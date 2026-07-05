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थकान से लेकर पेल्विक दर्द तक… एंडोमेट्रिओसिस के 5 लक्षण, नजरअंदाज करना पड़ सकता भारी, सुमोना चक्रवर्ती को करानी पड़ी सर्जरी

Sumona Chakravarti Had Endometriosis Surgery: टीवी एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती ने अपनी हेल्थ को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि, लंबे समय से वह एंडोमेट्रिओसिस से जूझ रही थीं. सुमोना ने यह जानकारी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए साझा की. अब सवाल है कि आखिर, एंडोमेट्रिओसिस क्या होता है? इस बारे में बता रही हैं नोएडा की सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मीरा पाठक-

By: Lalit Kumar | Last Updated: July 5, 2026 11:04:43 PM IST

एंडोमेट्रिओसिस के चलते सुमोना चक्रवर्ती को करानी पड़ी सर्जरी. (AI)
एंडोमेट्रिओसिस के चलते सुमोना चक्रवर्ती को करानी पड़ी सर्जरी. (AI)


Sumona Chakravarti Had Endometriosis Surgery: टीवी एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती ने अपनी हेल्थ को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है, जिसने महिलाओं का ध्यान इस गंभीर बीमारी की ओर खींचा है. उन्होंने बताया कि, लंबे समय से वह एंडोमेट्रिओसिस से जूझ रही थीं. शुरुआत में दवाओं और अन्य तरीकों से इस समस्या को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन समय के साथ बीमारी बढ़ती गई और आखिरकार उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी. सुमोना ने यह जानकारी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए साझा की. वहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, दुनियाभर में लगभग हर 10 में से 1 महिला एंडोमेट्रिओसिस से प्रभावित है, लेकिन इसके लक्षण अक्सर सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं. अब सवाल है कि आखिर, एंडोमेट्रिओसिस क्या होता है? इसके लक्षण क्या हैं? डॉक्टर से कब करें संपर्क? इस बारे में बता रही हैं नोएडा की सीनियर मेडिकल ऑफिसर एवं गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मीरा पाठक- 

एंडोमेट्रिओसिस क्या होता है? 

डॉक्टर के मुताबिक, एंडोमेट्रिओसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें गर्भाशय की अंदरूनी परत जैसी कोशिकाएं गर्भाशय के बाहर बढ़ने लगती हैं.  इससे शरीर में सूजन, दर्द और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. हालांकि इस बीमारी के होने की वजह अभी तक पता नहीं है, लेकिन लाखों महिलाएं इस बीमारी से प्रभावित हैं. इसके लक्षण अक्सर सामान्य पीरियड्स की परेशानी समझकर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं. ऐसे में यदि आपको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के बाद यहां बताए गए लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो इन्हें नजरअंदाज करने की गलती न करें.

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एंडोमेट्रिओसिस के 5 प्रमुख लक्षण

पेल्विक एरिया में दर्द: यह इस बीमारी का सबसे आम लक्षण माना जाता है. पेट के निचले हिस्से या पेल्विक एरिया में लगातार दर्द रह सकता है. कई महिलाओं को पीरियड्स से पहले और दौरान यह दर्द ज्यादा महसूस होता है.

दर्दनाक पीरियड्स: अगर मासिक धर्म के दौरान असहनीय दर्द होता है और पेन किलर दवाओं से भी राहत नहीं मिलती, तो यह एंडोमेट्रिओसिस का संकेत हो सकता है.

अधिक थकान: लगातार थकान महसूस होना भी इस बीमारी का एक बड़ा लक्षण है. पर्याप्त आराम के बाद भी कमजोरी और ऊर्जा की कमी बनी रह सकती है.

तेज ब्लीडिंग या स्पॉटिंग: पीरियड्स के दौरान सामान्य से हैवी ब्लीडिंग होना या पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग होना भी एंडोमेट्रिओसिस की ओर इशारा कर सकता है.

पेट से जुड़ी समस्याएं: कई महिलाओं को पेट फूलना, कब्ज, दस्त, गैस या मल त्याग के दौरान दर्द जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. इन लक्षणों को अक्सर लोग पाचन संबंधी समस्या समझ लेते हैं.

कब डॉक्टर से संपर्क करें?

यदि आपको लंबे समय से पेल्विक दर्द, अत्यधिक दर्दनाक पीरियड्स, थकान या असामान्य ब्लीडिंग जैसी समस्याएं हो रही हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. एंडोमेट्रिओसिस का जल्दी पता चलने पर इसके लक्षणों को दवाओं और अन्य उपचारों की मदद से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. हालांकि इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन सही समय पर पहचान और उपचार से जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाई जा सकती है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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