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Mango and Acne: क्या आम खाने से निकलते हैं Pimples? डर्मेटोलॉजिस्ट ने खोला बड़ा राज

Mango and Acne: हर गर्मियों में, आम पसंद करने वालों को वही चेतावनी सुनने को मिलती है 'बहुत ज़्यादा आम खाने से पिंपल हो जाएँगे' लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है? Instagram पर एक पोस्ट में, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. आँचल पंथ बताती हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा आम खाते हैं, तो आपकी त्वचा के साथ असल में क्या होता है.

By: Heena Khan | Published: May 30, 2026 1:43:43 PM IST

Mango and Acne
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Mango and Acne: हर गर्मियों में, आम पसंद करने वालों को वही चेतावनी सुनने को मिलती है ‘बहुत ज़्यादा आम खाने से पिंपल हो जाएँगे’ लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है? Instagram पर एक पोस्ट में, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. आँचल पंथ बताती हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा आम खाते हैं, तो आपकी त्वचा के साथ असल में क्या होता है. क्या आम से मुँहासे हो सकते हैं? डॉ. पंथ के अनुसार, आम सीधे तौर पर मुँहासों का कारण नहीं बनते. हालाँकि, उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने से कुछ लोगों में मुँहासे निकल सकते हैं, खासकर उन लोगों में जिनकी त्वचा पर पहले से ही मुँहासे निकलने की संभावना ज़्यादा होती है.

बहुत ज़्यादा आम खाने से क्या होता है? 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आम में प्राकृतिक रूप से चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है और जब उन्हें बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो उनका ग्लाइसेमिक लोड भी काफ़ी बढ़ जाता है. ज़्यादा मात्रा में आम खाने से शरीर में इंसुलिन और IGF-1 का स्तर बढ़ सकता है, जिससे तेल का उत्पादन और सूजन बढ़ सकती है. ये दोनों ही मुँहासों के दो मुख्य कारण हैं.

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समस्या आम में नहीं, बल्कि ज़्यादा खाने में है

डॉ. पंथ कहती हैं कि आम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. इनमें विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और फ़ाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद हैं. असली समस्या तब शुरू होती है, जब लोग इन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने लगते हैं. ज़्यादातर लोगों के लिए, रोज़ाना लगभग 1 कप आम (लगभग 150–200 ग्राम) खाना एक सही मात्रा मानी जाती है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आम को संतुलित भोजन के हिस्से के तौर पर खाया जाए, न कि कई बार या चीनी वाले आम के शेक के रूप में.

ये भी है एक गलतफ़हमी 

एक आम गलतफ़हमी यह है कि मुँहासे इसलिए होते हैं क्योंकि शरीर टॉक्सिन (ज़हरीले पदार्थ) बाहर निकाल रहा होता है. डॉ. पंथ साफ़ करते हैं कि यह सच नहीं है. आपका लिवर, किडनी, फेफड़े और आँतें पहले से ही 24 घंटे, सातों दिन शरीर को प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स करते रहते हैं. मुँहासे आमतौर पर ज़्यादा तेल बनने, रोमछिद्रों के बंद होने, सूजन, हार्मोन और मुँहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया की वजह से होते हैं. कुछ मामलों में खान-पान का असर मुँहासों पर पड़ सकता है, लेकिन मुँहासों का मतलब यह नहीं है कि आपका शरीर “गंदा” है. आमों को पूरी तरह से खाना बंद करने के बजाय, उन्हें सीमित मात्रा में खाने का आनंद लें. हर बार मुँहासे निकलने के लिए किसी एक फल को दोष देने के बजाय, संतुलित आहार, सही स्किनकेयर और अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं को समझना ज़्यादा मायने रखता है.

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Tags: health tipsMango Seasonpimples
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