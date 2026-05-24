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लू और प्रदूषण से फेफड़े हो रहे कमजोर, हीटवेव में लापरवाही पड़ सकती है भारी! जानें कैसे करें बचाव?

Lung Health In Summer: बढ़ता तापमान, हवा में नमी, प्रदूषण, धूल और स्मॉग मिलकर फेफड़ों पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं, जिससे सांस लेने में परेशानी और रेस्पिरेटरी अटैक का खतरा बढ़ जाता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 24, 2026 3:44:58 PM IST

गर्मियों में फेफड़ों का स्वास्थ्य
गर्मियों में फेफड़ों का स्वास्थ्य


Respiratory Problems In Summer: देश के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान 46-47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है. लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं, लेकिन यह गर्मी सिर्फ असहजता ही नहीं बल्कि फेफड़ों की सेहत के लिए भी गंभीर खतरा बनती जा रही है. डॉक्टरों के अनुसार अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD), एलर्जी और अन्य सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए गर्म और उमस भरा मौसम बेहद खतरनाक साबित हो सकता है.

बढ़ता तापमान, हवा में नमी, प्रदूषण, धूल और स्मॉग मिलकर फेफड़ों पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं, जिससे सांस लेने में परेशानी और रेस्पिरेटरी अटैक का खतरा बढ़ जाता है.

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तापमान बढ़ने से कैसे प्रभावित होते हैं फेफड़े

एबीपी न्यूज में छपी एक खबर में पटना स्थित ऑरो सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल की विशेषज्ञ डॉ. अंजली सौरभ के मुताबिक अत्यधिक गर्मी शरीर के तापमान के साथ-साथ फेफड़ों की कार्यक्षमता को भी प्रभावित करती है. गर्म मौसम में शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए अधिक मेहनत करता है, जिससे हार्ट रेट और सांस लेने की गति बढ़ जाती है. स्वस्थ लोगों को यह सामान्य बेचैनी की तरह लग सकता है, लेकिन अस्थमा और COPD मरीजों में यह स्थिति गंभीर हो सकती है.

ऐसे मरीजों को सांस फूलने, थकान और ऑक्सीजन की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. गर्मी एयरवे इंफ्लेमेशन को बढ़ाकर सांस की नलियों को ज्यादा संवेदनशील बना देती है.

उमस और प्रदूषण बढ़ा रहे परेशानी

डॉक्टरों का कहना है कि उमस यानी ह्यूमिडिटी इस समस्या को और गंभीर बना देती है. नमी वाली भारी हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पसीना जल्दी नहीं सूखता और शरीर को ठंडा होने में परेशानी होती है. इसके अलावा ज्यादा नमी प्रदूषण, धुएं और एलर्जी पैदा करने वाले कणों को जमीन के करीब रोककर रखती है. इससे सांस की नलियों में जलन और सूजन बढ़ सकती है. गर्मियों में खासकर बड़े शहरों में ग्राउंड लेवल ओजोन और स्मॉग तेजी से बनता है, जो खांसी, घरघराहट, सीने में जकड़न और अस्थमा अटैक जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है.

किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा

विशेषज्ञों के अनुसार बुजुर्ग, छोटे बच्चे, धूम्रपान करने वाले लोग, दिल के मरीज, बाहर काम करने वाले कर्मचारी और प्रदूषित इलाकों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा जोखिम में हैं. जिन लोगों की फेफड़ों की क्षमता पहले से कमजोर होती है, उन्हें थोड़ी देर की गर्मी भी गंभीर स्थिति में पहुंचा सकती है. डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि तेज सांस फूलना, लगातार घरघराहट, सीने में दर्द या जकड़न, लगातार खांसी, होंठ नीले पड़ना, चक्कर आना या बोलने में परेशानी जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. समय पर इलाज मिलने से गंभीर खतरे से बचा जा सकता है.

बचाव के लिए अपनाएं ये सावधानियां

डॉक्टरों की सलाह है कि दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक घर के अंदर रहें और अत्यधिक गर्मी में बाहर निकलने से बचें. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) पर नजर रखें और ज्यादा प्रदूषण वाले दिनों में मास्क का उपयोग करें. घर की हवा को साफ और ठंडा रखने के लिए खिड़कियां बंद रखें, पर्दों का इस्तेमाल करें और धूम्रपान से दूरी बनाए रखें. पर्याप्त पानी पीना और शरीर को हाइड्रेट रखना भी जरूरी है. विशेषज्ञों का मानना है कि छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर गर्मियों में फेफड़ों को गंभीर नुकसान से बचाया जा सकता है.

Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या लक्षण की स्थिति में डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Tags: AsthmaLung Health In SummerRespiratory Problems In Summersummer heatSummer Heat And Lungs
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