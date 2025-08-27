Home > हेल्थ > Loose Motion से मिनटों मे आराम पाने के लिए दही में मिलाकर खाएं ये 1 चीज, तुरंत मिल जाएंगा आराम

Loose Motion से मिनटों मे आराम पाने के लिए दही में मिलाकर खाएं ये 1 चीज, तुरंत मिल जाएंगा आराम

Diarrhea Symptom: लूज़ मोशन के कारण पेट खराब होना, बार-बार मल त्याग, पेट में मरोड़, ऐंठन आदि हो सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि लूज़ मोशन क्यों होता है, लूज़ मोशन के घरेलू उपाय क्या हैं, इसे कैसे ठीक करें, आदि।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 27, 2025 12:26:14 IST

Home Remedies For Loose Motion
Home Remedies For Loose Motion

Home Remedies For Loose Motion: लूज़ मोशन की समस्या जितनी आम है, उतनी ही गंभीर भी। यह एक ऐसी समस्या है जो किसी भी उम्र में, चाहे वह बच्चा हो, वयस्क हो या बुजुर्ग, किसी को भी परेशान कर सकती है। लूज़ मोशन व्यक्ति को कमज़ोर बना सकता है और संपूर्ण स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। अगर समय रहते इसका सही इलाज न किया जाए, तो यह एक गंभीर समस्या बन सकती है। लूज़ मोशन के कारण पेट खराब होना, बार-बार मल त्याग, पेट में मरोड़, ऐंठन आदि हो सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि लूज़ मोशन क्यों होता है, लूज़ मोशन के घरेलू उपाय क्या हैं, इसे कैसे ठीक करें, आदि।

लूज़ मोशन( Loose Motion) के लक्षण 

  • बार-बार मल त्याग
  • पेट में ऐंठन
  • पेट के निचले हिस्से में दर्द
  • कभी-कभी मल त्याग के साथ खून भी आता है
  • आपको बुखार और ठंड लग सकती है
  • पेट में सूजन
  • पेट खराब

Morning Health Tips: सुबह खाली पेट करें इन 5 फूड्स का सेवन, दिन भर शरीर मे बनी रहेगी एनर्जी और पाचन मे होगा सुधार

दही में क्या मिलाकर खाएं

दही और सायनोसिस की भूसी का सेवन दस्त के लिए एक कारगर घरेलू उपाय है। दिन में एक बार दही में एक चम्मच ईसबगोल मिलाकर खाने से लाभ होता है। अगर आराम न मिले, तो इसे दिन में दो बार भी लिया जा सकता है।

सुबह इस हरे पानी को पीने से गैस और एसिडिटी से मिलेगी राहत, जानें घर पर बनाने का सबसे आसान तरीका

दस्त में क्या नहीं खाना चाहिए?

  • कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो दस्त की समस्या को बढ़ा देते हैं। ऐसे में दस्त में निम्नलिखित चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए:-
  • दस्त की समस्या में डेयरी उत्पाद या दूध से बने किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन दही और योगर्ट का सेवन किया जा सकता है।
  • पतले मल की स्थिति में फास्ट फूड या स्ट्रीट फूड खाने से बचना चाहिए। इससे स्थिति और गंभीर हो सकती है।
  • दस्त की स्थिति में, आपको अधिक वसा और कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए।
  • दस्त या पेचिश की स्थिति में, शराब, कैफीन युक्त पेय पदार्थ, सोडा आदि का सेवन करने से बचना चाहिए।

WHO Report: रोजमर्रा की ये 6 आदतें आपको चुपके से बना रहीं हैं लिवर कैंसर के मरीज

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

Tags: diarrhea symptomHome Remedies For Loose Motionloose motion remedies
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर दिन अपनाएं ये तरीके और पाएँ लंबे नेल्स

August 27, 2025

क्या है हेयरफॉल की असली वजह?जानकर रह जाएंगे हैरान

August 27, 2025

इन आदतों से बहुत जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं महिलाएं

August 27, 2025

केसर का पानी पीने से पुरुषों को मिलेंगे ये 5...

August 27, 2025

आँखों का धुंधलापन होगा दूर, आचार्य बालकृष्ण ने बताया सौंफ...

August 27, 2025

स्मेल , फ्रेग्नेंस और अरोमा में है बड़ा Difference यहां...

August 27, 2025
Loose Motion से मिनटों मे आराम पाने के लिए दही में मिलाकर खाएं ये 1 चीज, तुरंत मिल जाएंगा आराम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Loose Motion से मिनटों मे आराम पाने के लिए दही में मिलाकर खाएं ये 1 चीज, तुरंत मिल जाएंगा आराम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Loose Motion से मिनटों मे आराम पाने के लिए दही में मिलाकर खाएं ये 1 चीज, तुरंत मिल जाएंगा आराम
Loose Motion से मिनटों मे आराम पाने के लिए दही में मिलाकर खाएं ये 1 चीज, तुरंत मिल जाएंगा आराम
Loose Motion से मिनटों मे आराम पाने के लिए दही में मिलाकर खाएं ये 1 चीज, तुरंत मिल जाएंगा आराम
Loose Motion से मिनटों मे आराम पाने के लिए दही में मिलाकर खाएं ये 1 चीज, तुरंत मिल जाएंगा आराम
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?