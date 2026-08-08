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Diabetes Control: रोज खाली पेट पीएं मेथी का पानी, कंट्रोल हो जाएगा ब्लड शुगर! एक्सपर्ट से समझिए सेवन का तरीका

Fenugreek Water for Diabetes: अगर किसी को एक बार डायबिटीज हो गई तो जीवन भर साथ नहीं छोड़ती है. ताउम्र साथ रहने वाली यह बीमारी जड़ से खत्म तो नहीं हो सकती, मगर हेल्दी खानपान से कंट्रोल जरूर कर सकते हैं. इससे निजात पाने के लिए लोग खान-पान, एक्सरसाइज और दवाओं के साथ लोग कई घरेलू नुस्खे भी आजमाते हैं. मगर मेथी का पानी अधिक फायदेमंद हो सकता है. जानिए कैसे-

By: Lalit Kumar | Published: August 8, 2026 7:40:14 PM IST

जानिए, रोज खाली पेट मेथी का पानी डायबिटीज में कितना फायदेमंद. (AI)
जानिए, रोज खाली पेट मेथी का पानी डायबिटीज में कितना फायदेमंद. (AI)


Fenugreek Water for Diabetes: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल में तमाम बीमारियां जन्म ले रही हैं. डायबिटीज ऐसी ही गंभीर बीमारियों में से एक है. दुनियाभर में इससे पीड़ितों की फेहरिस्त लंबी है. जी हां, डायबिटीज में ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना किसी रोज के इम्तिहान से कम नहीं है. अगर किसी को एक बार डायबिटीज हो गई तो जीवन भर साथ नहीं छोड़ती है. ताउम्र साथ रहने वाली यह बीमारी जड़ से खत्म तो नहीं हो सकती, मगर हेल्दी खानपान से कंट्रोल जरूर कर सकते हैं. इससे निजात पाने के लिए लोग खान-पान, एक्सरसाइज और दवाओं के साथ लोग कई घरेलू नुस्खे भी आजमाते हैं. इन्हीं में सबसे ज्यादा चर्चा मेथी के पानी की होती है. दावा किया जाता है कि, सुबह खाली पेट मेथी के दाने भिगोकर उसका पानी पीने से ब्लड शुगर कम करने में मदद मिल सकती है. अब सवाल है कि आखिर, क्या यह नुस्खा वाकई इतना असरदार है कि दवाओं की जरूरत ही न पड़े? जानिए इस बारे में-

क्या मेथी पानी सच में दवा से ज्यादा कारगर है?

एक्सपर्ट कहते हैं इसका एक लाइन में जवाब है- नहीं. बता दें कि, मेथी मददगार हो सकती है, लेकिन इसे डायबिटीज का इलाज या दवाओं का विकल्प नहीं माना जा सकता. हालांकि आयुर्वेद के मुताबिक, मेथी पानी से शुगर लेवल को कंट्रोल जरूर किया जा सकता है.

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मेथी में ऐसा क्या है जो ब्लड शुगर से जुड़ा है?

मेथी के बीजों में फाइबर और कुछ ऐसे पौधीय यौगिक पाए जाते हैं, जिनका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव पड़ सकता है. खासतौर पर इसमें मौजूद घुलनशील फाइबर भोजन के बाद कार्बोहाइड्रेट के पाचन और ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करने में मदद कर सकता है. इसी वजह से कुछ अध्ययनों में मेथी के सेवन को ब्लड शुगर में मामूली सुधार से जोड़ा गया है. हालांकि, उपलब्ध रिसर्च की गुणवत्ता और इस्तेमाल की गई मात्रा अलग-अलग रही है. इसलिए इसे पक्का इलाज मानना सही नहीं होगा.

मेथी के पानी का सेवन कैसे करें?

आम घरेलू तरीके में रात को 1-2 चम्मच मेथी के दाने एक गिलास पानी में भिगोकर रखे जाते हैं. सुबह पानी छानकर पीने की सलाह दी जाती है. कुछ लोग भीगे हुए दानों को चबाकर भी खाते हैं. लेकिन, डायबिटीज से जूझ रहे व्यक्ति को बिना विशेषज्ञ की सलाह के बड़ी मात्रा में मेथी का सेवन शुरू नहीं करना चाहिए. खासकर अगर आप पहले से ब्लड शुगर कम करने वाली दवाएं या इंसुलिन लेते हैं.

क्या खाली पेट लेना जरूरी है?

ऐसा मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि, मेथी का पानी सिर्फ खाली पेट लेने पर ही ब्लड शुगर नियंत्रित होगा. असल महत्व पूरे दिन के खान-पान, शारीरिक गतिविधि, दवाओं और नियमित शुगर मॉनिटरिंग का है. इसलिए इसे किसी ‘सुबह के जादुई ड्रिंक’ की तरह देखने के बजाय संतुलित डाइट का एक हिस्सा समझना बेहतर है. 

किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए?

मेथी अधिक मात्रा में लेने से कुछ लोगों को गैस, पेट फूलना या दस्त जैसी परेशानी हो सकती है. वहीं डायबिटीज की दवाओं के साथ इसका सेवन कुछ मामलों में ब्लड शुगर जरूरत से ज्यादा कम कर सकता है. गर्भवती महिलाओं, किसी बीमारी के इलाज से गुजर रहे लोगों या नियमित दवाएं लेने वालों को मेथी का सेवन बढ़ाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

Tags: health news
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