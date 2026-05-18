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Monsoon 2026: इसी माह आ रहा मानसून! झूमकर बरसेंगे बदरा… पर सावधानी जरूरी, इन बीमारियों का बढ़ सकता खतरा

Monsoon 2026 Diseases and Prevention Tips: मौसम विभाग द्वारा जारी साल 2026 के मानसून (Monsoon 2026) को लेकर जारी पूर्वानुमान के मुताबिक इस साल मानसून 26 मई से भारत में प्रवेश कर सकता है. इसके बाद धीरे-धीरे वह ऊपर के राज्यों की तरफ बढ़ता है, जिससे झमाझम बारिश शुरू हो जाती है. मानसून की शुरुआत ढेर सारी बीमारियां (Monsoon Diseases) और कई तरह के संक्रमण साथ लाती है. अब सवाल है कि आखिर, दिल्ली-यूपी में कब पहुंचेगा मानसून? मानसून में किन बीमारियों का बढ़ता है खतरा?

By: Lalit Kumar | Published: May 18, 2026 7:38:20 PM IST

जानिए, भारत में कब आ रहा मानसून. (Canva)
जानिए, भारत में कब आ रहा मानसून. (Canva)


Monsoon 2026 Diseases and Prevention Tips: मौसम विभाग द्वारा जारी साल 2026 के मानसून (Monsoon 2026) को लेकर जारी पूर्वानुमान के मुताबिक इस साल मानसून 26 मई से भारत में प्रवेश कर सकता है. यानी 26 मई को केरल में पहुंच सकता है. अगर ऐसा होता है तो इस बार समय से पहले मॉनसून आ जाएगा. आमतौर पर मॉनसून के केरल पहुंचने की तारीख एक जून होती है. इसके बाद धीरे-धीरे वह ऊपर के राज्यों की तरफ बढ़ता है, जिससे झमाझम बारिश शुरू हो जाती है. बेशक गर्मी के बाद यह झमाझम वाला मौसम अच्छा लगे. लेकिन, मानसून की शुरुआत ढेर सारी बीमारियां (Monsoon Diseases) और कई तरह के संक्रमण साथ लाती है. जो सेहत के लिए गंभीर खतरे पैदा कर सकते हैं. हालांकि, अच्छी बात यह है कि अगर आप मानसून में कुछ सावधानियां बरतेंगे तो सेहतमंद रह सकते हैं. अब सवाल है कि आखिर, दिल्ली-यूपी में कब पहुंचेगा मानसून? मानसून क्या होता है? क्यों आता है मानसून? मानसून में किन बीमारियों का बढ़ता है खतरा? कैसे करें इन बीमारियों से बचाव? आइए जानते हैं इस बारे में-

यूपी-दिल्ली में कब तक पहुंचता है मॉनसून?

एचटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मौसम विभाग ने भारत के मैप के जरिए एक तारीख बताई है, जब मॉनसून विभिन्न राज्यों में पहुंचता है. उत्तर प्रदेश में यह 15 जून के आसपास पहुंचता है, जबकि कुछ इलाकों में पांच दिन बाद यानी कि 20 जून को इसकी दस्तक होती है. इस बार केरल में चार दिन पहले मॉनसून की एंट्री हो रही है. हालांकि, इसकी वजह से यूपी में थोड़ा पहले मॉनसून पहुंच सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं है, क्योंकि केरल में एंट्री करने के बाद मॉनसून के आगे बढ़ने के कई कारण होते हैं. वहीं, देश की राजधानी दिल्ली में मॉनसून 25 जून तक पहुंच सकता है.

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मानसून क्या होता है?

मानसून एक अरबी शब्द मौसिम से आया है, जिसका अर्थ ‘मौसम’ है. जब भी मानसून की बात आती है, तो कई दिनों तक होने वाली भारी बारिश का ख्याल आता है. असल में, बरसात केवल मानसून का एक हिस्सा है. ये बिलकुल जरूरी नहीं कि मानसून बरसात ही लाए, कई बार ये शुष्क मौसम का कारण बन सकता है. एक लाइन में कहें तो, मानसून हवाओं का बदलाव है, जो अक्सर अधिक बरसात वाले मौसम या बहुत शुष्क मौसम का कारण बनता है. 

क्यों आता है मानसून?

अक्सर लोगों का सवाल होता है कि आखिर, मानसून आता क्यों है? मानसून हवाओं में मौसमी बदलाव के कारण होता है. अब हवाओं में बदलाव क्यों होता है. तो जब मौसम बदलने के कारण जमीन और जल का तापमान बदलता है, तो इसका सीधा असर हवांओं पर होता है और वे हवाएं अपना रुख बदल लेती हैं. इसे ऐसे समझें जब गर्मियों की शुरुआत होती है तो जमीन जल स्रोतों यानी वॉटर बॉडीज से पहले और जल्दी गर्म होती है. और मानसूनी हवाएं हमेशा ठंडी से गर्म की ओर बहती हैं. गर्मियों में जब जमीन ज्यादा गर्म होती है तो ये मानसूनी हवाएं इस क्षेत्र की ओर आती हैं और इधर बरसात करती हैं.

मानसून किन बीमारियों का बढ़ता खतरा

मच्छर जनित बीमारियां: मच्छरों के पनने के लिए सबसे अच्छा मौसम मानसून है. इसलिए इस मौसम में मच्छर से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. मानसून के दौरान डेंगू और मलेरिया जैसे रोग भारत में बेहद आम हो जाते हैं. इससे बचने के लिए, जहां मच्छरों का प्रकोप ज्यादा हो वहां आने जाने से बचें. मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें. मच्छर या कीड़े भगाने वाली क्रीम का उपयोग करें. घर और उसके आसपास पानी इकट्ठा न होने दें.

डेंगू बुखार: बरसात के मौसम में डेंगू बूखार भी फैल जाता है. बता दें कि, यह संक्रामक बीमारी नहीं है. यह छूने या छींकने से नहीं फैलता है, लेकिन संक्रमित व्यक्ति के आसपास रहने पर सावधान रहना चाहिए. आमतौर पर वायरल सर्दी से अन्य वायरस और कीटाणु शरीर को संक्रमित कर सकते हैं.

चिकनगुनिया: चिकनगुनिया भी सबसे ज्यादा मानसून में ही देखा जाता है. बता दें कि, चिकनगुनिया एक वायरल फीवर है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से होता है. चिकनगुनिया वायरस इनफेक्टेड मच्छर जब किसी व्यक्ति को काट लेता है तो यह वायरस उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है.

मलेरिया: मानसून में होने वाली बीमारियों में मलेरिया भी एक है. बता दें कि, मलेरिया एक जानलेवा मच्छर जनित रक्त रोग है. लक्षणों में बुखार, ठंड लगना और सिरदर्द शामिल हैं. यह परजीवी संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है.

Tags: Health News Hindihealth tipsMonsoon 2026
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