Loose Motion से मिनटों मे आराम पाने के लिए दही में मिलाकर खाएं ये 1 चीज, तुरंत मिल जाएंगा आराम

Home Remedies For Loose Motion: लूज़ मोशन की समस्या जितनी आम है, उतनी ही गंभीर भी। यह एक ऐसी समस्या है जो किसी भी उम्र में, चाहे वह बच्चा हो, वयस्क हो या बुजुर्ग, किसी को भी परेशान कर सकती है। लूज़ मोशन व्यक्ति को कमज़ोर बना सकता है और संपूर्ण स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। अगर समय रहते इसका सही इलाज न किया जाए, तो यह एक गंभीर समस्या बन सकती है। लूज़ मोशन के कारण पेट खराब होना, बार-बार मल त्याग, पेट में मरोड़, ऐंठन आदि हो सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि लूज़ मोशन क्यों होता है, लूज़ मोशन के घरेलू उपाय क्या हैं, इसे कैसे ठीक करें, आदि।

लूज़ मोशन( Loose Motion) के लक्षण

बार-बार मल त्याग

पेट में ऐंठन

पेट के निचले हिस्से में दर्द

कभी-कभी मल त्याग के साथ खून भी आता है

आपको बुखार और ठंड लग सकती है

पेट में सूजन

पेट खराब

दही में क्या मिलाकर खाएं

दही और सायनोसिस की भूसी का सेवन दस्त के लिए एक कारगर घरेलू उपाय है। दिन में एक बार दही में एक चम्मच ईसबगोल मिलाकर खाने से लाभ होता है। अगर आराम न मिले, तो इसे दिन में दो बार भी लिया जा सकता है।

दस्त में क्या नहीं खाना चाहिए?

कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो दस्त की समस्या को बढ़ा देते हैं। ऐसे में दस्त में निम्नलिखित चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए:-

दस्त की समस्या में डेयरी उत्पाद या दूध से बने किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन दही और योगर्ट का सेवन किया जा सकता है।

पतले मल की स्थिति में फास्ट फूड या स्ट्रीट फूड खाने से बचना चाहिए। इससे स्थिति और गंभीर हो सकती है।

दस्त की स्थिति में, आपको अधिक वसा और कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए।

दस्त या पेचिश की स्थिति में, शराब, कैफीन युक्त पेय पदार्थ, सोडा आदि का सेवन करने से बचना चाहिए।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है