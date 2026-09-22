Home > हेल्थ > हर थोड़ी देर में क्यों आती है पेशाब? कहीं इन 5 गंभीर बीमारियों का इशारा तो नहीं, डॉक्टर से जानें बचाव के तरीके

हर थोड़ी देर में क्यों आती है पेशाब? कहीं इन 5 गंभीर बीमारियों का इशारा तो नहीं, डॉक्टर से जानें बचाव के तरीके

Frequent Urination Causes: क्या आपको भी दिन में बार-बार टॉयलेट जाना पड़ता है? कई बार ज्यादा पानी, चाय या कॉफी पीने से ऐसा होना सामान्य है, लेकिन अगर बिना किसी स्पष्ट वजह के बार-बार पेशाब आने लगे और यह रोजमर्रा की जिंदगी या नींद को प्रभावित करने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. क्योंकि, कई बार यह गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकता है.

By: Lalit Kumar | Published: September 22, 2026 4:42:47 PM IST

Frequent Urination Causes
Frequent Urination Causes


Frequent Urination Causes: क्या आपको भी दिन में बार-बार टॉयलेट जाना पड़ता है? कभी मीटिंग के बीच, कभी सफर में तो कभी रात में नींद खुलने के बाद पेशाब की जरूरत महसूस होती है? कई बार ज्यादा पानी, चाय या कॉफी पीने से ऐसा होना सामान्य है, लेकिन अगर बिना किसी स्पष्ट वजह के बार-बार पेशाब आने लगे और यह रोजमर्रा की जिंदगी या नींद को प्रभावित करने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. क्योंकि, कई बार यह गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकता है. ऐसे में सवाल है कि आखिर, बार-बार पेशाब क्यों आती है? क्या हैं इसके लक्षण और कैसे करें बचाव? इस बारे में बता रहे हैं आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली के यूरोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत गोयल-  

बार-बार पेशाब आने के पीछे की वजह

डायबिटीज का हो सकता संकेत: बार-बार पेशाब आना डायबिटीज के सामान्य लक्षणों में शामिल है. जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर ज्यादा हो जाता है, तो किडनी अतिरिक्त ग्लूकोज को पेशाब के रास्ते बाहर निकालने की कोशिश करती है. इसके साथ शरीर से ज्यादा तरल पदार्थ निकल सकता है, जिससे बार-बार पेशाब और ज्यादा प्यास लग सकती है. अगर बार-बार पेशाब के साथ बहुत ज्यादा प्यास, थकान, धुंधला दिखना या बिना कोशिश वजन कम होना जैसे लक्षण भी हैं, तो रक्त शर्करा की जांच के लिए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

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यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन: यूटीआई यानी मूत्र मार्ग का संक्रमण भी बार-बार पेशाब आने की वजह हो सकता है. इसमें कई बार पेशाब की तेज इच्छा होती है, लेकिन टॉयलेट जाने पर थोड़ी मात्रा में ही पेशाब निकलता है. पेशाब करते समय जलन, निचले पेट में दर्द या पेशाब का रंग और गंध बदलना भी इसके संकेत हो सकते हैं. समय पर जांच और डॉक्टर की सलाह के अनुसार इलाज जरूरी है, क्योंकि कुछ संक्रमण किडनी तक पहुंच सकते हैं.

ओवरएक्टिव ब्लैडर: अगर अचानक तेज पेशाब लगती है और उसे रोकना मुश्किल होता है, तो ओवरएक्टिव ब्लैडर भी एक कारण हो सकता है. इसमें दिन या रात में बार-बार पेशाब की जरूरत महसूस हो सकती है. कैफीन और शराब जैसे पेय कुछ लोगों में इसके लक्षण बढ़ा सकते हैं. ऐसे मामलों में डॉक्टर ब्लैडर की आदतों, दवाओं और अन्य कारणों की जांच कर उचित उपचार बता सकते हैं.

पुरुषों में बढ़ा हुआ प्रोस्टेट: उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों में प्रोस्टेट का आकार बढ़ना आम हो सकता है. बढ़ा हुआ प्रोस्टेट मूत्र मार्ग पर दबाव डाल सकता है, जिससे बार-बार पेशाब आना, रात में कई बार उठना, पेशाब की धार कमजोर होना या ब्लैडर पूरी तरह खाली न होने जैसा महसूस होना हो सकता है. खासकर 40 की उम्र के बाद ऐसे लक्षणों को लगातार नजरअंदाज करने के बजाय यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेना बेहतर है.

किडनी या मूत्र तंत्र की समस्या: किडनी और मूत्र तंत्र से जुड़ी कुछ समस्याएं भी पेशाब की आदत में बदलाव कर सकती हैं. किडनी संक्रमण, पथरी या मूत्र मार्ग में रुकावट जैसी स्थितियों में बार-बार पेशाब के साथ दर्द, बुखार, कमर या बगल में दर्द और पेशाब में खून जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. हालांकि, हर बार बार-बार पेशाब आना किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होता है.

कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है?

अगर बार-बार पेशाब आने की समस्या लगातार बनी हुई है, नींद या रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं, या इसके साथ पेशाब में खून, जलन, तेज दर्द, बुखार, कमर/बगल में दर्द या पेशाब रुकने जैसी समस्या है, तो डॉक्टर से जल्द संपर्क करें.

कैसे करें बचाव

  • पर्याप्त पानी पिएं, जरूरत से ज्यादा तरल लेने से बचें. 
  • चाय-कॉफी और शराब का सेवन सीमित रखें, 
  • वजन संतुलित रखें और डायबिटीज जैसी पुरानी बीमारी होने पर उसे नियंत्रित रखें. 
  • बार-बार टॉयलेट जाना आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है, तो जांच कराएं.

Tags: Health News Hindihealth tips
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