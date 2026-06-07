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Teeth Whitening at Home: पीले दांत बन रहे हैं शर्मिंदगी की वजह? ये घरेलू टिप्स बदल देंगे आपकी मुस्कान

Yellow Teeth Remedies: एक अच्छी मुस्कान आत्मविश्वास बढ़ा सकती है, लेकिन समय के साथ कॉफी, चाय, स्मोकिंग, उम्र बढ़ने या मुंह की ठीक से सफाई न करने की वजह से दांत पीले पड़ सकते हैं. हालांकि दांतों के जिद्दी दागों को हटाने का सबसे असरदार तरीका प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग है.

By: Heena Khan | Published: June 7, 2026 1:23:13 PM IST

Healthy Teeth Diet
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Yellow Teeth Remedies: एक अच्छी मुस्कान आत्मविश्वास बढ़ा सकती है, लेकिन समय के साथ कॉफी, चाय, स्मोकिंग, उम्र बढ़ने या मुंह की ठीक से सफाई न करने की वजह से दांत पीले पड़ सकते हैं. हालांकि दांतों के जिद्दी दागों को हटाने का सबसे असरदार तरीका प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग है, लेकिन कुछ आसान घरेलू तरीके दांतों की ऊपरी सतह के दाग कम करने और दांतों को बेहतर दिखाने में मदद कर सकते हैं. ऐसे में हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताने वाले हैं जो आपके दाँतों की दुर्गंध और पीलेपन को बिलकुल दूर कर सकते हैं.

बेकिंग सोडा से ब्रश करें

बेकिंग सोडा एक हल्का एब्रेसिव (घिसने वाला पदार्थ) है जो दांतों की ऊपरी सतह से दाग हटाने में मदद कर सकता है. इसी वजह से कई व्हाइटनिंग टूथपेस्ट में बेकिंग सोडा होता है. थोड़ी मात्रा में पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं और कभी-कभी इसका इस्तेमाल करें, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल से बचें क्योंकि ज़्यादा रगड़ने से इनेमल घिस सकता है.

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नारियल तेल से ऑयल पुलिंग

आयुर्वेद में बताई गई एक पुरानी तकनीक, ऑयल पुलिंग में एक बड़ा चम्मच नारियल तेल मुंह में 10-15 मिनट तक घुमाना और फिर थूक देना शामिल है. हालांकि इससे दांत बहुत ज़्यादा सफेद नहीं होंगे, लेकिन यह प्लाक कम करने और मुंह की सफाई बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, जिससे दांत साफ दिख सकते हैं.

कुरकुरे फल और सब्जियां खाएं

सेब, गाजर और खीरे जैसे खाद्य पदार्थ नेचुरल स्क्रबर का काम करते हैं. इनका कुरकुरा टेक्सचर ऊपरी सतह के कुछ दाग हटाने में मदद कर सकता है और साथ ही लार बनने में भी मदद करता है, जिससे खाने के कण और बैक्टीरिया धुल जाते हैं.

मुंह की अच्छी सफाई बनाए रखें

कभी-कभी सबसे आसान तरीका ही सबसे असरदार होता है. दिन में दो बार ब्रश करना, रेगुलर फ्लॉसिंग करना और जीभ साफ करने से प्लाक जमने से रोका जा सकता है, जो अक्सर दांतों के पीले दिखने का कारण बनता है.

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चाय और कॉफी के बाद कुल्ला करें

चाय और कॉफी दांतों पर दाग लगने के मुख्य कारणों में से हैं. इन्हें पीने के तुरंत बाद पानी से कुल्ला करने से समय के साथ दाग जमने को कम करने में मदद मिल सकती है.

हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सावधानी से इस्तेमाल करें

हाइड्रोजन पेरोक्साइड कई व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स में पाया जाने वाला एक आम इंग्रीडिएंट है. कुछ लोग इसके हल्के घोल का इस्तेमाल माउथ रिंस के तौर पर करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कम मात्रा में और डेंटिस्ट की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए. ज़्यादा इस्तेमाल से मसूड़ों में जलन हो सकती है और मुंह के टिशू को नुकसान पहुंच सकता है.

दाग लगाने वाले खाने-पीने की चीज़ों का सेवन कम करें

गहरे रंग के ड्रिंक्स और खाने की चीज़ें जैसे कोला, रेड वाइन, सोया सॉस और कुछ बेरीज दांतों का रंग खराब कर सकती हैं. इनका सेवन कम करने या ड्रिंक्स के लिए स्ट्रॉ का इस्तेमाल करने से दाग कम करने में मदद मिल सकती है.

Tags: health tipshome remediesyellow teeth
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