Fish Oil For Men: क्या फिश ऑयल से बढ़ती है मर्दाना ताकत और सेक्स ड्राइव? जानिए सच्चाई और खतरे
Home > हेल्थ > Fish Oil For Men: क्या फिश ऑयल से बढ़ती है मर्दाना ताकत और सेक्स ड्राइव? जानिए सच्चाई और खतरे

Fish Oil For Men: क्या फिश ऑयल से बढ़ती है मर्दाना ताकत और सेक्स ड्राइव? जानिए सच्चाई और खतरे

Fish oil For Sex Drive: इस आर्टिकल में पुरुषों के लिए मछली के तेल के लाभों और खतरों के बारें में के बारे में बताया गया है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 8, 2025 11:01:00 PM IST

Fish oil Benfites
Fish oil Benfites

Fish oil Benfites: मछली का तेल ओमेगा-3 सोमैटिक एसिड से भरपूर एक आम डाइट है. शोध बताते हैं कि ये कुछ स्वास्थ्य और सुरक्षा के खतरे भी पैदा कर सकती हैं. इसके अलावा, मछली का तेल का पुरुषों के लिए विशेष लाभ हो सकते हैं, क्योंकि यह इरेक्शन और प्रजनन क्षमता में मदद कर सकता है. जो पुरुष बहुत अधिक तैलीय मछली खाते हैं, वे अपने आहार से इन एसिड की पर्याप्त मात्रा प्राप्त कर सकते हैं. जो लोग कभी-कभार ही मछली खाते हैं, वे मछली के तेल की खुराक ले सकते हैं. यह लेख पुरुषों के लिए मछली के तेल के लाभों और खतरों के बारे में बताता है. साथ ही, जानें कि लोग अपने ओमेगा-3 के स्तर को कितना बढ़ा सकते हैं.

मछली का तेल क्या है?

मछली का तेल विभिन्न प्रकार की तैलीय मछलियों, जैसे मैकेरल, टूना और हेरिंग में पाया जाता है. मछली का तेल बनाने के लिए कई प्रकार के तेल का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अधिकांश प्रजातियों में आमतौर पर चार सामान्य चरण शामिल होते हैं: खाना पकाना, नमक डालना और तेल को सेंट्रीफ्यूज करना.मछली के तेल में ओमेगा-3 पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं. ये आवश्यक फैटी एसिड हमारे शरीर द्वारा अवशोषित नहीं होते हैं. ओमेगा-3 के दो सबसे प्रसिद्ध रूप हैं इकोसापेंटेनोइक एसिड (EPA) और डोकोसाहेक्सैनोइक एसिड (DHA). मछली के तेल और ओमेगा-3 का सेवन करने से कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं.

ओमेगा-3 फैटी एसिड के लाभ

मछली का तेल स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और कई लोगों के लिए फायदेमंद भी हो सकता है. कुछ पुरुषों को मछली के तेल से विशेष लाभ हो सकते हैं.

सेक्स स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता

मछली का तेल यौन स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता में लाभ पहुंचा सकते हैं. 2017 के एक अध्ययन में एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण होने वाले सोडियम कॉलम और ओटोइन दोषों पर ओमेगा-3 के प्रभावों की जांच की गई. इस स्थिति में, रक्त वाहिकाएं संकुचित हो जाती हैं, जो इरेक्शन को प्रभावित कर सकती हैं. उपचार समूह के पुरुषों को कीलेटिंग एसिड के रूप में ओमेगा-3 दिया गया, जिससे इरेक्शन की गुणवत्ता में सुधार हुआ.

मानसिक स्वास्थ्य

अध्ययनों से पता चला है कि अवसादग्रस्त लोगों के रक्त में ओमेगा-3 का स्तर कम हो सकता है. साइकियाट्री रिसर्च में प्रकाशित 23 लोगों पर किए गए एक छोटे से अध्ययन में, ओमेगा-3 के पूरक लेने से 3 हफ्तों के भीतर अवसाद में सुधार हुआ. फ्लोरिडा के कुछ शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, अकेले DHA या EPA के साथ संयोजन में लेने से यादादश्त में सुधार हो सकता है. हालांकि 2019 की एक समीक्षा में कहा गया है कि इस पर और अधिक शोध की आवश्यकता है.

