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रात में बार-बार पेशाब आना… मर्दों में किस बात का संकेत? यह कब बन सकता है खतरनाक, डॉक्टर से समझिए

Prostate problems in men: पुरुषों में प्रोस्टेट का बढ़ना एक आम समस्या है, जो दुनियाभर में लाखों पुरुषों को प्रभावित करती है. खासकर 50 साल की उम्र के बाद. इसके लक्षणों में बार-बार पेशाब आना, पेशाब शुरू करने या रोकने में कठिनाई शामिल है- जो जीवन की गुणवत्ता को बहुत कम कर देता है. एस्टर मेडसिटी, कोच्चि के डॉ. संदीप प्रभाकरन इस विषय पर जानकारी साझा करते हैं.

By: Lalit Kumar | Last Updated: May 12, 2026 3:42:13 PM IST

जानिए, रात में बार-बार पेशाब आना किस बात का संकेत है? (Canva)
जानिए, रात में बार-बार पेशाब आना किस बात का संकेत है? (Canva)


Prostate problems in men: प्रोस्टेट मर्दों के शरीर का बेहद अहम हिस्सा है. ये ग्रंथि मूत्राशय के नीचे और मूत्रमार्ग के चारों तरफ होते हैं. इसकी संरचना अखरोट जैसी छोटी और गोल होती है. इसका मुख्य काम शुक्राणुओं का संरक्षण करना और वीर्य की तरलता को बनाए रखना है. आज के समय पुरुषों को सबसे ज्यादा प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. पुरुषों को प्रोस्टेट में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें प्रोस्टेट का बढ़ना, प्रोस्टेट में सूजन और प्रोस्टेट कैंसर शामिल है. ऐसे लापरवाही सेहत के लिए घातक साबित हो सकती है. पुरुषों में प्रोस्टेट का बढ़ना एक आम समस्या है, जो दुनियाभर में लाखों पुरुषों को प्रभावित करती है. खासकर 50 साल की उम्र के बाद. इसके लक्षणों में बार-बार पेशाब आना, पेशाब शुरू करने या रोकने में कठिनाई शामिल है- जो जीवन की गुणवत्ता को बहुत कम कर देता है. एस्टर मेडसिटी, कोच्चि के डॉ. संदीप प्रभाकरन इस विषय पर जानकारी साझा करते हैं. 

दरअसल, कई लोग रात में बार-बार बाथरूम जाने के लिए जागना एक आम समस्या मानते होंगे. ज़्यादातर लोग इसे देर से पानी पीने या रात में चाय पीने का नतीजा मानते हैं. लेकिन, जब यह आदत रोज़मर्रा की नींद और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खलल डालने लगे, तो यह शरीर में छिपी किसी समस्या का संकेत हो सकता है.

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रात में बार-बार पेशाब आना चिंता का विषय क्यों है?

रात में बार-बार पेशाब करने के लिए जागना (नोक्टुरिया) पेशाब शुरू करने में कठिनाई पेशाब के अंत में बूंद-बूंद पेशाब आना ऐसा महसूस होना कि मूत्राशय पूरी तरह से खाली नहीं हो रहा है. हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, रात में होने वाले इन लक्षणों को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए. खराब नींद मूड, ऊर्जा, हृदय स्वास्थ्य और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है. इसके अलावा, बार-बार होने वाली रात में पेशाब आना इस बात का संकेत हो सकता है कि प्रोस्टेट मूत्राशय पर दबाव डाल रहा है- या, दुर्लभ मामलों में, मूत्र मार्ग में संक्रमण या कोई अन्य समस्या हो सकती है.

डॉक्टर से कब मिलें

यदि आपको रात में बार-बार पेशाब आना, पेशाब कम या रुक-रुककर आना, अचानक पेशाब करने की इच्छा होना या उसे रोक पाने में असमर्थता, मूत्राशय के पूरी तरह खाली न होने का एहसास, पेशाब शुरू करने में कठिनाई जैसी समस्या दिखे तो मूत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए. इसके लिए डॉक्टर मूत्र परीक्षण, पीएसए रक्त परीक्षण, अल्ट्रासाउंड या यूरोफ्लोमेट्री जैसे सरल परीक्षण से समस्या के कारण का पता लगा सकते हैं. 

आधुनिक उपचार: राहत की गारंटी 

अच्छी खबर यह है कि बीपीएच अब बहुत प्रभावी ढंग से इलाज योग्य है. दवाएं प्रोस्टेट की मांसपेशियों को आराम दे सकती हैं या उसके आकार को कम कर सकती हैं, लेकिन कई मामलों में, न्यूनतम आक्रामक प्रक्रियाएं दीर्घकालिक राहत प्रदान करती हैं. इनमें से एक है जल-वाष्प चिकित्सा, जिसमें नियंत्रित भाप का उपयोग करके अतिरिक्त प्रोस्टेट ऊतक को सिकोड़ा जाता है. इस तापीय विधि में, भाप की गर्मी अतिरिक्त प्रोस्टेट ऊतक को नष्ट कर देती है- जिसके परिणामस्वरूप प्रोस्टेट का आकार कम होता है, आसपास के अंगों की सुरक्षा होती है और जटिलताएं कम होती हैं.

यह एक डे-केयर प्रक्रिया है, इसमें बड़ी सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है, और यौन क्रिया भी बरकरार रहती है. इसके अलावा, लेज़र थेरेपी और अन्य आधुनिक न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी मूत्रमार्ग पर दबाव कम कर सकती हैं और सामान्य मूत्र प्रवाह बहाल कर सकती हैं.

Tags: Health News Hindihealth tips
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