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Eye Care Tips: मोबाइल और लैपटॉप से थक गई हैं आंखें? ये आसान एक्सरसाइज दिलाएंगी राहत

EyeCare Tips: कई लोग इसे सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन लंबे समय तक आंखों पर दबाव बने रहने से परेशानी गंभीर हो सकती है.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: May 13, 2026 10:57:08 PM IST

आंखों की आसान एक्सरसाइज
आंखों की आसान एक्सरसाइज


Blurred Vision Eye Care: आज के समय में मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन के सामने घंटों बिताना लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है. लगातार स्क्रीन देखने की वजह से आंखों में पानी आना, जलन होना, सूखापन और नजर धुंधली लगना जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं.

कई लोग इसे सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन लंबे समय तक आंखों पर दबाव बने रहने से परेशानी गंभीर हो सकती है. गर्मियों में तेज धूप, धूल और शरीर में पानी की कमी भी आंखों को ज्यादा संवेदनशील बना देती है.

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WHO रिपोर्ट में सामने आई चिंता

WHO (World Health Organization) की रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में करीब 2.2 बिलियन लोग किसी न किसी तरह की नजर संबंधी समस्या से प्रभावित हैं. वहीं कई रिसर्च और Vision Council के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 75 प्रतिशत वयस्कों को विजन करेक्शन यानी चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस की जरूरत पड़ती है. विशेषज्ञों का मानना है कि स्क्रीन टाइम बढ़ने के साथ आंखों को नियमित आराम देना बेहद जरूरी हो गया है.

पामिंग एक्सरसाइज से मिलेगा आराम

आंखों की थकान कम करने के लिए पामिंग एक्सरसाइज काफी असरदार मानी जाती है. इसे करने के लिए सबसे पहले दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर हल्की गर्माहट पैदा करें. इसके बाद आंखें बंद करके हथेलियों को धीरे से आंखों पर रखें.

ध्यान रखें कि आंखों पर ज्यादा दबाव न पड़े. करीब 1 से 2 मिनट तक गहरी सांस लेते हुए इसी स्थिति में रहें. इससे आंखों को आराम मिलता है और स्क्रीन की वजह से होने वाला तनाव कम हो सकता है.

आई रोलिंग एक्सरसाइज बढ़ाए फोकस

आई रोलिंग एक्सरसाइज भी आंखों के लिए फायदेमंद मानी जाती है. यह आंखों की जकड़न कम करने और फोकस बेहतर करने में मदद करती है. इसे करने के लिए आराम से बैठें और आंखों को धीरे-धीरे पहले क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं, फिर एंटी-क्लॉकवाइज दिशा में रोल करें. इस प्रक्रिया को 8 से 10 बार दोहराएं. नियमित रूप से यह एक्सरसाइज करने पर आंखों का तनाव कम हो सकता है और नजर को आराम मिल सकता है.

ब्लिंकिंग एक्सरसाइज से बनी रहती है नमी

लंबे समय तक स्क्रीन देखने पर लोग कम पलक झपकाते हैं, जिससे आंखों में सूखापन और पानी आने की समस्या बढ़ जाती है. इससे राहत पाने के लिए ब्लिंकिंग एक्सरसाइज मददगार हो सकती है. इस एक्सरसाइज में 10 सेकंड तक तेजी से पलकें झपकानी होती हैं और फिर कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करके आराम देना होता है. इसे 4 से 5 बार दोहराने से आंखों में नमी बनी रहती है और जलन व थकान से राहत मिल सकती है.

Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है. आंखों में लगातार जलन, दर्द, धुंधलापन या ज्यादा पानी आने जैसी समस्या होने पर डॉक्टर या आई स्पेशलिस्ट से सलाह जरूर लें.

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Tags: Blurred Vision EyeCareEye ExerciseWatery EyesWHOWorld Health Organization
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