कोरोना-हंता के बाद अब ‘इबोला’ का नया स्ट्रेन लाया तबाही, WHO ने जारी की इमरजेंसी, जानें लक्षण और बचान के उपाय!

कोरोना महामारी के बाद अभी हंता वायरस का कहर थमा नहीं था कि अफ्रीकी देशों में एक नए वायरस ने सनसनी मचा दी है. खबरों की मानें को इबोला स्प्रैड के कारण कांगो और युगांडा में करीब 87 लोग जान गंवा चुके हैं. वैज्ञानिकों ने इसके स्ट्रेन, लक्षण और प्रभावों की भी पहचान कर ली है. इबोला के नए स्ट्रेन नाम ‘Bundibugyo strain’ बताया जा रहा है, जो इतना खतरनाक है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी लागू कर दी है. इस मामले में कांगो प्रशासन का कहना है कि इबोल वायरस कम्यूनिटी लेवल फैल चुका है. यदि समय रहते बचाव के उपाय नहीं किए गए तो दूसरे देशों में भी घर कर सकता हैं. सोशल मीडिया पर भी लोग इबोला को लेकर बातें करने लगे हैं. इस बीच ये जानना जरूरी है कि ये बीमारी फैली कैसे है? कहां से आई है? और इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं? क्या वैज्ञानिकों ने इससे बचने के दवा इजाद कर ली है? यहां जानिए सब कुछ-
कहां से आया इबोला वायरस?
इबोला का वायरस सबसे पहले अफ्रीकी देश कांगो में साल 1976 में चिन्हित किया गया था, जिसका नाम इबोला नदी के नाम पर रखा गया. ये एक वायरल डिजीज है, जो इंसान और जानवर दोनों में ही फैलती है. इसके तीन स्ट्रेन बड़े खतरनाक बताए जाते हैं, जिसमें जैरे, सूजान और बुंडीबुग्यो का नाम है. हालांकि बाकी दो स्ट्रेन की तुलना में बुंडीबुग्यो को कम खतरनाक बताया जा रहा है, जिससे संक्रमित लोगों की मृत्यु दर 32-40 प्रतिशत दर्ज हुई है, जबकि दूसरे स्ट्रेन से 60-70 फीसदी मौतें दर्ज हुई हैं.
कितना खतरनाक है Bundibugyo स्ट्रेन?
हाल ही में कांगो में जो इबोला का स्ट्रेन पाया गया है, उसका नाम Bundibugyo है. इसकी खोज युगांडा के बुंडीबुग्यो प्रांत में हुई थी. उस समय इस स्ट्रेन ने 116 लोगों को संक्रमित किया था, जिसकी मृत्यु दर 40% दर्ज की गई थी. एक्सपर्ट की मानें तो ये वायरस DRC के घने उष्णकटिबंधीय जंगलों में नेचुरली उपस्थित रहता है. ऐसा माना जा रहा है कि चमगादड़ जैसे जानवर भी इसे संजोने का काम करते हैं.
क्या है शुरुआती लक्षण
इबोला वायरस के बंडीबुग्यो स्ट्रेन के लक्षण लगभग वायरल जैसे होते हैं, जिसमें संक्रमित व्यक्ति को शुरुआत में अचानक तेज फीवर, हेडेक, मसल्स पेन, जॉइन पेन, थकान और वीकनेस रहती है. जब लक्षण ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं तो उल्टी, पेट दर्द और गले में खराश होने लगती है. एक्सपर्ट बता रहे हैं कि कई मामलों में आंखों और मसूढ़ों से खून आना, सांस लेने में दिक्कत और बॉडी ऑर्गन्स भी फेल हो जाते हैं. चौंकाने वाली तो ये है कि सभी लक्षण 2 से 3 दिन में हल्के लगते हैं, लेकिन 20-21 तक आते-आते जानलेवा स्तर पर पहुंच जाते हैं.
इंसानों में कैसे फैल रहा है?
बताया जा रहा है कि इबोला वायरस का बुंडीबुग्यो स्ट्रेन इंसानों और जानवरों से फैल सकता है. विशेष तौर पर खून, उल्टी, दस्त, लार, मृत संक्रमित को छूने और दफनाने से भी फैल सकता है. हालांकि हवा, पानी या कीटों से फैलने से खतरा नहीं है.
क्या इलाज है?
इबोला वायरस के बुडीबुग्यो स्ट्रेन के लिए कोई वैक्सीन या दवा इजाद नहीं हुई है, जबकि जैरे और सूजान स्ट्रेन के लिए इलाज मौजूद है. यही वजह है कि कांगो में एक बाद एक संक्रमित व्यक्ति अपनी जान गंवा रहा है. फिल्हाल मरीजों का इलाज हाइड्रेशन मेंटेन करके, इलेक्ट्रोलाइट्स देकर, वायरल औप पेन किलर के अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स से किया जा रहा है. शुरुआती लक्षण दिखने पर आइसोलेशन और 21 दिन तक निगरानी में रहने की सलाह दी जा रही है. हालांकि इबोला का ऐसा वाइड स्प्रैड पहली बार नहीं हुआ है. बेशक ये महामारी के स्तर तक प्रभावी नहीं है, लेकिन सतर्कता और जागरुकता के लिए हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है.
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