दिल का स्वास्थ्य

संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल 4 में से 1 मौत हार्ट के रोग के कारण होती है. रोग रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के अनुसार, हृदय रोग अमेरिकी पुरुषों की मृत्यु का मुख्य कारण है. मछली का सेवन हृदय रोग के कुछ जोखिम कारकों को कम करके हृदय स्वास्थ्य पर चिकित्सीय प्रभाव डाल सकता है. ट्राइग्लिसराइड्स रक्त में पाया जाने वाला एक प्रकार का वसा है, और यद्यपि शरीर को इनकी आवश्यकता होती है, यदि इनका स्तर बहुत अधिक हो जाए, तो ये हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकते हैं. मछली का तेल बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड के स्तर और रक्तचाप को कम करने में मदद कर सकता है. मछली खाने से कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, या “खराब” कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद मिल सकती है. हालांकि कई स्रोत हृदय स्वास्थ्य के लिए मछली के तेल से बने उत्पादों का प्रचार करते हैं, लेकिन नैदानिक अध्ययन लगातार इनका समर्थन नहीं करते हैं. उदाहरण के लिए, जेए.एम.डी. कार्डियोलॉजी में प्रकाशित एक विश्लेषण में मछली के तेल और हृदय रोग के कम जोखिम के बीच एक स्पष्ट संबंध पाया गया.

आंखों का स्वास्थ्य

कुछ प्रमाण हैं कि मछली के तेल का सेवन आंखों के स्वास्थ्य को फिट करने में मदद कर सकता है. 2017 की एक समीक्षा ने सुझाव दिया कि मछली का तेल सूजन संबंधी नेत्र रोग के इलाज में भूमिका निभा सकता है. 2019 के एक अध्ययन ने संकेत दिया कि जो लोग नियमित रूप से समुद्री फल, मसाले और मछली का सेवन करते हैं, उनमें एएमडी विकसित होने की संभावना उन लोगों की तुलना में कम होती है जो ऐसा नहीं करते.अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी (AAO) आंखों के स्वास्थ्य के लिए मछली के तेल की सलाह देती है. हालांकि, कुछ प्रमाण बताते हैं कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. 2018 के एक अध्ययन में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि मछली के तेल के सप्लीमेंट अन्य दवाओं की तुलना में ज़्यादा फायदेमंद होते हैं.

मछली के तेल के खतरे

अपने खान-पान में मछली के तेल को शामिल करने का निर्णय लेने से पहले, लोगों को इसके खतरों पर भी विचार करना चाहिए. कुछ शोध बताते हैं कि ओमेगा-3 से भरपूर आहार कैंसर को रोकने में मदद कर सकता है, जबकि अन्य शोध इससे उलट सुझाव देते हैं. 2013 के एक अध्ययन से पता चलता है कि मछली के तेल का अधिक सेवन कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!

October 10, 2025

अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर,...

October 10, 2025

मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार,...

October 10, 2025

क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता...

October 10, 2025

करवाचौथ 2025 आप भी ये खूबसूरत quote करे अपने हमसफर...

October 10, 2025

प्रेग्नेंसी में गलती से भी ना खाएं ये फल, हो...

October 10, 2025
Fish Oil For Men: क्या फिश ऑयल से बढ़ती है मर्दाना ताकत और सेक्स ड्राइव? जानिए सच्चाई और खतरे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Fish Oil For Men: क्या फिश ऑयल से बढ़ती है मर्दाना ताकत और सेक्स ड्राइव? जानिए सच्चाई और खतरे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Fish Oil For Men: क्या फिश ऑयल से बढ़ती है मर्दाना ताकत और सेक्स ड्राइव? जानिए सच्चाई और खतरे
Fish Oil For Men: क्या फिश ऑयल से बढ़ती है मर्दाना ताकत और सेक्स ड्राइव? जानिए सच्चाई और खतरे
Fish Oil For Men: क्या फिश ऑयल से बढ़ती है मर्दाना ताकत और सेक्स ड्राइव? जानिए सच्चाई और खतरे
Fish Oil For Men: क्या फिश ऑयल से बढ़ती है मर्दाना ताकत और सेक्स ड्राइव? जानिए सच्चाई और खतरे