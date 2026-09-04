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रोज नहीं… हफ्ते में बस 2-3 बार मुट्ठी भर खाएं मेवे, तेजी से कम हो सकता है कोलेस्ट्रॉल! दिल भी रहेगा दुरुस्त

Nuts for Cholesterol: सुबह की चाय के साथ कुछ खाने का मन हो या शाम की भूख सताए, ऐसे में अक्सर लोग बिस्किट, नमकीन या तली-भुनी चीजों का सहारा लेते हैं. लेकिन अगर आप इसकी जगह मुट्ठी भर मेवे अपनी डाइट में शामिल कर लें, तो यह स्वाद के साथ सेहत के लिए भी बेहतर विकल्प हो सकता है.

By: Lalit Kumar | Published: September 4, 2026 6:40:23 PM IST

Nuts for Cholesterol
Nuts for Cholesterol


Nuts for Cholesterol: सुबह की चाय के साथ कुछ खाने का मन हो या शाम की भूख सताए, ऐसे में अक्सर लोग बिस्किट, नमकीन या तली-भुनी चीजों का सहारा लेते हैं. लेकिन अगर आप इसकी जगह मुट्ठी भर मेवे अपनी डाइट में शामिल कर लें, तो यह स्वाद के साथ सेहत के लिए भी बेहतर विकल्प हो सकता है. बादाम, अखरोट, पिस्ता और काजू जैसे नट्स में प्रोटीन, फाइबर और असंतृप्त वसा जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. खासकर अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होता है, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है.

लेकिन सवाल है कि क्या रोज ढेर सारे मेवे खाने से ही फायदा मिलेगा? ऐसा जरूरी नहीं है. मेवों की मात्रा और आपकी पूरी डाइट ज्यादा मायने रखती है. कुछ शोधों में नियमित रूप से नट्स खाने को LDL यानी ‘खराब’ कोलेस्ट्रॉल में कमी और हृदय स्वास्थ्य के बेहतर होने से जोड़ा गया है.

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मेवों में छिपा है दिल का दोस्त

हेल्थ लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, मेवों की सबसे खास बात इनमें मौजूद अनसैचुरेटेड फैट, फाइबर, प्लांट स्टेरॉल और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. ये पोषक तत्व संतुलित आहार का हिस्सा बनकर शरीर में LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकते हैं. यही LDL अधिक होने पर धमनियों में प्लाक जमा होने और हृदय रोग के जोखिम से जुड़ा होता है. खासकर अखरोट में मौजूद पॉलीअनसैचुरेटेड फैट और अल्फा-लिनोलेनिक एसिड (ALA) इसे दूसरे कई स्नैक्स से अलग बनाते हैं.

रोज कितने मेवे खाएं?

मेवे सेहतमंद जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें मुट्ठी-मुट्ठी भरकर बार-बार खाया जाए. इनमें कैलोरी काफी होती है, इसलिए छोटी मात्रा पर्याप्त रहती है. एक सामान्य सर्विंग करीब 28 ग्राम यानी एक छोटी मुट्ठी के आसपास मानी जाती है. अगर आप हफ्ते में 2-3 बार मेवे खाते हैं, तो उन्हें अपनी कुल डाइट का हिस्सा बनाएं. बिना नमक और बिना चीनी वाले मेवे बेहतर विकल्प हैं. इन्हें तले हुए या बहुत ज्यादा नमकीन स्नैक्स की जगह लेना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

किन मेवों को करें डाइट में शामिल?

  • बादाम फाइबर और हेल्दी फैट का अच्छा स्रोत हैं.
  • अखरोट में ALA ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है.
  • पिस्ता प्रोटीन और फाइबर प्रदान करता है.
  • काजू भी पोषक तत्वों से भरपूर है, लेकिन इसकी मात्रा पर ध्यान देना जरूरी है.

सिर्फ मेवे ही काफी नहीं

अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो केवल मेवे खाने पर निर्भर रहना सही नहीं होगा. नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त फाइबर वाली डाइट, वजन को नियंत्रित रखना और संतृप्त वसा वाले खाद्य पदार्थों की मात्रा कम करना भी जरूरी है. जिन लोगों का LDL काफी बढ़ा हुआ है या जिन्हें हृदय रोग का जोखिम है, उन्हें डॉक्टर की सलाह के अनुसार जांच और उपचार कराना चाहिए.

Tags: Health News Hindihealth tips
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