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ये गंदी आदत आपको बना देगी बीमार..! जितनी जल्दी हो बदलाव करें, जानिए चाय-काफी के साथ आयरन फूड्स खाने के नुकसान

Food Combos to Avoid: भारत में चाय पीने के शौकीनों की फेहरिस्त लंबी है. लोग दिन की शुरुआत से लेकर शाम को ऑफिस से आने तक चाय की चुस्की जरूर लेते हैं. यही नहीं, कुछ लोग तो भोजन के साथ या उसके बाद भी चाय पीते हैं. लेकिन, हेल्थ एक्सपर्ट इसको सही नहीं मानते हैं. कुछ चीजों के साथ चाय का सेवन आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है.

By: Lalit Kumar | Published: August 15, 2026 3:15:42 PM IST

जानिए, चाय के साथ क्या नहीं खाना चाहिए. (AI)
जानिए, चाय के साथ क्या नहीं खाना चाहिए. (AI)


Food Combos to Avoid: भारत में चाय पीने के शौकीनों की फेहरिस्त लंबी है. लोग दिन की शुरुआत से लेकर शाम को ऑफिस से आने तक चाय की चुस्की जरूर लेते हैं. यही नहीं, कुछ लोग तो भोजन के साथ या उसके बाद भी चाय पीते हैं. लेकिन, हेल्थ एक्सपर्ट इसको सही नहीं मानते हैं. कुछ चीजों के साथ चाय का सेवन आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है. आयरन से भरपूर फूड्स इनमें से एक हैं. बता दें कि चाय और आयरन युक्त फूड का कॉम्बिनेशन कई तरह बीमारियों की वजह बन सकता है. इसी लिए डॉक्टर आयरन से भरपूर चीजों के साथ चाय या काफी न पीने की सलाह देते हैं. अब सवाल है कि आखिर चाय या काफी के साथ आयरन से भरपूर फूड्स क्यों नहीं खाने चाहिए? चाय के साथ आयरन के भरपूर फूड्स खाने के नुकसान क्या हैं? इस बारे में बता रही हैं कैलाश दीपक हॉस्पिटल दिल्ली की सीनियर डाइटिशियन ऋचा शर्मा-

शरीर में आयरन का क्या काम है?

एक्सपर्ट के मुताबिक, आयरन शरीर के लिए बेहद जरूरी खनिज है, जो हीमोग्लोबिन के निर्माण से लेकर शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है. यह शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने, लाल रक्त कोशिकाओं (RBCs) के निर्माण, मांसपेशियों को ऑक्सीजन देने, रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) मजबूत करने और कोशिकाओं (Cells) के विकास के लिए जरूरी है. क्योंकि, यह हीमोग्लोबिन (Hemoglobin) का मुख्य घटक है जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाता है. 

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चाय-कॉफी और आयरन फूड्स बैड कॉम्बिनेशन क्यों?

एक्सपर्ट के मुताबिक, यह कॉम्बिनेशन सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. दरअसल, आयरन मुख्य रूप से पालक, मेथी, सरसों के पत्ते, बथुआ, चुकंदर, अनार, दालें, सोयाबीन, बीन्स और सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, और किशमिश में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. ये सभी खाद्य पदार्थ शरीर में रक्त निर्माण और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं. वहीं, चाय और कॉफी में टैनिन्स (Tannins) नामक एक तत्व पाया जाता है, जो आयरन के अवशोषण को बाधित करता है. जब हम आयरन युक्त भोजन के साथ चाय या कॉफी पीते हैं, तो यह तत्व आयरन को बांधकर शरीर में उसके अवशोषण को कम कर देता है. इससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं मिल पाता है.

चाय और आयरन फूड्स साथ खाने नुकसान

डाइटिशियन बताती हैं कि, चाय और कॉफी के अधिक सेवन से शरीर में आयरन की कमी हो सकती है, जिससे एनीमिया जैसी समस्या हो सकती है. पर्याप्त आयरन न मिलने के कारण शरीर में ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है, जिससे हर समय थकान महसूस होती है. आयरन की कमी से महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता और हॉर्मोनल असंतुलन की समस्या हो सकती है. शरीर में सही मात्रा में आयरन न होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है, जिससे बीमारियां जल्दी लगती हैं.

कब पीना चाहिए चाय या काफी

एक्सपर्ट कहते हैं कि, भोजन और चाय के बीच कम से कम 30 से 40 मिनट का अंतर होना चाहिए. इससे पहले या बीच में चाय पीने से सेहत को नुकसान हो सकता है. इसके अलावा, चाय जितनी ही कम पीएंगे उतना ही फायदा होगा.

Tags: Health News Hindihealth tips
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