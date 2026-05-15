जवानी में खाना शुरू कर दें ये 5 चीजें, बुढ़ापे तक स्किन पर बनी रहेगी चमक, फिटनेस भी रहेगी बरकरार!

Health Tips: आजकल जैसी हमारी दिनचर्या है उसमें सेहतमंद रहना बड़ी चुनौती है. इसी का नतीजा है, जवानी में ही युवाओं में बुढ़ापे जैसी फीलिंग आने लगती है. 30-35 की उम्र पार करते ही चेहरे पर झुर्रियां और झांईं आने लगती हैं. जोड़ों में दर्द और डाइजेक्शन में दिक्कत सबसे पहले शुरू हो जाती है. फिर हर समय आलस्य चढ़ा रहता है. ऐसी स्थिति में हमें अपने स्वास्थ्य की फिक्र में होने लगती है. अगर आपको इस परेशानी से बचना है तो डाइट में कुछ चीजों को शामिल करना चाहिए. ऐसे में सवाल है कि आखिर, किन चीजों को खाने से स्किन पर चमक बनी रहेगी? बुढ़ापे तक फिटनेस अच्छी रखने के लिए क्या करें? इस बारे में बता रही हैं दिल्ली डाइट क्लीनिकल नोएडा की डाइटिशियन अमृता मिश्रा-

बुढ़ापे तक फिट रहने के लिए डाइट में शामिल करें ये चीजें

जूस: हेल्दी रहने के लिए सप्ताह में 3 दिन कोई भी जूस अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. चाहें वो ग्रीन जूस हो या एबीसी जूस (Apple, beetroot,carrot) हो. यह जूस ब्लड को अंदर से डिटॉक्स करेगा. साथ ही चेहरे पर ग्लो आएगा और एजिंग इफेक्ट्स कम होंगे. लीवर, किडनी और आंतें भी डिटेक्ट होंगी. इसको सुबह खाली पेट पीना अधिक फायदेमंद है.

मुनक्का-अंजीर: 30-35 की उम्र के बाद डाइजेशन में कमजोर आनी शुरू हो जाती है. इससे बचने के लिए 1 हफ्ता अंजीर और 1 हफ्ता मुनक्का का सेवन करें. इसके लिए सुबह खाली पेट भीगे अंजीर या मुनक्का खाएं और पानी पीएं. इससे शरीर में जमा गंदगी निकल जाएगी और डाइजेशन ठीक होने लगेगा. साथ ही कमजोरी भी दूर हो सकती है.

अदरक जूस: यह जूस थोड़ा कड़वा जरूर होगा, लेकिन सेहत को बड़ा फायदा दे सकता है. एक्सपर्ट की मानें तो, किसी न किसी तरीके से अदरक का जूस डाइट में जरूर शामिल करें. बस ध्यान रहे कि इसका खाली पेट सेवन करना है. यह जूस शरीर की बंद नसों को खोलने का काम करेगा. साथ ही, डाइजेशन की समस्या भी दूर होगी.

पपीता: 30 की उम्र पार करते ही कच्चा या पका किसी भी रूप में पपीते को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें. इसको सुबह-सुबह खाने से शरीर से टॉक्सिन्स निकलेंगे. ब्लड साफ होगा, लीवर, किडनी आदि की भी सफाई होती है. साथ ही डाइजेशन भी ठीक रहेगा.

सीड्स: सेहतमंद रहने के लिए सीड्स को भी डाइट में शामिल करें. ऐसा करने से अनगिनत सेहत लाभ मिल सकते हैं. इसके लिए पहला जोड़ों के दर्द से राहत मिल सकती है. हार्ट का ब्लॉकेज खुलेगा, मल्टीबिटामिन की कमी पूरी होगी, एजिंग इफेक्ट कम होंगे. साथ ही बाल भी नहीं झड़ेंगे और डाइजेशन बेहतर होगा.