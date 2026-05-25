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सूखी खांसी या बलगम वाली… दोनों में क्या होता है अंतर, कैसे करें पहचान, एक्सपर्ट ने बताए कारण और बचाव

Dry vs Wet Cough Difference: खांसी दो तरह की होती है- सूखी खांसी और कफ (बलगम) वाली खांसी. कई लोग सूखी और गीली खांसी के बीच ही कंफ्यूज रहते हैं. ऐसे में लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है, कि आपको किस तरह की खांसी है. ऐसे में सवाल है कि, आखिर सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी में अंतर क्या है? खांसी क्यों आती है? क्या हैं दोनों के लक्षण?

By: Lalit Kumar | Last Updated: May 25, 2026 5:37:55 PM IST

जानिए, सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी में क्या अंतर है? (Canva)
जानिए, सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी में क्या अंतर है? (Canva)


Dry vs Wet Cough Difference: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल में कुछ बीमारियां हर सीजन में होने लगी हैं. खांसी-जुकाम भी ऐसी ही बीमारियों में से एक है. कभी ये परेशानियां बदलते मौसम या सर्दियों में ज्यादा देखी जाती थीं. लेकिन, कोविड के बाद लोग दोनों को लेकर ज्यादा परेशान रहते हैं. खांसी दो तरह की होती है- सूखी खांसी और कफ (बलगम) वाली खांसी. कई लोग सूखी और गीली खांसी के बीच ही कंफ्यूज रहते हैं. ऐसे में लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है, कि आपको किस तरह की खांसी है. ऐसे में सवाल है कि, आखिर सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी में अंतर क्या है? खांसी क्यों आती है? क्या हैं दोनों के लक्षण? क्या हैं दोनों खांसी से बचने के उपाय? इस बारे में बता रहे हैं धनवंतरी क्लीनिक नोएडा के इंटेग्रेटिड चिकित्सक डॉ. संजय वार्ष्णेय.

खांसी क्यों आती है?

डॉक्टर के मुताबिक, खांसी आपके श्वसन तंत्र (गले और फेफड़ों) की एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है. इसे ऐसे समझें, सांस की नली में बहुत बारीक रेशे होते हैं. फेफड़ों में से जब बलगम इन पर आता है तो ये फंसा हुआ महसूस करते हैं और हमें गले में उलझन और खुजली होती है. फिर इसकी जानकारी हमारे मस्तिष्‍क को मिलती है और इस बलगम या कफ को निकालने के लिए हम खांसी करते हैं.

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सूखी खांसी (Dry Cough) क्या होती है?

डॉक्टर कहते हैं कि, ड्राई कफ यानी सूखी खांसी में बलगम नहीं होता है. सूखी खांसी में श्वसन तंत्र में सूजन या जलन होती है. सूखी खांसी अक्सर ऊपरी श्वसन संक्रमण के कारण होती है, जैसे कि सर्दी या फ्लू. सर्दी या फ्लू होने के बाद भी कई हफ्तों तक सूखी खांसी कई कारणों से रह सकती है. जैसे- गले में खराश, साइनसाइटिस, दमा, एलर्जी, गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स रोग (GERD, दवाएं, वायु प्रदूषण, धूल या डस्ट एलर्जी, तापमान में बदलाव, धूल या धुएं जैसे सांस में जलन, ठंड और शुष्क हवा इसे बढ़ा सकती है.

इसके मुख्य लक्षण- गले में सूखेपन के अहसास के कारण तेज जलन और बेचैनी के साथ खांसी होना. सूखी खांसी की समस्या से बचने के लिए गले में ड्राईनेस को खत्म करने के लिए रात में सोने से पहले एक चम्मच शहद में मुलेठी को पीसकर और मिलाकर खाएं. अदरक वाली काली चाय और काढ़ा पिएं, लौंग का पानी पिएं, हल्दी, अदरक और गुड़ वाला दूध पिएं, सोंठ का सेवन करें और एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच नमक मिलाकर सुबह-शाम गरारा करें.

गीली या बलगम वाली खांसी (Wet Cough) क्या है?

एक्सपर्ट की मानें तो, गले में बलगम या कफ श्वन प्रणाली में  म्यूकस मेंमब्रेन (Mucus Membranes) की रक्षा करने और उसे साफ रखने के लिए बनता है. मुंह, नाक, गला और फेफड़े इस बलगम को बनाते हैं. जब बाहरी पदार्थ जैसे धूल और इंफेक्टिंग एजेंट सांस की नली में फंसते हैं, तो कफ के माध्यम से बाहर निकलते हैं. पर खांसी तब और बढ़ जाती है, जब बलगम बढ़ने लगता है. बलगम ज्यादा बनने पर सांस लेने वाली नलियों में रुकावट पैदा करता है. इससे सांस लेने में कठिनाई होती है. ज्यादा बलगम बनने पर ये फफेड़ों में जमा हो जाता है और ये सीने में जगड़न और खांस लेने में दिक्कत पैदा करती है. इसके अलावा, सांस फूलना, छाती में दर्द, छाती में घरघराहट होने जैसी परेशानी हो सकती है.

गीली खांसी या बलगम वाली खांसी आमतौर पर इंफेक्शन के कारण होती है. ये इंफेक्शन आमतौर पर श्वासनली के निचले हिस्से में बैक्टीरियल इंफेक्शन के कारण होता है. अगर यह खांसी कुछ हफ्तों से अधिक समय से चल रही है, तो ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, सीओपीडी (COPD), सर्दी-जुकाम या फिर खाने की चीजों से जुड़ी भी हो सकती है. अगर आपको बहुत दिनों से कफ की परेशानी है या आपको बहुत बुरी तरह कंजेशन की पेरेशानी हो रही है, तो आपको इसका डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए. अगर आपको एक-दो दिन पहले ही खांसी शुरू हुई है, तो आपको गर्म पानी का सेवन करना चाहिए. अजवाइन, तुलसी, अदरक और लौंग डाल कर काढ़ा बनाएं और इसे पिएं. तुलसी की पत्तियों का रस, एवं अदरक के रस के साथ मिलाकर शहद के साथ खाएं. इसके अलावा, कम से कम पांच मिनट तक गर्म पानी की भाप लें. 

ये भी पढ़ें: किडनी में खराबी किस विटामिन की कमी से आती है? शरीर में इसकी पूर्ति के लिए क्या खाएं, समझें डाइट चार्ट

Tags: Health News Hindihealth tips
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