट्स के साथ भी खाया जा सकता है।

संतरे और अंगूर जैसे खट्टे फल

अंजीर, चाहे ताज़ा हों या सूखे, बहुत फायदेमंद होते हैं। इनमें घुलनशील और अघुलनशील फाइबर होते हैं जो मल को नरम करते हैं। अगर आप 2-3 सूखे अंजीर रात भर भिगोकर सुबह खाएँ, तो यह कब्ज़ का एक बहुत अच्छा घरेलू उपाय है। संतरे और अंगूर जैसे खट्टे फलों में पानी और फाइबर दोनों की अच्छी मात्रा होती है। एक संतरे में लगभग 3.7 ग्राम फाइबर होता है जबकि अंगूर में लगभग 5 ग्राम। इनके छिलकों में पेक्टिन और नैरिंगेनिन नामक तत्व भी होते हैं जो मल त्याग को आसान बनाते हैं।

अनानास से पाचन होगा मजबूत

अनानास में ब्रोमेलैन नामक एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। हालाँकि इसमें फाइबर कम होता है, लेकिन इसमें मौजूद पानी मल को नरम करता है और कब्ज़ से राहत देता है। ड्रैगन फ्रूट भी एक ऐसा फल है जो कब्ज़ से राहत दिलाता है। इसका छिलका गुलाबी और अंदर से सफेद होता है जिसके छोटे काले बीज होते हैं जो प्रीबायोटिक फाइबर से भरपूर होते हैं। यह फाइबर आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है। साथ ही, इसमें मौजूद पानी मल को मुलायम बनाता है।

