Diabetes में अनदेखी पड़ सकती है भारी, किडनी बचानी है तो आज ही छोड़ें ये 4 गलतियां

Diabetes Kidney Disease: अगर खान-पान में सही सावधानी न बरती जाए, तो डायबिटीज से किडनी खराब होने का खतरा काफी बढ़ सकता है. अगर आपको या आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है, तो खान-पान से जुड़ी आम गलतियों को सुधारना बहुत ज़रूरी है. सही पोषण और नियमित हेल्थ चेक-अप से डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है और अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती है.

कितनी खतरनाक है डायबिटीज की बीमारी

डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक कंट्रोल में न रहने पर शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुँचा सकती है. किडनी पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है. ब्लड शुगर का लेवल ज़्यादा होने से शरीर से गंदगी और फालतू चीज़ों को छानने वाली नाज़ुक रक्त वाहिकाएँ (blood vessels) धीरे-धीरे खराब हो सकती हैं. इसीलिए डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ़ दवा ही काफ़ी नहीं है. खान-पान भी उतना ही ज़रूरी है. खान-पान की आम गलतियों को समझकर किडनी से जुड़ी समस्याओं के खतरे को कम किया जा सकता है.

बहुत ज़्यादा नमक और प्रोसेस्ड फूड

सबसे आम गलतियों में से एक है बहुत ज़्यादा नमक खाना. पैकेट बंद खाने, नमकीन स्नैक्स, अचार और प्रोसेस्ड फूड में अक्सर सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है. ज़्यादा नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और समय के साथ उनके काम करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है.

प्रोसेस्ड फूड भी नुकसानदायक

चिप्स, इंस्टेंट फूड, फ्रोज़न मील और पैकेट बंद मीट जैसी चीज़ों में अक्सर नमक, अनहेल्दी फैट और प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा ज़्यादा होती है. ये चीज़ें डायबिटीज वाले लोगों में ब्लड शुगर कंट्रोल और किडनी की सेहत, दोनों पर बुरा असर डाल सकती हैं.

हाई-प्रोटीन डाइट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट

कुछ लोग डॉक्टर या डायटीशियन की सलाह के बिना हाई-प्रोटीन डाइट लेने लगते हैं. हालाँकि प्रोटीन शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में लेने से किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें डायबिटीज है या किडनी से जुड़ी पहले से कोई समस्या है. इसी तरह, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और मीठी चीज़ें जैसे सफ़ेद ब्रेड, मिठाइयाँ, मीठे ड्रिंक्स और बेकरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाने से ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ सकता है, जिससे लंबे समय में किडनी की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है.

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अपनी किडनी को कैसे बचाएँ

नमक और प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम करने से किडनी की सेहत को बनाए रखने में मदद मिल सकती है. ताज़ा, घर का बना खाना आम तौर पर बेहतर विकल्प माना जाता है. संतुलित आहार में हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ, साबुत अनाज, दालें, सीमित मात्रा में फल और सीमित मात्रा में ड्राई फ्रूट्स शामिल हो सकते हैं. पर्याप्त पानी पीना, ब्लड शुगर का लेवल सही रखना और नियमित मेडिकल चेक-अप करवाना भी बचाव के ज़रूरी उपाय हैं.