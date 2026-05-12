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ईयरफोन से बहरापन? अब भी टाइम है, मान लीजिए ENT एक्सपर्ट की बात- फिर सर्जरी दवाएं भी नहीं आएंगे काम

क्या सच में ईयरफोन पर म्यूजिक सुनने की आदत बहरा बना सकती है? जी हां. एक्सपर्ट ने खुलासा किया है कि कैसे ईयर गैजेट्स से लोगों की सुनने की क्षमता खत्म हो ही है, जिसे सर्जरी या दवाओं से भी ठीक नहीं कर सकते.

By: Kajal Jain | Published: May 12, 2026 1:24:38 PM IST

ईयरफोन से बहरापन? अब भी टाइम है, मान लीजिए ENT एक्सपर्ट की बात- फिर सर्जरी दवाएं भी नहीं आएंगे काम
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ज्यादा ईयरफोन यूज मत किया करो, बहरे हो जाओगे…. ये चेतावनी हम में से कई लोगों ने अपने जीवन में सुनी होगी. ये लाजमी भी है, क्योंकि ईयरफोन, एयरपॉड्स और हेडफोन का इस्तेमाल बढ़ जा रहा है. ज्यादातर लोग इसे म्यूजिक, मूवी और सीरीज में अच्छे म्यूजिक इफेक्ट और नॉइस कैंसिलेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ये आदत एक समय के बाद बहरा बना सकती है? जी हां. एक्सपर्ट ने खुलासा किया है कि कैसे ईयर गैजेट्स के बढ़ते इस्तेमाल से लोगों की सुनने की क्षमता धीरे-धीरे खत्म हो ही है, जिसे सर्जरी या दवाओं से भी वापस नहीं ला सकते. ऐसे में सवाल है कि क्या किया जाएं? आखिर इस समस्या का समाधान क्या है?

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

न्यूज 18 की एक रिपोर्ट में ENT एक्सपर्ट डॉ. दीप्ति सिन्हा बताती हैं कि एक जमाने में बहरेपन की समस्या बुजुर्गों में होती थी, जबकि आज युवा वर्ग का बड़ा तबका सुनने की क्षमता खोता जा रहा है. इसकी शुरुआत ईयरफोन्स लगाने से होती है, जिसमें आप तेज वॉल्यूम में म्यूजिक और मूवी-सीरीज आदि देखते हैं. आपक पता नहीं चलता, लेकिन धीरे-धीरे बिना किसी दर्द या लक्षण के आपको कम सुनाई देने लगता है. चौंकाने वाले बात तो ये है कि जब तक आपको हियरिंग लॉस का अहसास होता है, तब तक काफी देर हो जाती है.

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कान पर कैसे असर पड़ता है?

एक्सपर्ट बताती हैं कि हमारे कान के अंदर की कोशिकाएं काफी सेंसिटिव होती हैं. ये साउंड वेव्स को ब्रेन तक पहुंचाती हैं. जब भी आप ईयरफोन या दूसरे डिवाइस में 70 डेसिबल से अधिक आवाज पर म्यूजिक या अन्य चीजें सुनते हैं तो बहरापन हो सकता है.

एक्सपर्ट ने यह भी बताया है कि अचानक 100 डेसिबल की आवाज सुनने पर काम बंद हो जाते हैं. जो लोग 80-100 डेसिबल साउंड यानी ज्यादा शोरगुल, शहर के ट्रैफिक में हॉर्न, या लाउड म्यूजिक सुनते हैं, उनके सुनने की क्षमता धीरे-धीरे खत्म होने लगती है.

जबकि लाउडस्पीकर और पटाखों के शोर से उत्पन्न होने वाली 120 डेसिबल की ध्वनि परमानेंट हियरिंग लॉस का कारण बन सकती है. हैरान करने वाली बात तो ये है कि एक बार कान के अंदर की कोशिकाएं इतने लाउड साउंड से डैमेज हो जाएं तो उन्हें वापस ठीक नहीं किया जा सकता.

कैसे रोकें बहरापन?

ईएनटी एक्सपर्ट डॉ. दीप्ति सिन्हा बताती हैं कि आप ईयरफोन के 60/60 रूल फॉलो करके काफी हद तक हियरिंग लॉस से बच सकते हैं. इस नियम के मुताबिक, आपको अपने  ईयरफोन या अन्य डिवाइसेस का साउंड वॉल्यूम 60% या इससे कम रखना है और लगातार 60 मिनट तक किसी भी म्यूजिक या साउंड को नहीं सुनना है.

फिर क्या करें?

हर कुछ दिन में ईएनटी डॉक्टर से मिलें और अपने काम की सफाई करें, क्योंकि ईयरफोन लगाने पर भी टॉक्सिंस और बैक्टीरिया कान के पर्दे पर चिपक जाते हैं, जिससे इंफेक्शन या पर्दा खराब होने का खतरा रहता है.

  • चाहे आप म्यूजिक कम वॉल्यूम में सुनते हों या ज्यादा वॉल्यूम में, अपने कान के पर्दे और ऑडिटरी सिस्टम को 10-15 मिनट का ब्रेक देते रहे, ताकि ईयर सेल्स की रिकवरी हो जाएं.  
  • जो लोग बाहर का शोर अवॉइड करने के लिए ईयरफोन की आवाज बढ़ा देते हैं, वो नॉयस-कैंसलिंग ईयरफोन का यूज कर सकते हैं.
  • यदि कानों में खुजली, घंटी बजने या कान बहने की शिकायत हो रही है तो बिना देर किए अपने करीबी ईएनटी एक्सपर्ट को विजिट करें

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Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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