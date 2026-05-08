Home > हेल्थ > गर्मियों की चटख धूप महिलाओं पर ढा सकती सितम! इन 4 बीमारियों का जोखिम अधिक, डॉक्टर ने बताए बचाव टिप्स

गर्मियों की चटख धूप महिलाओं पर ढा सकती सितम! इन 4 बीमारियों का जोखिम अधिक, डॉक्टर ने बताए बचाव टिप्स

Female Health Issue During Summer: उत्तर भारत में कई इलाकों में तापमान 40-45 डिग्री. तक पहुंचने लगा है. हालांकि, पिछले 2 दिनों से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता ने गर्मी की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जरूर है. लेकिन, सेहत के लिए यह काफी नहीं है. दरअसल, गर्मियों अपने साथ कई मुश्किलों को लेकर आती है. तमाम गंभीर बीमारियां इसी की देन हैं. खासकर महिलाओं से जुड़ी समस्याएं. आइए जानते हैं बीमारियां और उनसे बचाव-

By: Lalit Kumar | Published: May 8, 2026 9:57:02 AM IST

जानिए, गर्मियों में महिलाओं को होने वाली समस्याएं और उनसे बचाव के उपाय. (Canva)
जानिए, गर्मियों में महिलाओं को होने वाली समस्याएं और उनसे बचाव के उपाय. (Canva)


Female Health Issue During Summer: गर्मी के सूरज की धूप दिनोंदिन चटख हो रही है. इसी का नतीजा है कि, उत्तर भारत में कई इलाकों में तापमान 40-45 डिग्री. तक पहुंचने लगा है. हालांकि, पिछले 2 दिनों से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता ने गर्मी की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जरूर है. लेकिन, सेहत के लिए यह काफी नहीं है. दरअसल, गर्मियों अपने साथ कई मुश्किलों को लेकर आती है. तमाम गंभीर बीमारियां इसी की देन हैं. खासकर महिलाओं से जुड़ी समस्याएं. डॉक्टर की मानें तो, गर्मियों में फीमेल प्रॉब्लम्स, डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन, त्वचा संबंधी समस्याएं सामान्य दिनों के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलती हैं. ऐसी स्थिति में महिलाओं को विशेष सावधानी बतरने की आवश्यकता है.

ये बीमारियां वैसे तो सामान्य हैं, लेकिन अगर इन बीमारियों की अनदेखी या इलाज नहीं कराया गया, तो समस्या गंभीर हो सकती है. अब सवाल है कि, गर्मियों में महिलाओं को कौन सी परेशानियां अधिक होती हैं? गर्मी की समस्याओं से फीमेल कैसे करें बचाव? इस बारे में बता रही हैं नोएडा की सीनियर मेडिकल ऑफिसर एवं गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मीरा पाठक-

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गर्मी में महिलाओं को होने वाली परेशानियां और बचाव

स्किन रैशेज: गर्मियों में स्किन काफी सेंसिटिव हो जाती है. इससे महिलाओं को स्किन से जुड़ी समस्याओं का अधिक सामना करना पड़ता है. खासकर टाइट अंडर गारमेंट्स की वजह से. बिकनी लाइन रैशेज की समस्या लगभग हर महिला को झेलनी पड़ती है. दरअसल, इस एरिया में पसीना ज्यादा इकट्ठा होता है और फिर सूख भी नहीं पाता है, जिससे स्किन में रैशेज आने लगते हैं. इससे बचने के लिए जरूरी है कि, स्किन रैशेज से बचने के लिए कॉटन के लाइट और ढीले कपड़े पहनें. बालों को 2-3 दिन में धोते रहें. क्योंकि, महिलाओं के बाल बंधे होने से सिर में पसीना इकट्ठा होता है, जिससे बाल चिपचिपे हो जाते हैं. इससे स्कैल्प में खुजली और रूसी के साथ हेयरफॉल की परेशानी बढ़ सकती है.

वजाइनल बर्न: गर्मियों में कई महिलाओं को वजाइनल बर्न की समस्या भी हो सकती है. डॉक्टर कहती हैं कि, ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और पानी की कमी के कारण हो सकता है. यह समस्या उन महिलाओं में अधिक देखने को मिलती हैं जो कैफीन का अधिक मात्रा में करती हैं. यह शरीर में जाने से शरीर में मौजूद पानी सोखता है. इससे यूरिन ज्यादा कन्सन्ट्रेट हो जाता है और उसका रंग भी गहरा होने लगता है. ऐसे में यदि किसी महिला में वजाइनल बर्न से जुड़ा कोई भी लक्षण दिखे तो अपने डायट में लिक्विड की मात्रा तुरंत बढ़ा देनी चाहिए. जितना संभव हो चाय या कॉफी का सेवन कम कर दें.

 हॉट फ्लैशेज: यह समस्या उन महिलाओं में देखने को मिलती है, जो मेनोपॉज के दौर से गुजर रही होती हैं. ऐसी महिलाओं के चेहरे, गर्दन और छाती के आसपास के एरिया में तेज गर्मी महसूस होती है. इसके अलावा, थकान, धड़कन का असामान्य होना, अपर बॉडी में अचानक तेज पसीना आने जैसी स्थिति देखी जा सकती है. दरअसल, इन महिलाओं में हॉट फ्लैशेज की समस्या गर्मियों में अधिक बढ़ जाती है. इससे बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा हेल्दी लिक्विड जैसे नारियल पानी, मौसमी फलों का जूस आदि पीते रहना चाहिए.

डिहाइड्रेशन: गर्मियों में यह समस्या महिला-पुरुष दोनों में देखी जाती है. महिलाओं में डिहाइड्रेशन कई बार और भी बड़ी समस्याओं को जन्म देने लगता है. पानी की कमी से कई तरह के संक्रमण का खतरा बढ़ने लगता है. खासकर इससे महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (यूटीआइ) की समस्या होने आम बात है. बता दें कि, गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन का जोखिम अधिक बढ़ता है. इससे बचने के लिए महिलाओं को ज्यादा से पानी पीने की आदत डालनी चाहिए और अपने जेनिटल हाइजीन का भी खास ख्याल रखना चाहिए.

Tags: female healthHealth News HindiSummer Tips
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