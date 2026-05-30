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आंखों में सूखापन, लालपन, जलन… गर्मियों में क्यों होती है ये परेशान? डॉक्टर से जानें कारण और बचाव

Dry Eyes Problems: गर्मियों के मौसम कई परेशानियों को साथ लेकर आता है. ज्यादातर लोगों में आंखों से जुड़ी परेशानियां देखी जाती हैं. गर्मियों में जब लोग दोपहर को बाहर निकलते हैं, तो न सिर्फ सनबर्न होने का रिस्क बढ़ जाता है. मतलब आंखों में सूखापन, लालपन, जलन और खुजली जैसी दिक्कतें हो जाती हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि, गर्मियों में आंखों में सूखापन क्यों बढ़ता है?

By: Lalit Kumar | Last Updated: May 30, 2026 7:00:44 PM IST

जानिए, गर्मियों में आंखों से जुड़ी परेशानियों क्यों सताती हैं? (Canva)
जानिए, गर्मियों में आंखों से जुड़ी परेशानियों क्यों सताती हैं? (Canva)


Dry Eyes Problems: गर्मियों का मौसम कई परेशानियों को साथ लेकर आता है. ज्यादातर लोगों में आंखों से जुड़ी परेशानियां देखी जाती हैं. गर्मियों में जब लोग दोपहर को बाहर निकलते हैं, तो न सिर्फ सनबर्न होने का रिस्क बढ़ जाता है. मतलब आंखों में सूखापन, लालपन, जलन और खुजली जैसी दिक्कतें हो जाती हैं, जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. हेल्थ विशेषज्ञों का कहना है कि ये लक्षण आंखों की सेहत के लिए खतरे का संकेत भी हो सकते हैं. डॉक्टरों के अनुसार, गर्म हवाएं और तेज धूप आंखों की नमी को कम कर देती हैं, जिससे ड्राई आई (Dry Eye Syndrome) की समस्या बढ़ जाती है. इसके अलावा हवा में बढ़ी धूल और प्रदूषण आंखों में जलन और एलर्जी का कारण बनते हैं. अब सवाल है कि आखिर, गर्मियों में आंखों में सूखापन क्यों बढ़ता है? क्या हैं इसके लक्षण और कैसे करें बचाव? इस बारे में बता रहे हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. आलोक रंजन- 

गर्मियों में आंखों में सूखापन क्यों बढ़ता है?

डॉक्टर के मुताबिक, गर्मियों का असर आंखों पर भी पड़ता है, जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं. गर्मियों में आंखों में सूखापन होने के कई कारण हो सकते हैं. सबसे पहला यही कि, गर्मियों में लू के साथ-साथ लोगों को डिहाइड्रेशन की कमी होने लगती है. इससे आंखों में आंसू कम बनते हैं और इस आंखें ड्राई हो सकती हैं. वहीं, जो लोग लगातार एसी में बैठे रहते हैं, उनकी आंखों की नमी कम हो जाती है और आंखों में जलन महसूस होने लगती है. इसके अलावा, गर्मियों में धूल और प्रदूषण ज्यादा होने के कारण भी आंखों में चुभन हो सकती है.

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कब डॉक्टर को दिखाएं?

अगर आंखों में तेज दर्द हो, रोशनी से परेशानी हो या 2–3 दिन में राहत न मिले, तो तुरंत विशेषज्ञ से संपर्क करें. किसी भी स्थिति में लापरवाही से बचना चाहिए.

गर्मियों में आंखों में सूखापन होने के लक्षण

  • आंखों में जलन या चुभन
  • आंखे लाल होना
  • आंखों से धुंधला दिखना
  • आंखों में भारीपन या थकान
  • बार-बार आंखें मलना
  • गर्मियों में आंखों को कैसे बचाएं?

बचाव के आसान तरीके

  • धूप से बचाव: बाहर निकलते समय सनग्लासेस पहनें.
  • आंखों की सफाई: दिन में 2–3 बार ठंडे पानी से आंख धोएं.
  • पानी ज्यादा पिएं: शरीर हाइड्रेट रहेगा तो आंखें भी नम रहेंगी.
  • स्क्रीन टाइम घटाएं: मोबाइल/लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल आंखों को और सूखा करता है.
  • आई ड्रॉप्स: आर्टिफिशियल टियर्स आंखों को नमी देते हैं.

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