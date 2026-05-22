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क्या कैंसर से बचाने वाली ‘सनस्क्रीन’ ही दे रही है ‘स्किन कैंसर’? आज जान लीजिए इंटरनेट के दावों का सच!

जी हां, मार्केट में कई ऐसे कुछ सनस्क्रीन बेचे जा रहे हैं, जिनमें कैंसर का रिस्क बढ़ाने वाले कैमिकल मौजूद होते हैं. तो सवाल ये है कि सन प्रोटेक्शन के लिए आखिर क्या करना चाहिए? यहां जानें-

By: Kajal Jain | Last Updated: May 22, 2026 6:15:08 PM IST

क्या कैंसर से बचाने वाली ‘सनस्क्रीन’ ही दे रही है ‘स्किन कैंसर’? आज जान लीजिए इंटरनेट के दावों का सच!


आप सालों से धूप की अल्ट्रावायलेट रेज से बचने के लिए अपनी त्वचा पर सनस्क्रीन अप्लाई करते आ रहे हैं, क्योंकि यूवी किरणें में मौजूद मेलेनोमा और स्क्वैमस सेकिन पैदा कर सकती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार दावा किया जा रहा है कि सनस्क्रीन लगाने से स्किन कैंसर का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है. ऐसे अभी जिसे लोग सेफ्टी टूल की तरह यूज करते थे, उसी चीज से दूरी बनाने लगते हैं. इसके पीछे क्या कारण है और क्या हमें सन प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन लगानी चाहिए या नहीं.

क्या हैं सनस्क्रीन से जुड़े खतरे?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्केट में मिलने वाली कई सनस्क्रीन में बेंजीन मौजूद होता है. ये केमिकल कैंसर का खतरा पैदा करता है. हालांकि अभी तक ऐसी कोई रिसर्च सामने नहीं आई है, जिससे बेंजीन के बॉडी मे एब्जॉर्पशन का पता चल सके. लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसका कुछ कंटेंट हमारे बॉडी में एब्जॉर्व हो जाता है.

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तो न लगाएं समस्क्रीन?

एक तरफ सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से सीधे एक्सपोजर से स्किन कैंसर का रिस्क रहता है. तो दूसरी तरफ सनस्क्रीन के बेंजीन कंटेंट ने टेंशन बढ़ा दी हैं. ऐसे में क्या करना चाहिए? तो आपको बता दें कि सारे सनस्क्रीन में बेंजीन नहीं होता. क्योंकि इसका सीधा लिंक कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से हैं, इसलिए आप सनस्क्रीन खरीदने से पहले ट्यूब या डब्बे पर इंग्रीडिएंट लिस्ट चेक कर सकते हैं.

SPF कितना हो?

हेल्थ एक्सपर्ट की एडवाइज रहती है कि आप किसी प्रतिष्ठित ब्रांड का भी सनस्क्रीन खरीदते हैं तो एंग्रीडिएंट अवश्य चेक कर लें. बात करें एसपीएफ की तो हमेशा एसपीएफ 30 से या इससे अधिक वाला सनस्क्रीन ही खरीदें, जो यूवीए और यूवीबी किरणों से प्रोटेक्शन प्रदान कर सके.

इन बातों का रखें खास ध्यान

सनस्क्रीन एक सन प्रोटेक्शन टूल है. यदि आप स्किन कैंसर जैसे संभावित खतरों से बचना चाहते हैं तो सनस्क्रीन में केमिकल और इंग्रीडिएंट की लिस्ट को चेक करें और पता लगाएं कि क्या इसमें बेंजीन नामक केमिकल है. यदि हां, तो आप कथित सनस्क्रीन अवॉइड कर सकते हैं.

  • यदि आप सन एक्सपोजर में रहते हैं तो अपने लिए वाटर रेसिस्टेंट ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन चुनें, जिसका एसपीएफ 30 या ज्यादा हो.
  • टाइटेनियम डाइऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड युक्त सनस्क्रीन से केमिकल्स से बचना चाहिए.
  • सनस्क्रीन को धूप में निकलने के 15 मिनट पहले चेहरे, काम, होठ और हाथों पर अप्लाई कर लें.
  • सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच सूर्य की किरणें सबसे तेज होती हैं, इस दौरान बाहर निकलने से बचें.  
  • धूप में जाने से पहले लंबी आस्तीन वाली शर्ट और लंबी पैंट, चौड़ी किनारी वाली टोपी और धूप का चश्मा लगा सकते हैं.

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Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: sunscreen
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