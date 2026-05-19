Ebola Virus Disease: क्या है इबोला वायरस? भारत पर मंडरा रहा खतरा! जानें लक्षण, कारण और बचाव

Ebola Virus Disease : इबोला वायरस एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जो इंसानों और जानवरों को बीमार कर सकता है. यह सबसे पहले 1976 में अफ्रीका में इबोला नदी के पास पाया गया था. इसलिए इसका नाम इबोला रखा गया. यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खून, पसीना या शरीर के अन्य तरल पदार्थों से फैलता है. इसके लक्षणों में तेज बुखार, कमजोरी, उल्टी और खून बहना शामिल हो सकता है. यह बीमारी बहुत गंभीर होती है और समय पर इलाज जरूरी होता है.

इबोला वायरस क्या है?

इबोला बीमारी ऑर्थोइबोलावायरस नामक वायरस के एक समूह के कारण होती है, जिन्हें पहले इबोलावायरस कहा जाता था. ये वायरस गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं और अगर सही इलाज न मिले, तो जानलेवा भी हो सकते हैं. ऑर्थोइबोलावायरस की सबसे पहले खोज 1976 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कांगो में हुई थी और ये मुख्य रूप से उप-सहारा अफ्रीका में पाए जाते हैं.

इबोला वायरस के लक्षण

इबोला वायरस के लक्षण (Symptoms) आमतौर पर संक्रमण के 2 से 21 दिनों के अंदर दिखाई देने लगते हैं. शुरुआत में तेज बुखार, सिरदर्द, कमजोरी और मांसपेशियों में दर्द होता है. इसके बाद गले में दर्द, उल्टी और दस्त हो सकते हैं. बीमारी बढ़ने पर शरीर से अंदरूनी या बाहरी खून बहना शुरू हो सकता है.

किन देशों से सामने आए मामले?

फिलहाल इबोला के मामले ज़्यादातर अफ्रीकी देशों में पाए जा रहे हैं. कांगो और युगांडा सबसे ज्यादा प्रभावित देश हैं. इसके अलावा कुछ पड़ोसी देशों में भी संदिग्ध मामलों की जांच की जा रही है. स्वास्थ्य एजेंसियां लगातार इस पर नजर रख रही हैं ताकि यह वायरस दूसरे देशों में न फैल सके.

Sakshi Dhoni Reaction: धोनी को मिल रहा था ‘लैप ऑफ ऑनर’, तभी साक्षी का ये रिएक्शन हो रहा है वायरल

इबोला वायरस से कैसे करें बचाव?

इबोला वायरस Ebola virus से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि संक्रमित व्यक्ति या उसके शरीर के तरल पदार्थ (जैसे खून, पसीना, उल्टी आदि) से दूरी बनाए रखें. हमेशा हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं या सैनिटाइज़र का उपयोग करें. बीमार व्यक्ति की देखभाल करते समय दस्ताने और मास्क पहनना चाहिए. भीड़-भाड़ वाली जगहों पर साफ-सफाई का ध्यान रखें. किसी भी संदिग्ध लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और खुद को अलग रखें. संक्रमित जानवरों से भी दूर रहना जरूरी है.

Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हरियाणा में सोने के दामों ने मचाई हलचल! आज का रेट देखकर उड़ जाएंगे होश