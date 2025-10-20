Patakhe Ke Dhue Se Bachne Ke Upay: दिवाली पर पटाखों के धुएं से रहें सावधान! फेफड़ों और आंखों को बचाने के लिए अपनाएं ये 3 उपाय

Diwali 2025: लोग दिवाली की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू कर देते हैं. मिठाइयाँ, रोशनी, फूल, रंगोली और पटाखे इस त्योहार की खुशी में चार चांद लगा देते हैं. हालांकि, दिवाली के आसपास और उसके बाद, हवा घुटन भरी हो जाती है.ऐसा इसलिए है क्योंकि दिवाली से पहले से लेकर बाद तक, पटाखे हर जगह दिखाई देते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है. वायु प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. प्रदूषण न केवल आपके फेफड़ों को बल्कि आपकी आँखों को भी प्रभावित करता है. इसलिए, अपनी आँखों और फेफड़ों की सुरक्षा के लिए कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है. तो आइए दिवाली के दौरान पटाखों के धुएँ से बीमार होने से बचने के पाँच तरीके जानें.

प्रदूषण के खतरे

कई लोग दिवाली मनाने के लिए पटाखों का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि कई लोग पर्यावरण के अनुकूल पटाखों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं. दिवाली के पटाखों से सूक्ष्म कण पदार्थ (PM2.5) और जमीनी स्तर पर ओजोन जैसे प्रदूषक निकलते हैं, जिन्हें फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है. अमेरिकन लंग एसोसिएशन (संदर्भ) के अनुसार, शोध से पता चलता है कि कण प्रदूषण और ओज़ोन जीवन के हर चरण में मनुष्यों के लिए ख़तरा पैदा करते हैं. ये फेफड़ों और हृदय रोग को बढ़ा सकते हैं और जीवनकाल को छोटा कर सकते हैं.

वायु प्रदूषण से बचने के लिए क्या करें?

प्रदूषण से फेफड़ों की क्षमता में अचानक कमी, फेफड़ों और श्वासनलियों में सूजन, अस्थमा के दौरे पड़ना या आना, बलगम वाली खांसी, घरघराहट और साँस लेने में कठिनाई हो सकती है. इन स्वास्थ्य जोखिमों से बचने के लिए, वायु प्रदूषण के अत्यधिक संपर्क से बचना ज़रूरी है. आप ये उपाय आज़मा सकते हैं:

घर के अंदर रहें

सबसे पहले, त्योहार के दौरान जितना हो सके घर के अंदर रहने की कोशिश करें. क्योंकि बाहर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होती है, इसलिए इसके अत्यधिक संपर्क में रहना हानिकारक हो सकता है. घर के अंदर रहते हुए, बाहर की प्रदूषित हवा को अंदर आने से रोकने के लिए दरवाज़े और खिड़कियाँ बंद रखें.

एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें

दिवाली के दौरान बाहर हवा की गुणवत्ता खराब होती है, लेकिन आप एयर प्यूरीफायर की मदद से घर के अंदर की हवा को साफ़ रख सकते हैं. इससे वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी. आप दिवाली से पहले घर में वायु-शोधक पौधे भी लगा सकते हैं, जो आपके घर की हवा को शुद्ध करने में मदद करते हैं. इससे आपको स्वच्छ हवा में साँस लेने में मदद मिलती है.

मास्क और चश्मे का इस्तेमाल करें

अगर आपको बाहर जाना ही पड़े, तो कुछ सुरक्षा सावधानियां बरतें, जैसे संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला मास्क और चश्मा पहनना. गंदे हाथों से अपनी आँखों को छूने से बचें.