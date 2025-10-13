Home > हेल्थ > दिवाली पर सेहत का रखें ध्यान! कैसे करें असली और नकली मिठाई की पहचान? यहां जानिए

How to identify fake sweets: आइए जानते हैं कि दिवाली पर नकली, जहरीली मिठाइयों की पहचान कैसे करें और इस खतरे से कैसे बचें.

By: Ashish Rai | Published: October 13, 2025 9:25:43 PM IST

image credit, Freepik
image credit, Freepik

Diwali Sweets test: खुशियों के त्योहार दिवाली पर लोग अपने घरों को खूबसूरती से सजाते और साफ़ करते हैं. इस खास दिन पर दीये जलाए जाते हैं और अपनों में मिठाइयाँ या उपहार बाँटे जाते हैं. हालाँकि, ये मिठाइयाँ खतरनाक भी साबित हो सकती हैं. त्योहारों के दौरान मिठाइयों में सबसे ज़्यादा मिलावट होती है, और यह मिलावट अनजाने में आपके घर तक पहुँच सकती है. आइए जानें नकली, जहरीली मिठाइयों की पहचान कैसे करें और इस खतरे से कैसे बचें.

सबसे पहले, इन बातों का ध्यान रखें

कई लोग सस्तेपन के चक्कर में गली-मोहल्लों की दुकानों से मिठाइयाँ खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा करना खतरनाक हो सकता है. इन दुकानों में स्वच्छता से लेकर मिलावट तक के खतरे होते हैं. हमेशा अच्छी और साफ़-सुथरी दुकान से ही मिठाइयाँ खरीदने की कोशिश करें. ऐसी किसी भी दुकान से बचें जहाँ ज़रा सा भी शक हो.

मिलावट कैसे होती है?

सबसे पहले, आइए समझते हैं कि मिठाइयों में मिलावट कैसे होती है. दरअसल, त्योहारों के दौरान मिठाइयों की माँग बढ़ने पर उनमें नकली मावा, कृत्रिम रासायनिक रंग, सिंथेटिक डेयरी उत्पाद और पाम ऑयल जैसी चीज़ें मिला दी जाती हैं. यह कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने की कोशिश होती है। यह मिलावट आपको बीमार कर सकती है और किसी ज़हर से कम नहीं है.

असली और नकली मिठाई में कैसे फर्क करें?

  • अगर किसी मिठाई का रंग ज़्यादा लग रहा हो, तो उसे खाने से बचें, क्योंकि उसमें कृत्रिम रंग हो सकते हैं.
  • आमतौर पर सूंघने से पता चल जाता है कि मिठाई में क्या इस्तेमाल किया गया है; अगर वह ताड़ के तेल या डालडा तेल से बनी है, तो उसकी गंध थोड़ी अलग होगी.
  • आप मिठाई के एक टुकड़े को अपनी उंगलियों से रगड़कर भी इसकी जाँच कर सकते हैं। अगर उसमें से बहुत ज़्यादा तेल निकलता है, तो हो सकता है कि वह घी से नहीं बनी हो.
  • आपको मिठाई को चखकर भी देखना चाहिए; अगर उसमें खट्टापन या अलग स्वाद आए, तो वह नकली हो सकती है.
  • आप मिठाई को गर्म पानी में डालकर भी उसकी जाँच कर सकते हैं. अगर ऐसा करने पर मिठाई का रंग उतर जाए या झाग आने लगे, तो यह मिठाई नकली हो सकती है.

