Dog Bite: कुत्ते ने बच्चे को काटा या खरोंचा? घबराएं नहीं, पहले 15 मिनट में करें ये 5 जरूरी काम, डॉक्टर ने दी सलाह

Dog Bite Rabies Prevention Tips: कुत्ते के काटने या खरोंचने की घटना बच्चे और माता-पिता दोनों के लिए बेहद डरावनी हो सकती है. ऐसे समय में घबराने के बजाय तुरंत सही कदम उठाना सबसे जरूरी है. खासतौर पर अगर कुत्ते के दांत या पंजे से बच्चे की त्वचा कट गई है, तो इसे मामूली चोट समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. डॉक्टरों के मुताबिक, रेबीज संक्रमण से बचाव के लिए शुरुआती समय में की गई सही कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण होती है. अब सवाल है कि आखिर, कुत्ते के काटने या खरोंचने के बाद पैरेंट्स को तुरंत क्या करना चाहिए? किन गलतियों से बचना चाहिए? आइए जानते हैं इस बारे में-

सबसे पहले बच्चे को कुत्ते से दूर करें

बेंगलुरु के महादेवपुरा स्थित KIMS Hospitals में ‘हेड ऑफ पेडियाट्रिक सर्विसेज’ और ‘पेरियाट्रिक इंटेंसिविस्टडॉ. गुरुदत्त ए. वी. (Dr. Gurudutt AV) news9live.com को जानकारी देते हुए कहते हैं कि, सबसे पहले बच्चे को सुरक्षित जगह पर ले जाएं, ताकि कुत्ता दोबारा हमला न कर सके. किसी अनजान कुत्ते को पकड़ने, उसके पीछे भागने या उसे रोकने की कोशिश न करें. अगर कुत्ता पालतू या परिचित है, तो उसकी रेबीज वैक्सीनेशन की जानकारी और उसे निगरानी में रखने की संभावना के बारे में डॉक्टर को बताना उपयोगी हो सकता है.

15 मिनट तक साबुन और पानी से धोएं

कुत्ते के काटने या खरोंचने के बाद प्रभावित जगह को कम से कम 15 मिनट तक साबुन और बहते पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए. इससे घाव पर मौजूद गंदगी और संक्रमणकारी पदार्थों को हटाने में मदद मिलती है. अगर तुरंत साबुन उपलब्ध नहीं है, तो साफ बहते पानी से घाव को अच्छी तरह धोएं. यह कदम रेबीज से बचाव की शुरुआती प्रक्रिया का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है.

घाव पर न लगाएं घरेलू चीजें

कई लोग कुत्ते के काटने या खरोंचने के बाद घाव पर हल्दी, मिर्च, टूथपेस्ट, तेल, राख या दूसरी घरेलू चीजें लगा देते हैं. लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट ऐसा करने से मना करते हैं. इसके अलावा, घाव दबाकर खून निकालने या बहुत कसकर पट्टी बांधने से भी बचें. इससे घाव में जलन हो सकती है और आगे के इलाज में परेशानी आ सकती है.

छोटी खरोंच को भी न करें नजरअंदाज

घाव गहरा नहीं है या खून नहीं निकला है, तब भी इसे हल्के में न लें. अगर काटने या खरोंचने से त्वचा टूट गई है, तो बच्चे को डॉक्टर से दिखाना जरूरी हो सकता है. इसी तरह किसी संक्रमित जानवर की लार टूटी हुई त्वचा, आंख या मुंह के संपर्क में आने पर भी चिकित्सकीय सलाह जरूरी है.

तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं

घाव धोने के बाद बच्चे को बिना अनावश्यक देरी के अस्पताल या डॉक्टर के पास ले जाएं. एक्सपोजर की स्थिति और घाव की गंभीरता के आधार पर डॉक्टर रेबीज वैक्सीन और जरूरत पड़ने पर रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन (RIG) देने की सलाह दे सकते हैं.