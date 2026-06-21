फास्टेड-कार्डियो क्या है? वजन घटाने में यह कितनी कारगर, यह एक्सरसाइज कब और किन्हें करना फायदेमंद

What is Fasted Cardio: आज की फिटनेस दुनिया में हर कोई अपने तरीके से पसीना बहा रहा है. कोई जिम में घंटों बिताता है, तो कोई सुबह की ताज़ी हवा में दौड़ लगाता है. लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा फिटनेस ट्रेंड तेजी से चर्चा में है, जो बिना ज्यादा झंझट के सीधे फैट पर वार करता है. जी हां, इसे कहते हैं फास्टेड-कार्डियो (Fasted Cardio). यह एक्सरसाइज सुबह उठते ही बिना कुछ खाए करनी होती है. सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपा साइंस काफी दिलचस्प है. जब आप खाली पेट वर्कआउट करते हैं, तब आपके शरीर में पहले से मौजूद शुगर (ग्लाइकोजन) कम होती है. ऐसे में शरीर एनर्जी के लिए सीधे फैट स्टोर की तरफ रुख करता है, और यहीं से शुरू होता है असली खेल.

इसे आप ऐसे समझें कि, आप जितना पसीना बहाते हैं, उतना ही आपका शरीर फैट को तेजी से बर्न करने लगता है. यही वजह है कि जो लोग वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए फास्टेड कार्डियो किसी ‘सीक्रेट वेपन’ से कम नहीं माना जाता है. बता दें कि, यह एक्सरसाइज सिर्फ फैट बर्न ही नहीं, इसके और भी फायदे हैं. अब सवाल है कि आखिर, फास्टेड-कार्डियो क्या है? वजन घटाने में यह कितना प्रभावी? कब करें यह एक्सरसाइज? आइए जानते हैं इस बारे में-

फास्टेड-कार्डियो एक्सरसाइज क्या है?

फास्टेड कार्डियो वह एक्सरसाइज होती है, जो सुबह खाली पेट यानी बिना कुछ खाए की जाती है. दरअसल, रातभर सोने के बाद शरीर में ग्लाइकोजन (एनर्जी स्टोर) का स्तर कम हो जाता है, ऐसे में जब आप वर्कआउट शुरू करते हैं तो शरीर ऊर्जा के लिए सीधे फैट का इस्तेमाल करता है. इसी वजह से फास्टेड कार्डियो को फैट बर्न करने का प्रभावी तरीका माना जाता है. इसमें आमतौर पर हल्की से मीडियम इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, साइक्लिंग या योग शामिल होते हैं. इसके अलावा, यह मेटाबॉलिज्म को तेज करने और वजन घटाने में भी मदद कर सकता है. हालांकि, हर किसी के लिए यह जरूरी नहीं कि फायदेमंद ही हो. कुछ लोगों को खाली पेट एक्सरसाइज से कमजोरी या चक्कर आ सकते हैं. इसलिए फास्टेड कार्डियो अपनाने से पहले अपने शरीर की क्षमता और एक्सपर्ट की सलाह लेना जरूरी है.

फास्टेड कार्डियो वजन घटाने में कितना प्रभावी?

फास्टेड कार्डियो प्रभावी और सुरक्षित है, क्योंकि ये आपके द्वारा अभी खाए गए भोजन से इसे चलाने की बजाय एक्सरसाइज करते समय जमा चर्बी (stored fat) को एनर्जी में कनवर्ट करता है. ये अतिरिक्त वजन को तेजी से कम करने में मदद करता है.

फास्टेड कार्डियो करने का सही समय क्या है?

यदि आप अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप खाली पेट रूटीन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इससे आपको ज्यादा फैट बर्न करने में मदद मिलेगी. इसे अपने रूटीन का हिस्सा बनाने से पहले आपको इसे एक आजमाना चाहिए और देखना चाहिए कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है. फास्ट-कार्डियो करने के बाद अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है, तो इसे करें. यदि आप कुछ खाने के बाद एक्सरसाइज करते समय बीमार और उबकाई जैसा महसूस करते हैं, तो फास्ट कार्डियो के लिए जाना सबसे अच्छा है.

फास्टेड कार्डियो कब छोड़ें

अगर आप मसल्स बना रहे हैं, तो आपको खाली पेट वर्कआउट करने से बचना चाहिए और यदि आपको कोई हेल्थ प्रोब्लम है, तो डॉक्टर से पूछ लें. हाई बीपी, डायबिटीज या अन्य कोई बीमारी है, तो भी फास्ट-कार्डियो न करें. ये भी ध्यान रखें कि अगर आप हेवी एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, तो इसे छोड़ दें, क्योंकि आपकी बॉडी को इंटेंस एक्सरसाइज करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है.

सुरक्षित फास्टेड कार्डियो के लिए टिप्स