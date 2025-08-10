Home > हेल्थ > Monsoon में इन 5 फलों से बनाएं दूरी, हो सकती हैं गंभीर बीमारियां, सेहत पर पड़ सकता है भारी!

Monsoon में इन 5 फलों से बनाएं दूरी, हो सकती हैं गंभीर बीमारियां, सेहत पर पड़ सकता है भारी!

Fruits to avoid in Monsoon: बारिश का मौसम सभी को बेहद पसंद होता है क्यूंकि ये गर्मी से हमें राहत दिलाता है, लेकिन इसी के साथ इस मौसम में पर्यावण में बहुत ही नमी हो जाती है जिसकी वजह से खाने-पीने की चीज़ें खराब होने का डर बना रहता है, उनमें फंगस लग जाती है. ऐसे में आपको बहार की चीज़ें नहीं खानी चाहिए और अपनी डाइट में भी बदलाव करने चाहिए।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 10, 2025 18:38:14 IST

Fruits to avoid in Monsoon
Fruits to avoid in Monsoon

Fruits to avoid in Monsoon: बारिश का मौसम सभी को बेहद पसंद होता है क्यूंकि ये गर्मी से हमें राहत दिलाता है, लेकिन इसी के साथ इस मौसम में पर्यावण में बहुत ही नमी हो जाती है जिसकी वजह से खाने-पीने की चीज़ें खराब होने का डर बना रहता है, उनमें फंगस लग जाती है. ऐसे में आपको बहार की चीज़ें नहीं खानी चाहिए और अपनी डाइट में भी बदलाव करने चाहिए। फलों का नाम सुनकर आप थोड़ा चौंक जाएंगे क्यूंकि ये फल सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में ये फल बहुत ही जल्द खराब हो जाते हैं और ऐसे फल खाने से इन्फेक्शन, फ़ूड पोइसिनिंग तथा पेट की समस्या बढ़ सकती है. चलिए जानते हैं, ऐसे कुछ फलों के बारे में. 

तरबूज

तरबूज खाना गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छा होता है लेकिन बारिश के मौसम में इसे बिलकुल भी नहीं खाना चाहिए। इसमें पानी की बहुत अधिक मात्रा होती है जो डाइजेन प्रोसेस को धीमा कर सकती है. यदि कटे हुए तरबूज को तुरंत न खाया जाए तो यह बहुत जल्द खराब हो जाता है, जिसे खाने से पेट का फूलना और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं. 

 केले

ताजा केले खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन बरसात  में नहीं। क्यूंकि इस मौसम की नमी के कारण ये बहुत ही पक जाते हैं और सड़ जाते हैं. ये ही केले फिर मखियों को आकर्षित कर बैक्टीरिया को पनपने की जगह देने लगते हैं, जिसे खाने से गैस और एसिडिटी हो सकती है. 

सादा पानी नहीं, इन 5 चीजों को मिलाकर पीए पानी, पेट रहेगा हमेशा साफ और पाचन शक्ति होगा मजबूत

अनानास

इसमें ब्रोमेलैन और विटामिन सी की मात्रा भरपूर पाई जाती है, जो बारिश के मौसम में खाने से बचना चाहिए। इस मौसम में अनानास खाने से सर्दी, खांसी या गले में जलन होने लगती है. इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है जो गले में बलगम बढ़ा देती हैं. 

अंगूर 

इसको ठीक से साफ़ करना अकसर बहुत मुश्किल होता है और बारिश के मौसम में इसमें आसानी से फफूंद लगने का खातर रहता है और गंदगी भी जमा हो जाती है. इसलिए बिना धुले अंगूर खाना पेट में संक्रमण फैला सकता है. 

क्या रोज दही खाना है सही, जानिए कब और कितना खाना है सही? नहीं तो सेहत पर पड़ सकता है भारी!

स्ट्रॉबेरी या बेरी

 ये पानी को बहुत ही जल्द सोख लेती हैं जिसकी वजह से फफूंद और बैक्टीरिया लगने का खतरा बहुत बढ़ जाता है और इस मौसम ये बहुत जल्द खराब हो जाती हैं जिसकी वजह से उलटी और फ़ूड पोइसिनिंग जैसी समस्या हो सकती है.

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

Tags: fruits to avoid in monsoo
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन 5 चीजों को खाने से तेजी से बढ़ जाता...

August 10, 2025

Brain Fog के शिकार तो नहीं हो रहे आप, ये...

August 10, 2025

हेयर डाई लगाने से हो सकते है ये बड़े नुकसान

August 10, 2025

क्या आपको पता है खाने के बाद क्यों खाया जाता...

August 9, 2025

खाना शुरू कर दे बादाम, ये 5 बीमारियां रहेंगी कोसों...

August 9, 2025

मजे-मजे से खा रहे है मैगी, नुकसान सुन दंग रह...

August 9, 2025
Monsoon में इन 5 फलों से बनाएं दूरी, हो सकती हैं गंभीर बीमारियां, सेहत पर पड़ सकता है भारी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Monsoon में इन 5 फलों से बनाएं दूरी, हो सकती हैं गंभीर बीमारियां, सेहत पर पड़ सकता है भारी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Monsoon में इन 5 फलों से बनाएं दूरी, हो सकती हैं गंभीर बीमारियां, सेहत पर पड़ सकता है भारी!
Monsoon में इन 5 फलों से बनाएं दूरी, हो सकती हैं गंभीर बीमारियां, सेहत पर पड़ सकता है भारी!
Monsoon में इन 5 फलों से बनाएं दूरी, हो सकती हैं गंभीर बीमारियां, सेहत पर पड़ सकता है भारी!
Monsoon में इन 5 फलों से बनाएं दूरी, हो सकती हैं गंभीर बीमारियां, सेहत पर पड़ सकता है भारी!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?