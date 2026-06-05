प्री-वर्कआउट सप्लीमेंट से होती है खुजली? जानें इससे skin-health पर क्या होता है असर, शोध में हुआ खुलासा

अगर आप जिम जाते हैं, तो प्री-वर्कआउट सप्लीमेंट लेने के कुछ ही समय बाद आपको अजीब सी खुजली, झुनझुनी या चुभन महसूस हुई होगी. कुछ लोगों को यह चेहरे, गर्दन, बांहों या हाथों पर सुई चुभने जैसा महसूस होता है.

पहली बार इस्तेमाल करने वालों के लिए यह सनसनी असहज और चिंताजनक हो सकती है, लेकिन आमतौर पर यह त्वचा को नुकसान का संकेत नहीं होता है. आइये जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है?

बीटा-एलानिन के कारण होती है खुजली

इस खुजली का एक सबसे आम कारण बीटा-एलानिन नामक तत्व है, जो अक्सर प्री-वर्कआउट फॉर्मूले में पाया जाता है. यह बीटा-एलानिन त्वचा पर झुनझुनी, खुजली या हल्की जलन जैसी अस्थायी सनसनी पैदा कर सकता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह तत्व त्वचा की सतह के पास कुछ तंत्रिका सिरों को उत्तेजित करता है. जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस में प्रकाशित शोध के अनुसार , झुनझुनी और खुजली की अनुभूति मुख्य रूप से बीटा-एलानिन और कभी-कभी नियासिन (विटामिन बी3) की उच्च खुराक के कारण होती है.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद की मुख्य आहार विशेषज्ञ किरण दलाल का कहना है, “अधिकांश स्वस्थ व्यक्तियों में, खुजली को नुकसान का संकेत नहीं बल्कि एक सामान्य दुष्प्रभाव माना जाता है. हालांकि, हर खुजली को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए. अगर प्री-वर्कआउट सप्लीमेंट के इस्तेमाल से पित्ती, लालिमा, सूजन, सांस लेने में कठिनाई या लगातार चकत्ते जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो यह किसी घटक से एलर्जी का संकेत हो सकता है. ऐसे मामलों में, सप्लीमेंट का सेवन बंद कर देना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.”

क्या इससे त्वचा को नुकसान हो सकता है?

प्री-वर्कआउट के कारण हुई खुजली या सनसनी से अधिकांश मामलों में त्वचा को नुकसान नहीं होता. बीटा-एलानिन से होने वाली अस्थायी खुजली त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाती है. एलर्जी की प्रतिक्रियाओं के विपरीत, इससे आमतौर पर महत्वपूर्ण सूजन, छाले या लंबे समय तक जलन नहीं होती है. हालांकि, अगर खुजली के साथ पित्ती, पूरे शरीर पर दाने, चेहरे पर सूजन, सांस लेने में कठिनाई या गंभीर लालिमा जैसे लक्षण दिखाई दें, तो यह किसी एक घटक से एलर्जी की प्रतिक्रिया का संकेत हो सकता है. ऐसे मामलों में, तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

खुजली को कैसे कम करें

अगर झुनझुनी से परेशानी हो रही है, तो इसे कम करने के कुछ आसान तरीके हैं. प्री-वर्कआउट की कम मात्रा लेना, खुराक को कई हिस्सों में बांटना या सप्लीमेंट को भोजन के साथ लेना मददगार हो सकता है. कुछ निर्माता सस्टेन्ड-रिलीज़ बीटा-एलानिन उत्पाद भी पेश करते हैं जो झुनझुनी को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और अनुशंसित मात्रा का पालन करना भी अवांछित दुष्प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है.

Disclaimer: इस सामग्री में दी गई सलाह केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से चिकित्सक की राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने डॉक्टर से परामर्श लें. Inkhabar इस जानकारी के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है.