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फ्रूट्स खाएं या जूस पीएं… वेट लॉस जर्नी के लिए दोनों में बेस्ट क्या? किसके सेवन से पाचन तंत्र रहेगा ठीक

Fruit vs juice for Weight Loss: ताउम्र सेहतमंद रहने का एक ही फॉर्मला है 'हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट'. फलों का सेवन भी सेहत के लिए फायदेमंद है. हालांकि, कई लोगों को ये समझ नहीं आता है कि फल खाना सेहत के लिए अधिक अच्छा है या फिर फलों का जूस पीना. इस बारे में बता रही हैं सीनियर डाइटिशियन ऋचा शर्मा.

By: Lalit Kumar | Published: June 5, 2026 8:46:58 PM IST

जानिए, फल और जूस में सेहत के लिए अधिक फायदेमंद कौन? (Canva)
जानिए, फल और जूस में सेहत के लिए अधिक फायदेमंद कौन? (Canva)


Fruit vs juice for Weight Loss: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल में सेहतमंद रह पाना सबसे बड़ी चुनौती है. इसी का नतीजा है कि आज लोगों का वजन तेजी से बढ़ रहा है. जब मोटापा बढ़ता है तो और भी बीमारियों के पनपने का जोखिम बढ़ जाता है. खासतौर पर पाचन तंत्र से जुड़ी परेशानियां. इससे निजात पाने के लिए लोग तमाम चीजों का सेवन करते हैं, लेकिन ताउम्र सेहतमंद रहने का एक ही फॉर्मला है ‘हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट’. दरअसल, जब आप स्वस्थ खाते-पीते हैं, तो सभी तरह के पोषक तत्व आपके खाने में मौजूद होती हैं तो काफी हद तक बीमारियों से बचाव होता है. फलों का सेवन भी सेहत के लिए फायदेमंद है. हालांकि, कई लोगों को ये समझ नहीं आता है कि फल खाना सेहत के लिए अधिक अच्छा है या फिर फलों का जूस पीना. इस बारे में बता रही हैं कैलाश दीपक हॉस्पिटल दिल्ली की सीनियर डाइटिशियन एवं विभागाध्यक्ष ऋचा शर्मा.

सेहतमंद रहने के लिए फल खाएं या या जूस पीएं?

डाइटिशियन ऋचा शर्मा कहती हैं कि, फल और जूस का सेवन दोनों ही आपकी सेहत लिए बेहद जरूरी हैं. हालांकि, फलों से फाइबर अधिक मिलता है, लेकिन यह हमें तभी मिलेगा, जब हम फलों का जूस पीने की बजाय साबुत फल खाएंगे. बता दें कि, फलों में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को सही रखने के लिए बहुत जरूरी हैं. साथ ही फलों में कई तरह के विटामिंस, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोकेमिकल्स मौजूद होते हैं.

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डायबिटीज में फलों का सेवन फायदेमंद

एक्सपर्ट की मानें तो, जूस पीने की तुलना में फल शरीर में शुगर के लेवल को सही बनाए रखने में मदद करते हैं. इसके साथ ही यह वजन कम करने में भी मदद करते हैं. जब आप फलों से जूस बनाकर पीते हैं तो मौजूद सभी पोषक तत्‍वों के अलावा फाइबर भी समाप्त हो जाता है. बेहतर है कि गट हेल्थ को सही बनाए रखने और कब्ज आदि से बचाव के लिए साबुत फल खाएं.

वजन बढ़ा रहा पैक्ड जूस

आजकल मार्केट में पैक्ड जूस की भी भरमार है. युवा भी इस जूस का खूब सेवन करते हैं. बता दें कि, इसमें शुगर की मात्रा काफी अधिक होती है. इसके रेगुलर सेवन से सेहत को नुकसान हो सकता है. इसमें मौजूद कैलोरी की अधिक मात्रा वजन बढ़ा सकती है. मौजूद प्रिजर्वेटिव्स सेहत की लिए हानिकारक होते हैं.

डिहाइड्रेशन में फल-जूस दोनों बेस्ट

यदि आपको डिहाइड्रेशन जैसा महसूस हो तो फल और जूस दोनों ही ले सकते हैं. लेकिन, पैक्ड जूस लेने की बजाय फ्रेश फल से तैयार जूस ही पिएं. ये दोनों ही डिहाइड्रेशन होने पर शरीर में जाकर अपने-अपने तरीके से काम करते हैं. फाइबर की मात्रा की बात करें, तो यह जूस से गायब रहती है, लेकिन जूस डिहाइड्रेशन में काफी हद तक मदद कर सकता है.

वेट लॉस वाले गांठ बांध लें ये बातें 

जो लोग अपना वजन कम कर रहे हैं तो बेहतर है कि जूस पीने की बजाय फलों का ही सेवन करें. पैक्ड जूस से दूर रहें. साबुत फल खाने से फाइबर अधिक मिलता है. फाइबर युक्त चीजों का सेवन कब्ज, गैस, बदहजमी आदि दूर करता है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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