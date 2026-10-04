कमरे में जाते ही भूल जाते हैं क्या लेने आए थे? दिमाग के ‘Doorway Effect’ का हैरान कर देने वाला कनेक्शन

Doorway Effect: क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम से कमरे में गए और वहां पहुंचते ही सोचने लगे- ‘मैं यहां आखिर लेने क्या आया था?’ फिर कुछ सेकंड तक याद करने की कोशिश करते हैं और अचानक वही बात याद आ जाती है. अगर ऐसा कभी-कभार होता है तो जरूरी नहीं कि आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है. इसके पीछे दिमाग का एक दिलचस्प असर हो सकता है, जिसे ‘Doorway Effect’ कहा जाता है.

दरअसल, हमारा दिमाग आसपास के माहौल और गतिविधियों के हिसाब से लगातार जानकारी को व्यवस्थित करता रहता है. एक जगह से दूसरी जगह जाने पर यह प्रक्रिया कुछ समय के लिए हमारी सक्रिय याददाश्त (working memory) को प्रभावित कर सकती है. आइए समझते हैं कि कमरे में प्रवेश करते ही काम क्यों भूल जाता है.

क्या है Doorway Effect?

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, Doorway Effect का मतलब ऐसी स्थिति से है, जिसमें व्यक्ति एक कमरे या जगह से दूसरी जगह जाने के बाद कुछ देर के लिए यह भूल सकता है कि वह क्या करने जा रहा था. दरअसल, जब हम एक वातावरण से दूसरे वातावरण में प्रवेश करते हैं, तो दिमाग पिछली बातों की जानकारी को पीछे छोड़कर नए माहौल से जुड़ी जानकारी को प्राथमिकता देने लगता है. इसी दौरान कुछ सेकंड के लिए हमारा पिछला उद्देश्य याद से बाहर हो सकता है.

कमरे में पहुंचते ही क्यों भूल जाते हैं काम?

मान लीजिए आप किचन में पानी लेने गए और रास्ते में फोन पर कोई मैसेज देख लिया. किचन में पहुंचने के बाद आपका ध्यान मैसेज या किसी दूसरी चीज पर चला गया. ऐसे में पानी लेने का आपका मूल उद्देश्य कुछ समय के लिए दिमाग से हट सकता है. Doorway Effect में सिर्फ दरवाजा ही जिम्मेदार नहीं होता है. माहौल बदलना, ध्यान का भटकना और एक साथ कई कामों के बारे में सोचना भी इससे जुड़ी परेशानी हो सकती है.

क्या यह याददाश्त कमजोर होने का संकेत है?

हर बार कमरे में जाकर काम भूल जाना किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होता है. रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान भटकने या एक साथ कई चीजों पर ध्यान देने के कारण भी ऐसा हो सकता है. हालांकि, अगर भूलने की समस्या बार-बार होने लगे, रोजमर्रा के जरूरी काम प्रभावित होने लगें या व्यक्ति परिचित चीजों, लोगों और जगहों को लेकर भी लगातार भ्रमित होने लगे, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है.

Doorway Effect से कैसे बचें?

अगर आप किसी काम से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, तो रास्ते में फोन देखने या दूसरे कामों में उलझने से बचें. जिस काम के लिए जा रहे हैं, उसे मन में दोहराते रहें. जरूरत हो तो फोन में छोटा-सा रिमाइंडर लगा लें. सबसे जरूरी बात यह है कि कभी-कभार कमरे में जाकर काम भूल जाना चिंता की बात नहीं है.