Monsoon में इन 5 फलों से बनाएं दूरी, हो सकती हैं गंभीर बीमारियां, सेहत पर पड़ सकता है भारी!

Fruits to avoid in Monsoon: बारिश का मौसम सभी को बेहद पसंद होता है क्यूंकि ये गर्मी से हमें राहत दिलाता है, लेकिन इसी के साथ इस मौसम में पर्यावण में बहुत ही नमी हो जाती है जिसकी वजह से खाने-पीने की चीज़ें खराब होने का डर बना रहता है, उनमें फंगस लग जाती है. ऐसे में आपको बहार की चीज़ें नहीं खानी चाहिए और अपनी डाइट में भी बदलाव करने चाहिए। फलों का नाम सुनकर आप थोड़ा चौंक जाएंगे क्यूंकि ये फल सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में ये फल बहुत ही जल्द खराब हो जाते हैं और ऐसे फल खाने से इन्फेक्शन, फ़ूड पोइसिनिंग तथा पेट की समस्या बढ़ सकती है. चलिए जानते हैं, ऐसे कुछ फलों के बारे में.

तरबूज

तरबूज खाना गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छा होता है लेकिन बारिश के मौसम में इसे बिलकुल भी नहीं खाना चाहिए। इसमें पानी की बहुत अधिक मात्रा होती है जो डाइजेन प्रोसेस को धीमा कर सकती है. यदि कटे हुए तरबूज को तुरंत न खाया जाए तो यह बहुत जल्द खराब हो जाता है, जिसे खाने से पेट का फूलना और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

केले

ताजा केले खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन बरसात में नहीं। क्यूंकि इस मौसम की नमी के कारण ये बहुत ही पक जाते हैं और सड़ जाते हैं. ये ही केले फिर मखियों को आकर्षित कर बैक्टीरिया को पनपने की जगह देने लगते हैं, जिसे खाने से गैस और एसिडिटी हो सकती है.

अनानास

इसमें ब्रोमेलैन और विटामिन सी की मात्रा भरपूर पाई जाती है, जो बारिश के मौसम में खाने से बचना चाहिए। इस मौसम में अनानास खाने से सर्दी, खांसी या गले में जलन होने लगती है. इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है जो गले में बलगम बढ़ा देती हैं.

अंगूर

इसको ठीक से साफ़ करना अकसर बहुत मुश्किल होता है और बारिश के मौसम में इसमें आसानी से फफूंद लगने का खातर रहता है और गंदगी भी जमा हो जाती है. इसलिए बिना धुले अंगूर खाना पेट में संक्रमण फैला सकता है.

स्ट्रॉबेरी या बेरी

ये पानी को बहुत ही जल्द सोख लेती हैं जिसकी वजह से फफूंद और बैक्टीरिया लगने का खतरा बहुत बढ़ जाता है और इस मौसम ये बहुत जल्द खराब हो जाती हैं जिसकी वजह से उलटी और फ़ूड पोइसिनिंग जैसी समस्या हो सकती है.