शुगर के मरीजों के लिए गुड न्यूज, रोज नहीं हफ्ते में सिर्फ एक बार लगेगा इंसुलिन का इंजेक्शन

Diabetes Patients Insulin Injections: देश-दुनिया के करोड़ों शुगर मरीजों के लिए गुड न्यूज है. अगर आप भी शुगर से राहत पाने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं यह खबर आपके लिए ही है. रोजाना की बजाय अब मरीजों को इंसुलिन का इंजेक्शन साप्ताहिक (Weekly) लगेगा और इसका खर्च भी कम आएगा. इसकी कीमत 4 रुपये से भी कम होगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘अविक्ली’ नाम की इंसुलिन का एक नया इंजेक्शन लॉन्च किया गया है. डेनमार्क की प्रमुख दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने इसे लॉन्च किया है. इस इंजेक्शन के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी खासियत यह है कि इसे रोज लेने के बजाय सप्ताह में सिर्फ एक दिन लेना होगा. इसका मतलब आप बाहर घूमने-फिरने भी जा सकते हैं और इंसुलिन इंजेक्शन ले जाने का झंझट भी नहीं रहेगा. डेनमार्क की कंपनी ने नए इंजेक्शन का नाम ‘अविक्ली’ (Awiqli) रखा गया. इसे टाइप 1 और टाइप 2 रोगियों के लिए डिजाइन किया गया है.

साल में सिर्फ 52 दिन लगेंगे इंजेक्शन

नोवो नॉर्डिस्क के मुताबिक, शुगर के रोगियों को रोजाना के बदले सप्ताह में सिर्फ एक इंसुलिन ही लेने की जरूरी होगी. जाहिर है इससे 365 इंसुलिन की संख्या घटकर केवल 52 रह जाएगी.

खर्च भी आएगी बेहद कम

नोवो नॉर्डिस्क इंडिया के प्रबंध निदेशक विक्रांत श्रोत्रिया ने समाचार एजेंसी पीटीआई को जानकारी दी है कि यह एक आधुनिक चिकित्सा पद्धति है. भारत 7वां देश है, जहां पर इंजेक्शन को लॉन्च किया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह इंजेक्शन 2 पेन में उपलब्ध होगा. पहले में 700 यूनिट और दूसरे 2,100 यूनिट होगा. इसकी प्रति यूनिट लागत 3.73 रुपये होगी. इसका मतलब सप्ताह में सिर्फ 4 रुपये से भी कम का खर्च आएगा. यह दवाई से भी कम का खर्च है.

देशभर में मौजूद होगा इंजेक्शन

यहां पर बता दें कि जरूरत के हिसाब से मरीजों को दिन में रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है. इससे दिक्कत भी आती है. कहीं आना जाना भी संभव नहीं होता है. जाना हो तो इंसुलिन वैगरह साथ में ले जाना पड़ता है. ऐसे में अविकली के साथ यह दिक्कत दूर हो जाएगा. कंपनी का कहना है कि यह इंजेक्शन देशभर में 45,000 वितरकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा.