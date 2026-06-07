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भारत की प्रजनन दर में आई गिरावट! ‘रिप्लेसमेंट लेवल’ से नीचे चली गयी fertility rate, जानें क्या है कारण

भारत; जिसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाला देश का दर्जा प्राप्त था, अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है. हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की फर्टिलिटी रेट अब “रिप्लेसमेंट लेवल” से नीचे चली गई है. आइये जानते हैं कि इसका क्या कारण है?

By: Shivangi Shukla | Published: June 7, 2026 3:18:15 PM IST

भारत की प्रजनन दर में आई गिरावट
भारत की प्रजनन दर में आई गिरावट


भारत में जनसंख्या वृद्धि को लेकर काफी लंबे समय से स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिंता जताते रहे हैं. भारत उन देशों में से एक है जहां पिछले कई दशकों में तेजी से जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब ये तस्वीर काफी बदलती हुई नजर आ रही है. 

सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में फर्टिलिटी रेट अब रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे चली गई है. इसका अर्थ ये है कि अब प्रति महिला औसतन उतने बच्चों का भी जन्म नहीं हो रहा जितने जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए जरूरी हैं. शिक्षित वर्ग में पहले से ही ये रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे थी.

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भारत की कुल प्रजनन दर में गिरावट: रिपोर्ट 

सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) की हालिया स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 हो गई है और इसके साथ ही रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट का अनुमान 2.1 है. बता दें कि रिप्लेसमेंट लेवल वह स्तर होता है जिस पर कोई आबादी बिना किसी माइग्रेशन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में खुद को बनाए रख सकती है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी शेयर की गयी है.



 
यह गिरावट भारत के बदलते हुए सामाजिक और आर्थिक रुझानों को दिखाती है. देश में महिलाओं की शिक्षा तक बेहतर पहुंच, बढ़ता हुआ शहरीकरण, बढ़ती आय और वर्कफोर्स में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी का इसमें बड़ा योगदान माना जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि कम प्रजनन दर से देश के लिए कई फायदे हो सकते हैं, लेकिन यह नीति-निर्माताओं के लिए नई चुनौतियां भी उत्पन्न करती है.

घटती प्रजनन दर के परिणाम

रिप्लेसमेंट लेवल से कम फर्टिलिटी रेट का सबसे बड़ा असर ये होगा कि आने वाली पीढ़ियां पिछली पीढ़ियों के मुकाबले संख्या में कम हो सकती हैं. साथ ही समय के साथ, इससे आबादी बढ़ने की रफ्तार और भी धीमी हो सकती है, जिससे एक समय के बाद देश की आबादी स्थिर हो सकती है या उसमें कमी भी आ सकती है. इसका एक बड़ा असर यह भी होगा कि कुछ समय बाद देश में बुजुर्गों की आबादी युवाओं से अधिक हो जाएगी. इससे हेल्थकेयर, पेंशन और बुज़ुर्गों की देखभाल की सेवाओं पर सरकार का ज्यादा खर्च हो सकता है, जबकि देश की आय बढ़ाने वाले युवाओं की संख्या में कमी का असर भी अर्थव्यवस्था पर दिख सकता है. उल्लेखनीय है कि जन्म दर कम होने से भविष्य में लेबर मार्केट यानी देश की उत्पादकता दर पर भी असर पड़ सकता है. 

फर्टिलिटी रेट कम होने के कारण

भारत में गिरते प्रजनन दर के लिए विशेषज्ञ कई कारणों को जिम्मेदार मान रहे हैं जैसे शहरीकरण, शिक्षा आदि. भारत में तेजी से हो रहे शहरीकरण ने लोगों के रहन-सहन को प्रभावित किया है और यह शहरीकरण सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है; बल्कि गाँव में रहने वाले परिवारों के रहन-सहन में भी इसकी दस्तक हो चुकी है. शहर में रहने वाले लोग सीमित संसाधनों की वजह से एक या दो बच्चों तक ही सीमित रहना पसंद करते हैं. इसके अलावा महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में बढ़ोतरी ने भी फर्टिलिटी रेट को गंभीरता से प्रभावित किया है. आज महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और शादी व परिवार से ज्यादा अपने करियर को प्राथमिकता दे रही हैं. इसके कारण शादी और बच्चे पैदा करने की उम्र भी पहले की तुलना में काफी आगे बढ़ गई है. 

साथ ही भारत में परिवार नियोजन और गर्भनिरोधक साधनों की उपलब्धता और जागरूकता में भी काफी सुधार हुआ है. सरकारी योजनाओं और परिवार नियोजन से संबंधित स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कारण लोग अब अधिक जिम्मेदारी के साथ परिवार की योजना बना रहे हैं. पहले की अपेक्षा अनचाहे गर्भधारण में कमी आई है और लोग पहले से तय कर रहे हैं कि उन्हें कितने बच्चे चाहिए.

डिस्क्लेमर: संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए है. Inkhabar इस आर्टिकल में दी गयी जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है. 

Tags: fertility ratehealth
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