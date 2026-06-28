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Excessive sweating: गर्मी में अधिक पसीना आना किस बीमारी का संकेत? कब हो सकता गंभीर, जानिए कैसे करें बचाव

Excessive sweating in summer: हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, सामान्य पसीना और असामान्य पसीने के बीच अंतर समझना जरूरी है. यदि पसीने के साथ कमजोरी, चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज होना, वजन कम होना या सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं भी हों, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. अब समझिए अधिक पसीना आने का संकेत-

By: Lalit Kumar | Published: June 28, 2026 6:52:53 PM IST

जानिए, अधिक पसीना आना किस बात का संकेत? (AI)
जानिए, अधिक पसीना आना किस बात का संकेत? (AI)


Excessive sweating in summer: गर्मियों के मौसम में पसीना आना एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है. शरीर का तापमान बढ़ने पर पसीना निकलता है, जिससे शरीर खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता है. लेकिन अगर बिना ज्यादा गर्मी, बिना मेहनत या एसी कमरे में बैठे-बैठे भी जरूरत से ज्यादा पसीना आने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कई बार अत्यधिक पसीना (Excessive Sweating) किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का शुरुआती संकेत भी हो सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, सामान्य पसीना और असामान्य पसीने के बीच अंतर समझना जरूरी है. यदि पसीने के साथ कमजोरी, चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज होना, वजन कम होना या सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं भी हों, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. अब समझिए अधिक पसीना आने का संकेत-

किन बीमारियों का हो सकता है संकेत?

थायरॉयड की समस्या: अगर थायरॉयड ग्रंथि जरूरत से ज्यादा सक्रिय (हाइपरथायरॉयडिज्म) हो जाए, तो शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है. इससे व्यक्ति को ज्यादा गर्मी लगती है और सामान्य से अधिक पसीना आने लगता है.

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डायबिटीज: ब्लड शुगर के स्तर में अचानक उतार-चढ़ाव, खासकर शुगर का बहुत कम हो जाना (हाइपोग्लाइसीमिया), अत्यधिक पसीना आने का कारण बन सकता है. यह स्थिति डायबिटीज के मरीजों में अधिक देखी जाती है.

संक्रमण या बुखार: शरीर में किसी तरह का संक्रमण होने पर तेज बुखार और अधिक पसीना आ सकता है. कई बार रात में आने वाला अत्यधिक पसीना भी किसी संक्रमण का संकेत हो सकता है.

हृदय संबंधी समस्याएं: अगर अत्यधिक पसीने के साथ सीने में दर्द, घबराहट या सांस फूलने जैसी परेशानी हो, तो यह हार्ट से जुड़ी गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है. ऐसी अवस्था में तुरंत चिकित्सा सहायता लेना जरूरी है.

हाइपरहाइड्रोसिस: कुछ लोगों में बिना किसी गंभीर बीमारी के भी हथेलियों, पैरों, बगल या चेहरे पर जरूरत से ज्यादा पसीना आता है. इस स्थिति को हाइपरहाइड्रोसिस कहा जाता है, जिसका इलाज संभव है.

परेशानी से कैसे करें बचाव?

  • दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स लें.
  • सूती और ढीले कपड़े पहनें.
  • धूप में निकलते समय सिर को ढककर रखें.
  • बहुत अधिक मसालेदार, कैफीन और शराब का सेवन सीमित करें.
  • शरीर की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें.
  • अगर लंबे समय तक बिना कारण अत्यधिक पसीना आता रहे, तो डॉक्टर से जांच जरूर कराएं.

कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है?

यदि अत्यधिक पसीने के साथ वजन तेजी से कम होना, लगातार कमजोरी, सीने में दर्द, बेहोशी, सांस लेने में दिक्कत या रात में बार-बार पसीना आना जैसी समस्याएं हों, तो इसे सामान्य गर्मी का असर मानकर नजरअंदाज न करें. समय पर जांच कराने से गंभीर बीमारियों का पता शुरुआती चरण में लगाया जा सकता है और उचित उपचार शुरू किया जा सकता है. हालांकि, केवल गर्मी में पसीना आना बीमारी का संकेत नहीं होता. लेकिन यदि पसीना असामान्य रूप से अधिक हो या अन्य लक्षणों के साथ दिखाई दे, तो चिकित्सकीय सलाह लेना सबसे सुरक्षित विकल्प है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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