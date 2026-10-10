Food Combos to Avoid: क्या मिठाई के साथ शराब पीना चाहिए? ऐसा करेंगे तो किन बीमारियों का खतरा, जानें सच्चाई

Food Combos to Avoid: शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है. अगर दवा के अलावा इसका इस्तेमाल किया जाए तो गंभीर बीमारी होनी लगभग तय है. इसके बाद भी लोग त्योहारों से लेकर पार्टियों में इसका खूब सेवन करते है. वैसे तो शराब पीने से बचना चाहिए, लेकिन फिर भी ड्रिंक करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. दरअसल, कई लोग शराब पीते समय कुछ भी खा लेते हैं. कोई नमकीन खाते हैं तो कोई मिठाई भी खाते हैं. ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि मिठाई के साथ शराब पीने के नशा बढ़ जाता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं ऐसा करके आप खुद की सेहत भी बिगाड़ सकते हैं. अब सवाल है कि, क्या मिठाई के साथ शराब पीना सही है? मिठाई के साथ शराब पीने के नुकसान क्या हैं? इस सवालों की सच्चाई बता रही हैं अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ की डाइटिशियन प्रीती पांडे-

मीठे के साथ शराब क्यों नहीं पीना चाहिए?

डाइटिशियन बताती हैं कि, शराब पीते समय मीठा कभी नहीं खाना चाहिए. ऐसा करने से आप नशा नहीं, बल्कि बीमारियों को बढ़ाते हैं. बता दें कि, जब आप शराब के साथ मीठा खाते हैं तो इससे न सिर्फ शराब का नशा दोगुना होगा, बल्कि उल्टी, हाई लो लिपोप्रोटीन, डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड होगा. यही नहीं, ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ सकता है.

अगर मिठाई के साथ शराब पिएंगे तो क्या होगा?

शराब में मुख्य कंटेंट एल्कोहल होता है, जो खून में मिल कर ब्लड फ्लो तेज करता है स्नायुतंत्र (spinal cord) पर प्रभाव डालता है. रही बात, मिठाई की तो उसमें अन्य सामाग्री के साथ मुख्य रूप से शक्कर या गुड होती है. ये दोनों कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं. जब इनका पाचन होता है तो ये पहले एल्कोहल में बदलते हैं. यह एल्कोहल शराब के एल्कोहल के साथ मिलकर काकटेल बना लेता है मतलब कई तरह के एल्कोहल का मिश्रण जो शरीर के लिए ज्यादा हानिकारक बना देता है.

मिठाई के साथ शराब पीने के नुकसान?

डाइटिशियन बताती हैं कि, शराब पहले से ही शरीर में पानी की कमी करती है, और मीठे खाद्य पदार्थों के साथ इसका सेवन करने से यह कमी और बढ़ सकती है. ऐसा होने से सिरदर्द या थकान का कारण बन सकती है. इसके अलावा, ब्लड शुगर में अचानक वृद्धि, वजन बढ़ना, हृदय रोग, हैंगओवर और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.

मीठा पसंद है तो क्या खाएं?

एक्सपर्ट कहती हैं कि, अगर किसी को मीठा खाना पसंद है तो ताजे फल या अधिक कोको वाली डार्क चॉकलेट चुनें. क्योंकि, इनमें चीनी कम होती है और इनसे कुछ सेहत लाभ भी होते हैं. ताजे फलों में केले या बेरीज़ बेहतर हैं, क्योंकि ये पोटेशियम और अन्य पोषक तत्व देते हैं और चीनी कम होती है. वहीं, डार्क चॉकलेट में चीनी कम होती है.