Home > हेल्थ > रोजाना इस आसान नुस्खे से करें एनीमिया को जड़ से खत्म

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहतमंद रहना आसान नहीं है. खानपान में लापरवाही, तनाव और गलत आदतें शरीर पर बुरा असर डालती हैं. खासकर महिलाओं और युवाओं में एनीमिया, पाचन की समस्या, थकान और इम्युनिटी की कमी आम हो गई है.

By: Komal Singh | Published: October 2, 2025 7:03:30 AM IST

 ऐसे में घरेलू और प्राकृतिक उपाय बेहद कारगर साबित हो सकते हैं. काली किशमिश यानी ब्लैक रेजिन एक ऐसा सुपरफूड है, जिसमें आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. अगर इसे रातभर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट पिया जाए तो इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं. यह न सिर्फ खून की कमी को पूरा करता है बल्कि लिवर को डिटॉक्स करता है, दिल की सेहत बेहतर बनाता है और त्वचा को भी चमकदार रखता है. यही कारण है कि इसे रोजाना डाइट में शामिल करने की सलाह दी जाती है. आइए जानते हैं इसके सात प्रमुख फायदे.

 

 

एनीमिया से राहत

 काली किशमिश का सबसे बड़ा फायदा है कि यह एनीमिया यानी खून की कमी को दूर करने में मदद करती है. इसमें आयरन और फोलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने का काम करते हैं. सुबह खाली पेट इसका पानी पीने से खून तेजी से बनता है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है. खासकर महिलाओं के लिए यह बेहद फायदेमंद है, क्योंकि पीरियड्स के दौरान अक्सर खून की कमी और थकान महसूस होती है. रोजाना इसे पीने से शरीर हल्का और चुस्त-दुरुस्त रहता है.

 
लिवर को डिटॉक्स करे

 हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है लिवर, जो पाचन और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है. काली किशमिश का पानी लिवर से हानिकारक टॉक्सिन्स बाहर निकालता है और उसकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स लिवर कोशिकाओं को सुरक्षित रखते हैं और फैटी लिवर जैसी समस्याओं से बचाव करते हैं. अगर आप जंक फूड या तैलीय खाना ज्यादा खाते हैं तो यह उपाय आपके लिए बेहद कारगर है. सुबह खाली पेट यह पानी पीने से पाचन क्रिया भी सुधरती है और शरीर अंदर से हल्का और साफ महसूस करता है.

 

 पाचन तंत्र को बनाए मजबूत

 किशमिश का पानी फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है. सुबह इसे पीने से कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी आम समस्याएं दूर होती हैं. यह आंतों को साफ करता है और पाचन क्रिया को सही रखता है. जिन लोगों को बार-बार पेट की गड़बड़ी होती है या भोजन ठीक से नहीं पचता, उनके लिए यह पानी किसी औषधि से कम नहीं है. नियमित सेवन से भूख भी अच्छी लगती है और शरीर को जरूरी पोषण मिलता है.

 

 दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

 आजकल हार्ट डिजीज तेजी से बढ़ रही हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है खराब खानपान और तनाव. काली किशमिश का पानी दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है. इसमें मौजूद पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं. इससे धमनियों में ब्लॉकेज बनने का खतरा घटता है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक की संभावना भी कम हो जाती है. सुबह इसे पीने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हृदय मजबूत बनता है.

