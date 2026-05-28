ठंड, शरीर में कंपकंपी… आखिर बुखार में क्यों होता है ऐसा, कब करनी चाहिए चिंता, डॉक्टर से जानिए

Doctor Advice for Fever: बुखार आजकल हर सीजन की बीमारी हो चुकी है. अब यह बदलते मौसम, प्रदूषण और लाइफस्टाइल के कारण आने वाली बीमारी बनकर नहीं रह गई है. हालांकि, हर मौसम में इसके पीछे अलग-अलग वायरस या बैक्टीरिया होते हैं. दरअसल, जब बैक्टीरिया, वायरस या अन्य हानिकारक कीटाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो इम्यून सिस्टम ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है, जो दिमाग को शरीर का तापमान बढ़ाने का संकेत देते हैं. यह बढ़ा हुआ तापमान शरीर को इंफेक्शन से ज्यादा असरदार तरीके से लड़ने में मदद करता है, क्योंकि कई कीटाणु गर्मी में ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते हैं. इस दौरान लोगों को कई तरह की परेशानियां होती हैं. लेकिन, ठंड लगना और कंपकंपी होने की समस्या सबसे ज्यादा देखी जाती है. अब सवाल है कि आखिर, बुखार के दौरान ठंड और कंपकंपी की समस्या क्यों होती है? इस बारे में बता रहे हैं नोएडा के इंटेग्रेटिड चिकित्सक डॉ. संजय वार्ष्णेय-

मौसम के अनुसार बुखार आने की वजह

गर्मी और बरसात में तापमान के उतार-चढ़ाव से वायरल और मच्छरों के पनपने से डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया का खतरा बढ़ जाता है. सर्दियां और वसंत के दौरान तापमान में गिरावट और नमी में बदलाव के कारण इन्फ्लूएंजा (फ्लू) और सांस के संक्रमण (Respiratory Infections) के मामले सबसे ज्यादा आते हैं. हालांकि, अगर आपको बार-बार बुखार आए तो डॉक्टर से मिलें. क्योंकि, यह टाइफाइड, टीबी या कमजोर इम्युनिटी का संकेत हो सकता है.

बुखार में क्यों लगती है कंपकंपी और ठंड?

डॉक्टर कहते हैं कि, बुखार के दौरान ठंड और कंपकंपी करना आम बात है. यह लगभग हर इंसान ने कभी न कभी महसूस किया होगा. रही बात ऐसा क्यों होता है? तो बता दें कि, शरीर अपने तापमान को उस नए लेवल तक बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, जो दिमाग ने तय किया है. दिमाग का वह हिस्सा जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, शरीर के थर्मोस्टेट की तरह काम करता है. जब यह तापमान की सेटिंग बढ़ाता है, तो शरीर को अचानक ज्यादा ठंड लगने लगती है, भले ही शरीर का असल तापमान पहले से ही ज्यादा क्यों न हो. यही वजह है कि बुखार से पीड़ित व्यक्ति को ठंड लग सकती है, रोंगटे खड़े हो सकते हैं या वह खुद को कंबल से ढकना चाह सकता है.

कितने समय तक रह सकती है ठंड-कंपकंपी?

बुखार, ठंड और कंपकंपी ये तीनों नेचुरल प्रॉसेस हैं. बुखार के बाद कंपकंपी शरीर का गर्मी पैदा करने का एक तरीका है. कंपकंपी के दौरान, मांसपेशियां तेजी से सिकुड़ती और फैलती हैं, जिससे हलचल के जरिए गर्मी पैदा होती है. इससे शरीर को अपना तापमान उस स्तर तक तेजी से बढ़ाने में मदद मिलती है, जो दिमाग चाहता है. एक बार जब शरीर उस नए तापमान तक पहुंच जाता है, तो ठंड लगना आमतौर पर कम हो जाता है. जैसे-जैसे बुखार उतरना शुरू होता है, ठीक इसके विपरीत प्रक्रिया हो सकती है. दिमाग तापमान की सेटिंग को वापस नॉर्मल स्तर पर ले आता है और शरीर पसीने और स्किन के लाल होने के जरिए ज्यादा गर्मी बाहर निकालना शुरू कर देता है.

यह परेशानी कब बन सकती चिंता की वजह?

डॉक्टर कहते हैं कि फ्लू, वायरल बुखार, कोविड-19, मलेरिया और यूरिन इंफेक्शन जैसी स्थिति में ठंड लगना और कंपकंपी होना आम बात होती है. हालांकि, अगर बहुत ज्यादा कंपकंपी हो, बुखार बहुत तेज हो, सांस लेने में समस्या हो, भ्रम की स्थिति हो या शरीर में पानी की कमी होने लगे तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी हो सकता है. बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में बुखार पर खास नजर रखनी चाहिए.