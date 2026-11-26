फेफड़ों के कैंसर जागरूकता माह के मौके पर, ऑनकेयर कैंसर हॉस्पिटल बता रहा है कि कैसे वह मरीज़ों और उनके परिवारों के लिए जांच, इलाज, खर्च और रिकवरी के हर कदम को साफ़ और आसान बनाने की कोशिश कर रहा है।

नई दिल्ली, 26 नवंबर: किसी परिवार में जब कैंसर का पता चलता है, तो सबसे पहले डर दवाइयों या ऑपरेशन का नहीं होता। डर होता है अनजान रास्ते का। इलाज कहां होगा? कितना खर्च आएगा? बीमा कितना देगा? कितनी बार अस्पताल आना पड़ेगा? और इलाज के बाद ज़िंदगी कैसी होगी? ज़्यादातर परिवार इन सवालों के जवाब इलाज शुरू होने के बाद टुकड़ों में ढूंढते रहते हैं।

7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के बाद, अब पूरा नवंबर फेफड़ों के कैंसर (लंग कैंसर) जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है, जो 30 नवंबर तक चलेगा। इस मौके पर दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु में कई सेंटर चलाने वाला ऑनकेयर कैंसर हॉस्पिटल कहता है कि जागरूकता सिर्फ़ जल्दी जांच तक सीमित नहीं होनी चाहिए। मरीज़ को पूरे सफ़र की साफ़ जानकारी मिलनी चाहिए, पहली कॉल से लेकर रिकवरी तक।

अस्पताल इस सफ़र को चार आसान कदमों में बांटता है:

1. सलाह और जांच: पहली मुलाकात में विशेषज्ञ डॉक्टर मरीज़ की रिपोर्ट देखते हैं और ज़रूरी जांच तय करते हैं, ताकि कैंसर का प्रकार और स्टेज साफ़ हो सके।

2. इलाज की योजना और खर्च का अनुमान: इलाज शुरू होने से पहले ही परिवार को बताया जाता है कि किस तरह का इलाज होगा और उसका अनुमानित खर्च कितना होगा। ऑनकेयर के अनुसार खर्च कैंसर के प्रकार, स्टेज, दवाइयों और कीमोथेरेपी के साइकिल की संख्या पर निर्भर करता है, और अगर इलाज की योजना बदलती है तो खर्च भी बदल सकता है। यही बात पहले से साफ़ बताई जाती है।

3. इलाज: सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी या टार्गेटेड थेरेपी, जो भी मरीज़ के लिए सही हो।

4. रिकवरी और सहायता: इलाज के बाद भी फॉलो-अप जांच, देखभाल और ज़रूरत पड़ने पर पैलिएटिव केयर (दर्द और तकलीफ़ कम करने वाली देखभाल) के ज़रिए मरीज़ का साथ दिया जाता है।

हर कदम पर एक साथी

ऑनकेयर में हर मरीज़ को एक केयर मैनेजर दिया जाता है, जो पूरे इलाज के दौरान मरीज़ और परिवार की मदद करता है। अस्पताल में भर्ती होने और छुट्टी (डिस्चार्ज) के समय की कागज़ी कार्रवाई में भी अस्पताल की टीम हाथ बंटाती है।

बीमा और कैशलेस इलाज में मदद

बीमा के कागज़ात तैयार करने में, और जहां कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकती है वहां उसकी प्रक्रिया में भी, अस्पताल की टीम परिवार को रास्ता दिखाती है। बीमा से कितना खर्च मिलेगा, यह मरीज़ की अपनी पॉलिसी पर निर्भर करता है। यह बात परिवार को पहले ही साफ़ बता दी जाती है, ताकि बाद में कोई झटका न लगे।

ऑनकेयर के एक प्रवक्ता ने कहा,

“कैंसर का इलाज अपने आप में कठिन है। परिवार को खर्च, कागज़ और अपॉइंटमेंट की भागदौड़ में और उलझना नहीं चाहिए। हमारी कोशिश यही है कि मरीज़ को पहले दिन से पता हो कि आगे क्या होने वाला है, ताकि वह अपनी पूरी ताकत ठीक होने पर लगा सके।”

फेफड़ों के कैंसर के लक्षण: कब जांच कराएं

फेफड़ों के कैंसर के शुरुआती लक्षण अक्सर आम खांसी या सांस की दूसरी बीमारियों जैसे लगते हैं, इसलिए कई बार इन्हें देर से पहचाना जाता है। अगर खांसी दो-तीन हफ़्ते से ज़्यादा बनी रहे, खांसी में खून आए, सांस फूले, सीने में लगातार दर्द हो, आवाज़ बैठ जाए या बिना वजह वज़न घटे, तो इसे नज़रअंदाज़ न करें और डॉक्टर से जांच कराएं। अगर किसी बीमारी का इलाज चलने के बाद भी खांसी ठीक नहीं हो रही, तो दोबारा जांच ज़रूरी है।

धूम्रपान करने वालों (बीड़ी और सिगरेट दोनों), लंबे समय तक धुएं या प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने वालों, और काम के दौरान धूल या केमिकल के संपर्क में आने वालों को ख़ास ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोग अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या उन्हें समय-समय पर जांच करानी चाहिए।

डॉक्टर से सलाह लेने या इलाज के खर्च का अंदाज़ा जानने के लिए मरीज़ सीधे ऑनकेयर से संपर्क कर सकते हैं।

ऑनकेयर कैंसर हॉस्पिटल के बारे में

ऑनकेयर कैंसर हॉस्पिटल के दिल्ली एनसीआर (गाज़ियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, दक्षिण दिल्ली और पश्चिम दिल्ली) और बेंगलुरु (बसवनगुडी, कल्याण नगर, राजाजीनगर और व्हाइटफ़ील्ड) में सेंटर हैं। अपने सेंटरों और पार्टनर अस्पतालों के ज़रिए ऑनकेयर कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टार्गेटेड थेरेपी जैसा इलाज देता है। ऑनकेयर का ज़ोर इस बात पर है कि इलाज शुरू होने से पहले ही मरीज़ और उनके परिवार को इलाज की योजना और अनुमानित खर्च साफ़-साफ़ समझा दिया जाए।