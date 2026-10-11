न भूत-प्रेत का साया, न पागलपन… प्रेग्नेंसी में चक्कर आएं तो तांत्रिक नहीं डॉक्टर से मिलें, जानिए क्या है यह बीमारी

Epilepsy During Pregnancy: अचानक बेहोश होकर गिरना, शरीर में झटके आना या कुछ देर के लिए सुध-बुध खो देना… ऐसी स्थिति देखकर आज भी कई लोग इसे भूत-प्रेत का साया या किसी ऊपरी शक्ति का असर मान लेते हैं. खासकर गर्भावस्था में महिला को चक्कर आने या दौरा पड़ने पर कई बार अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक का सहारा लिया जाता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिसका सही इलाज संभव है? इतना ही नहीं, प्रेग्नेंसी के दौरान दौरा पड़ना कभी-कभी गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकता है. ऐसे में अंधविश्वास के बजाय समय पर डॉक्टर की मदद लेना मां और बच्चे, दोनों की सुरक्षा के लिए जरूरी है. अब सवाल है कि आखिर, क्या है मिर्गी की बीमारी? प्रेग्नेंसी में चक्कर या दौरा पड़े तो क्या करें?

क्या है मिर्गी की बीमारी?

क्लीवलैंड क्लीनिक की रिपोर्ट के मुताबिक, मिर्गी (Epilepsy) मस्तिष्क से जुड़ा एक न्यूरोलॉजिकल विकार है. इसमें दिमाग की विद्युत गतिविधियों में असामान्य बदलाव के कारण व्यक्ति को बार-बार दौरे पड़ सकते हैं. दौरे के दौरान शरीर में झटके आना, कुछ समय के लिए होश खो देना, एकटक देखना या आसपास की परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया न देना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. हालांकि, हर दौरे का मतलब मिर्गी होना नहीं है. तेज बुखार, ब्लड शुगर में गिरावट और कुछ दूसरी मेडिकल समस्याओं के कारण भी दौरा पड़ सकता है. इसलिए सही कारण जानने के लिए डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है.

भूत-प्रेत का साया नहीं, इलाज की जरूरत

मिर्गी को लेकर समाज में कई तरह की गलत धारणाएं प्रचलित हैं. कुछ लोग इसे मानसिक कमजोरी, पागलपन या किसी अलौकिक शक्ति से जोड़कर देखते हैं. जबकि मिर्गी एक चिकित्सकीय स्थिति है, जिसका इलाज दवाओं और जरूरत पड़ने पर अन्य उपचारों से किया जाता है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, सही इलाज मिलने पर मिर्गी से पीड़ित कई लोग दौरे पर अच्छा नियंत्रण पा सकते हैं. इसके बावजूद बीमारी के बारे में जानकारी की कमी और सामाजिक भेदभाव के कारण कई लोग समय पर इलाज नहीं करा पाते.

दौरा पड़ने पर व्यक्ति को सुरक्षित जगह पर करवट से लिटाएं, आसपास की खतरनाक वस्तुएं हटा दें और दौरे की अवधि पर नजर रखें. उसके मुंह में चम्मच, पानी, दवा या कोई दूसरी वस्तु न डालें और न ही झटकों को जबरन रोकने की कोशिश करें. अगर दौरा पांच मिनट या उससे अधिक समय तक चले, लगातार दौरे पड़ें या व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी हो, तो तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लें.

प्रेग्नेंसी में चक्कर या दौरा पड़े तो क्या करें?

गर्भावस्था के दौरान चक्कर आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर में बदलाव, खून की कमी या शरीर में पानी की कमी. लेकिन अगर गर्भवती महिला को पहली बार दौरा पड़ता है, तो इसे सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

विशेष रूप से गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के बाद दौरे के साथ तेज सिरदर्द, धुंधला दिखना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द या हाई ब्लड प्रेशर जैसे लक्षण हों, तो यह प्रीक्लेम्पसिया या एक्लेम्पसिया जैसी गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में मां और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है. इसलिए तुरंत अस्पताल पहुंचना जरूरी है.

डॉक्टर की सलाह

नोएडा की सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मीरा पाठक कहती हैं कि, अगर महिला को पहले से मिर्गी है, तो गर्भधारण की योजना बनाते समय ही न्यूरोलॉजिस्ट और स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए. गर्भावस्था में मिर्गी की दवाएं अपने आप बंद करना या उनकी खुराक बदलना खतरनाक हो सकता है. डॉक्टर की निगरानी में ही इलाज जारी रखना चाहिए.

अंधविश्वास नहीं, जागरूकता है जरूरी

मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति को सहानुभूति, सही इलाज और परिवार के सहयोग की जरूरत होती है, न कि ताने या भेदभाव की. खासकर गर्भावस्था में चक्कर, बेहोशी या दौरे जैसे लक्षण दिखाई देने पर तांत्रिक के पास जाने के बजाय डॉक्टर से संपर्क करें.