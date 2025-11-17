Home > लाइफस्टाइल > केवल 30 दिन तक रोज खा लें खाली पेट किशमिश, फिर देखें शरीर में यह 5 बड़े बदलाव

Empty Stomach Raisin Benefits: किशमिश लोगों में बेहद की जाती है. किशमिश बच्चों से लेकर बड़ों की फेवरेट च्वाइस हैं. लेकिन किशमिश को खाने का सही तरीका क्या है और क्या हैं इसको खाने के हेल्थ बेनिफिट्स यहां पढ़ें.

By: Tavishi Kalra | Published: November 17, 2025 12:40:54 PM IST

Empty Stomach Raisin Benefits: किशमिश को शरीर के लिए बहुत फायदेमंद बताया जाता है.  लेकिन किशमिश तभी आपके शरीर के लिए फायदेमंद होती है जब आप इसे खाली पेट खाएं. खून, हड्डियों, स्किन, डाइजेशन के लिए किशमिश को बहुत फायदेमंद बताया गया है. खाली पेट किशमिश खाने के कई स्वास्थ्य लाभ है. साथ ही इस सुपर ड्राई फूट को खाने से आपके शरीर को विटामिन, मिनरल्स के साथ-साथ फाइबर भी मिलता है.

कैसे खाएं खाली पेट किशमिश?

रोजना रात के समय 8-10 दाने किशमिश के पाने में भिगोकर रखें. इन्हें सुबह सबसे पहले खाली पेट खा लें और इसका पानी पी लें. ऐसा करने से आपको अपने शरीर में कुछ दिनों के बाद फर्क नजर आने लगेगा. किशमिश को भिगोकर खाने से षोषक तत्व हमारे शरीर में पहुंचते हैं.

खाले पेट किशमिश खाने के लाभ

पाचन में सुधार (Digestion)-

किशमिश में फाइबर होता है, जो पाचन (Digestion) क्रिया को बेहतर बनाता है. जिन लोगों को कब्ज की दिक्कत रहती है, अगर सुबह खाली पेट किशमिश खाने से इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है.

हीमोग्लोबिन में सुधार (Haemoglobin)-

जिन लोगों को शरीर में खून की कमी है या एनीमिया की दिक्कत है, उसके लिए किशमिश एक बेहतरीन आयरन का स्रोत है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है.

हड्डियों में मजबूती (Bones)-

जिन लोगों को हड्डियों में कमजोरी महसूस होती है, वो लोग अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम और पोटेशियम के सोर्स किशमिश को रोज सुबह खाली पेट लें. इससे हड्डियां मजबूत बनती हैं.

एनर्जी लेवल (Energy Level)-

अगर आपका एनर्जी लेवल हर समय कम रहता है और  कमजोरी सी महसूस होती है, तो किशमिश को ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत माना जाता है.

स्किन (Skin)-

स्किन के लिए भी किशमिश को फायदेमंद माना गया है.इसमे विटामिन-ए, विटामिन-ई और एंटीऑक्सीडेंट के गुण हैं. 

ब्लड प्रेशर (Blood Pressure)-

साथ ही ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रखने के लिए रोज सुबह खाली पेट किशमिश लें, इस में मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है

Tags: benefits of kishmishblood pressurehealthhealth tipsheartskin
