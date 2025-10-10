सेक्शुअल रिलेशन से पहले भूलकर भी न खाएं ये चीजें, वरना शुरू होते ही पड़ जाएंगे ढ़ीले
Sexual Relationship: क्या आप अपनी सेक्स लाइफ को खुशहाल बनाना चाहते हैं? हम अक्सर बड़े बदलावों के बारे में सोचते हैं, लेकिन कभी-कभी इसका राज हमारे खान-पान में छिपा होता है! आइए जानें कुछ ऐसे चीजों के बारे में जिन्हें सेक्स से पहले नहीं खाना चाहिए.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 10, 2025 8:09:07 PM IST

Foods to avoid before sex : एक स्वस्थ और खुशहाल रिश्ते के लिए आपसी समझ और प्यार बेहद जरूरी है. अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है, खासकर जब बात सेक्स की हो. कभी-कभी छोटी-छोटी चीजें हमारे अनुभव को काफी बेहतर बना सकती हैं, और इनमें से एक है हमारा खान-पान. क्या आप जानते हैं कि सेक्स से पहले आप जो खाते हैं उसका आपके अनुभव भी असर पड़ता है? सेक्स के दौरान शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेजी से होता है. आयुर्वेद में, यौन ऊर्जा को ‘ओजस’ कहा जाता है, और इसे भोजन का सबसे शुद्ध तत्व माना जाता है. यह एक बहुत ही सूक्ष्म शक्ति है जो हमारे शरीर में धीरे-धीरे विकसित होती है. खाने-पीने की बात करें तो, संभोग से पहले हम जो खाते-पीते हैं, वह या तो अनुभव को बढ़ा सकता है या खराब कर सकता है.

सोच-समझकर खाएं

सेक्स से पहले आप जो भी खाएं, वह आपके मन को शांती दे, रक्त संचार में सुधार करे और ऐसा कुछ भी खाने से बचें जिससे खुन रूक जाए, गर्मी बढ़े या शरीर में भारीपन महसूस हो. याद रखें सेक्स के दौरान, शरीर का ज्यादा रक्त जननांग की ओर प्रवाहित होता है. इस वजह से, पाचन तंत्र में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है. इसलिए, सेक्स से ठीक पहले भारी या पचने में मुश्किल खाना खाने से पाचन क्रिया मुश्किल हो सकती है. जिससे पेट फूलना, पाचन क्रिया खराब होना और सुस्ती महसूस होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं इसलिए, भोजन के कम से कम 3 से 5 घंटे बाद संभोग करना सबसे अच्छा है.

1- मसालेदार भोजन

ज्यादा मसाले वाला खाना आपके शरीर का तापमान बढ़ा सकता है. मसालेदार खाने से चिड़चिड़ापन, ज्यादा पसीना आ सकता है जिससे सेक्स के समय बेचैनी, गर्मी सीने में जलन जैसा भी महसुस हो सकता है.

हैवी फूड्स या डेयरी उत्पाद

घी और मक्खन से भरपूर फूड्स, पनीर या वसा वाला दूध, पाचन क्रिया को धीमा कर देते हैं. इन ऑयली फूड्स के वजह से भारीपन, सुस्ती और थकान का एहसास हो सकता है. संभोग से पहले भारी भोजन करने से सुस्ती आ सकती है और सेक्स की इच्छा कम हो सकती है.

2- मांसाहारी

मांस खाने से रक्त संचार कम हो जाता है, जिसका यौन क्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. पादप-आधारित खाद्य पदार्थ हमारी प्राणिक (जीवन-शक्ति) ऊर्जा और भावनात्मक संतुलन के लिए बेहतर होते हैं.

3- चावल

चावल को पचने में समय लगता है. इसलिए, सेक्स से पहले इसे खाने से चुस्ती, सतर्कता और प्रतिक्रियाशीलता कम हो सकती है.

4- शराब और कैफीन

शराब संवेदनाओं को सुन्न कर देती है और शुरुआती झिझक के बावजूद, समय के साथ यौन प्रदर्शन को कम कर देती है. कैफीन चिंता को बढ़ाता है और तंत्रिका तंत्र को अत्यधिक उत्तेजित करता है. तुलसी या दालचीनी की चाय जैसे हर्बल पेय मन और शरीर को संतुलित करते हैं.

5- मिठाइयां और रिफाइंड

ये ऊर्जा को तुरंत बढ़ा देते हैं, फिर अचानक कम कर देते हैं. सफेद चीनी ओजस को कम करती है.

6 – बहुत ज्यादा खाना

सेक्स से पहले बहुत ज्यादा खाना भी नुकसानदायक है. अगर आपको सेक्स से पहले भूख लग रही है, तो हल्का खाना खाएं.

सक्स से पहले क्या खाएं

  • सेक्स से पहले कुछ भीगे हुए बादाम, अंजीर, या केसर और इलायची के साथ गर्म बादाम का दूध पीना अच्छा होता है.
  • मुट्ठी भर किशमिश या खजूर खाएं. दोनों में प्राकृतिक शर्करा होती है, जो मूड और ऊर्जा को बढ़ाती है.
  • नारियल पानी पिएं.
  • ये विकल्प आसानी से पच जाते हैं और 60-90 मिनट के भीतर ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे शरीर को पाचन संबंधी समस्याओं के बिना सेक्स के लिए तैयार होने का समय मिल जाता है.

    Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

