नींद आने में होती है समस्या, पूरा रात जगे रह जाते है आप, तो आज से खाना शुरू कर दें ये चीज, रात का सोया सीधा सुबह खुलेगी नींद

Food for Better Sleep: अनिद्रा एक बहुत ही बुरी बीमारी है। लेकिन इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ घरेलू उपायों की मदद से इसे ठीक किया जा सकता है। तो आइए आपको बताते हैं कि आप इस समस्या से कैसे छुटकारा पा सकते हैं।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 20, 2025 12:59:13 IST

Food for Better Sleep
Food for Better Sleep

Food for Better Sleep: अनिद्रा एक बहुत ही बुरी बीमारी है। लेकिन इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ घरेलू उपायों की मदद से इसे ठीक किया जा सकता है। तो आइए आपको बताते हैं कि आप इस समस्या से कैसे छुटकारा पा सकते हैं।

कई लोग ऐसे हैं जिन्हें रात में अच्छी नींद नहीं आती। वे कितनी भी कोशिश कर लें, उन्हें ठीक से नींद नहीं आती। या तो उन्हें नींद नहीं आती या फिर थोड़ी देर बाद ही उनकी नींद खुल जाती है। ऐसे में नींद पूरी नहीं होती और अगले दिन भी हम थका हुआ महसूस करते हैं, जिसकी वजह से कई अन्य बीमारियाँ भी हमें घेर लेती हैं। अगर आपको रात में नींद नहीं आती और आप पूरी रात करवटें बदलते हुए बिता देते हैं, तो यह लेख आपके लिए है। अच्छी नींद न केवल आराम के लिए, बल्कि पूरे दिन की थकान दूर करने के साथ-साथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। व्यस्त जीवन, तनाव, स्क्रीन टाइम और खराब खान-पान की आदतों के कारण आजकल बहुत से लोग अनिद्रा की समस्या से जूझ रहे हैं। अगर आप भी अच्छी नींद पाने के घरेलू उपायों में से एक की तलाश में हैं, तो यहां कुछ आसान और प्राकृतिक चीजें दी गई हैं जिन्हें खाने से आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।

आइए जानते है क्या खाने से जल्दी और गहरी नींद आए-

गर्म दूध से होगा फायदा

दूध में मेलाटोनिन जैसे तत्व पाए जाते है, जो नींद लाने में मददगार साबित होते हैं। बता दे कि, सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध पीने से शरीर और मन दोनों ही  शांत होते है। यह एक पुराना लेकिन कारगर घरेलू उपाय है।

केला खाने से नींद में होगा सुधार 

केले में मैग्नीशियम, पोटैशियम और विटामिन B6 होता है जो मांसपेशियों को आराम देता है और तनाव कम करता है। रात में केला खाने से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है।

कीवी

लवनीत बत्रा का कहना है कि सोने से एक घंटा पहले दो कीवी खाने से जल्दी और गहरी नींद आती है। कीवी में सेरोटोनिन, विटामिन C, फोलेट और मैग्नीशियम होता है जो नींद के चक्र को बेहतर बनाता है।

कद्दू के बीज

कद्दू के बीजों में ट्रिप्टोफैन, ज़िंक, कॉपर और सेलेनियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो नींद में सुधार करते हैं। इन्हें हल्का भूनकर या सलाद में मिलाकर खाया जा सकता है।

क्या नही खाना चाहिए?

चाय, कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक
चॉकलेट या मीठी चीज़ें
तली और मसालेदार चीज़ें
देर रात भारी खाना
ये चीज़ें शरीर को उत्तेजित करती हैं और नींद में बाधा डालती हैं।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

